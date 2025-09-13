Eine Umfrage zeigt, dass Schweizer*innen jetzt doch einen Autobahnausbau fordern. sda

Die Schweizerinnen und Schweizer haben genug vom täglichen Stau: Laut einer neuen GfS-Umfrage sehen 57 Prozent überlastete Strassen als grösstes Verkehrsproblem – und befürworten mehrheitlich sowohl Autobahnausbau als auch Investitionen in den ÖV.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut einer GfS-Umfrage sehen 57 % der Schweizerinnen und Schweizer Staus als grösstes Verkehrsproblem, 76 % unterstützen den Autobahnausbau – trotz früherer Ablehnungen an der Urne.

Die Bevölkerung fordert gleichzeitig Umweltverträglichkeit, weniger Lärm, bessere Anbindung ländlicher Gebiete und ein starkes ÖV-Angebot, lehnt aber zusätzliche Gebühren klar ab.

Das Auto bleibt wichtig, verliert aber an Selbstverständlichkeit, während die Akzeptanz für E-Autos steigt und Fortschritte bei Ladeinfrastruktur und Batterietransparenz gefordert werden.

Die Schweiz hat genug vom täglichen Stop-and-go: Für 57 Prozent der Bevölkerung sind überlastete Strassen das grösste Verkehrsproblem im Land. Das zeigt eine neue repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts GfS im Auftrag von Auto Schweiz, für die 1002 Personen befragt wurden.

Die Lösung? Die Schweizerinnen und Schweizer setzen nicht nur auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, sondern auch auf neue Strassen, wie der «Blick» berichtet. Besonders brisant: 76 Prozent der Befragten stellen sich klar hinter das Autobahn-Ausbauprogramm des Bundes. Zustimmung kommt quer durch alle Parteien – ausser bei den Grünen. Überraschend ist das schon, denn noch im November 2023 hatte das Stimmvolk sechs Ausbauprojekte an der Urne abgelehnt.

Zwischen Umfrage und Urne: ein Widerspruch?

Die GfS-Forscher sehen darin jedoch keinen Kurswechsel. Vielmehr komme es auf den Abstimmungskampf an: «Damit eine Vorlage durchkommt, muss sie auch im links-städtischen Umfeld Mehrheiten finden», heisst es. Und das ist alles andere als einfach – die Bevölkerung fordert von Verkehrsplanern eine eierlegende Wollmilchsau: Umweltverträglichkeit, weniger Lärm in Städten, bessere Erreichbarkeit ländlicher Gebiete, dazu ein starker ÖV.

Klar ist auch: Teurer soll Mobilität auf keinen Fall werden. Zusätzliche Gebühren für Fahrten zu Stosszeiten sind für die Bevölkerung keine Option. Vielmehr fordert Auto-Schweiz-Präsident Peter Grünenfelder (58) eine spürbare Entlastung von Privathaushalten und Unternehmen – gerade weil der Kostendeckungsgrad der individuellen und gewerblichen Mobilität bereits bei fast 160 Prozent liegt.

E-Auto-Boom in Sicht?

Parallel dazu steigt die Akzeptanz für Elektrofahrzeuge. 60 Prozent der Befragten können sich vorstellen, ein E-Auto oder Hybridmodell zu kaufen – bei reinen Elektroautos sind es immerhin 27 Prozent. Die Hürden sind allerdings bekannt: Reichweitenangst, Ladeinfrastruktur, Batteriekosten und Umweltbedenken.

Dennoch: «Die Skepsis verliert an Breite», so das Fazit. Auto Schweiz fordert daher Fortschritte bei Ladesystemen und mehr Transparenz beim ökologischen Fussabdruck der Batterien.

Das Auto verliert an Selbstverständlichkeit

Trotz allem bleibt das Auto für viele unverzichtbar: 59 Prozent nennen es heute noch essenziell für den Alltag. Doch der Trend zeigt nach unten: 2005 waren es noch 81 Prozent. Vor allem jüngere Generationen können sich ein Leben ohne eigenes Auto besser vorstellen.

Während sich die Politik zwischen Auto- und ÖV-Lager zunehmend verhärtet, zeigt die Umfrage ein differenzierteres Bild: Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer will beides – weniger Stau, aber auch ein starkes Bahn- und Busnetz.