  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Umfrage zeigt Staufrust im Land Muss die Schweiz nochmals über den Autobahnausbau abstimmen?

Samuel Walder

13.9.2025

Eine Umfrage zeigt, dass Schweizer*innen jetzt doch einen Autobahnausbau fordern.
Eine Umfrage zeigt, dass Schweizer*innen jetzt doch einen Autobahnausbau fordern.
sda

Die Schweizerinnen und Schweizer haben genug vom täglichen Stau: Laut einer neuen GfS-Umfrage sehen 57 Prozent überlastete Strassen als grösstes Verkehrsproblem – und befürworten mehrheitlich sowohl Autobahnausbau als auch Investitionen in den ÖV.

Samuel Walder

13.09.2025, 12:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einer GfS-Umfrage sehen 57 % der Schweizerinnen und Schweizer Staus als grösstes Verkehrsproblem, 76 % unterstützen den Autobahnausbau – trotz früherer Ablehnungen an der Urne.
  • Die Bevölkerung fordert gleichzeitig Umweltverträglichkeit, weniger Lärm, bessere Anbindung ländlicher Gebiete und ein starkes ÖV-Angebot, lehnt aber zusätzliche Gebühren klar ab.
  • Das Auto bleibt wichtig, verliert aber an Selbstverständlichkeit, während die Akzeptanz für E-Autos steigt und Fortschritte bei Ladeinfrastruktur und Batterietransparenz gefordert werden.
Mehr anzeigen

Die Schweiz hat genug vom täglichen Stop-and-go: Für 57 Prozent der Bevölkerung sind überlastete Strassen das grösste Verkehrsproblem im Land. Das zeigt eine neue repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts GfS im Auftrag von Auto Schweiz, für die 1002 Personen befragt wurden.

Die Lösung? Die Schweizerinnen und Schweizer setzen nicht nur auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, sondern auch auf neue Strassen, wie der «Blick» berichtet. Besonders brisant: 76 Prozent der Befragten stellen sich klar hinter das Autobahn-Ausbauprogramm des Bundes. Zustimmung kommt quer durch alle Parteien – ausser bei den Grünen. Überraschend ist das schon, denn noch im November 2023 hatte das Stimmvolk sechs Ausbauprojekte an der Urne abgelehnt.

Zwischen Umfrage und Urne: ein Widerspruch?

Die GfS-Forscher sehen darin jedoch keinen Kurswechsel. Vielmehr komme es auf den Abstimmungskampf an: «Damit eine Vorlage durchkommt, muss sie auch im links-städtischen Umfeld Mehrheiten finden», heisst es. Und das ist alles andere als einfach – die Bevölkerung fordert von Verkehrsplanern eine eierlegende Wollmilchsau: Umweltverträglichkeit, weniger Lärm in Städten, bessere Erreichbarkeit ländlicher Gebiete, dazu ein starker ÖV.

Klar ist auch: Teurer soll Mobilität auf keinen Fall werden. Zusätzliche Gebühren für Fahrten zu Stosszeiten sind für die Bevölkerung keine Option. Vielmehr fordert Auto-Schweiz-Präsident Peter Grünenfelder (58) eine spürbare Entlastung von Privathaushalten und Unternehmen – gerade weil der Kostendeckungsgrad der individuellen und gewerblichen Mobilität bereits bei fast 160 Prozent liegt.

E-Auto-Boom in Sicht?

Parallel dazu steigt die Akzeptanz für Elektrofahrzeuge. 60 Prozent der Befragten können sich vorstellen, ein E-Auto oder Hybridmodell zu kaufen – bei reinen Elektroautos sind es immerhin 27 Prozent. Die Hürden sind allerdings bekannt: Reichweitenangst, Ladeinfrastruktur, Batteriekosten und Umweltbedenken.

Dennoch: «Die Skepsis verliert an Breite», so das Fazit. Auto Schweiz fordert daher Fortschritte bei Ladesystemen und mehr Transparenz beim ökologischen Fussabdruck der Batterien.

Das Auto verliert an Selbstverständlichkeit

Trotz allem bleibt das Auto für viele unverzichtbar: 59 Prozent nennen es heute noch essenziell für den Alltag. Doch der Trend zeigt nach unten: 2005 waren es noch 81 Prozent. Vor allem jüngere Generationen können sich ein Leben ohne eigenes Auto besser vorstellen.

Während sich die Politik zwischen Auto- und ÖV-Lager zunehmend verhärtet, zeigt die Umfrage ein differenzierteres Bild: Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer will beides – weniger Stau, aber auch ein starkes Bahn- und Busnetz.

Meistgelesen

Swatch-Chef kritisiert erneut Bundesrat wegen Zollhammer
Russland meldet Einnahme von Dorf in Südostukraine +++ USA vor UN: Verteidigen «jeden Zentimeter Nato-Territorium»
USA rügen Russland und bietet Nato volle Unterstützung
«Sie haben keine Ahnung, was Sie gerade ausgelöst haben»
Sylvie Meis erklärt Warnsignale beim Männer-Dating

Mehr aus dem Ressort

Biberist SO. Lastwagen kippt im Tunnel um – Chauffeur schwer verletzt

Biberist SOLastwagen kippt im Tunnel um – Chauffeur schwer verletzt

Schwerer Selbstunfall in Olten. 57-jährige Autofahrerin kracht in Bushäuschen – drei Verletzte

Schwerer Selbstunfall in Olten57-jährige Autofahrerin kracht in Bushäuschen – drei Verletzte

Fedpol in der Kritik. Polizisten dürfen Hautfarbe nicht mehr angeben? Die Fakten sind komplizierter

Fedpol in der KritikPolizisten dürfen Hautfarbe nicht mehr angeben? Die Fakten sind komplizierter

Videos aus dem Ressort

Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert «Feiertag der Demokratie»

Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert «Feiertag der Demokratie»

Der Berner Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert einen «Feiertag der Demokratie» und erklärt 2023 in einer Rede seinen Vorstoss.

12.09.2025

Bundesrat Beat Jans zur gewaltfreien Erziehung

Bundesrat Beat Jans zur gewaltfreien Erziehung

Eltern haben Kinder ohne Anwendung von Gewalt zu erziehen. Dieses Prinzip wird jetzt ausdrücklich im Schweizer Zivilgesetzbuch (ZGB) verankert. Nach dem Nationalrat hat sich auch der Ständerat dafür ausgesprochen.

09.09.2025

Bundespräsidentin präsentiert Jahresziele 2026 des Bundesrates

Bundespräsidentin präsentiert Jahresziele 2026 des Bundesrates

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat im Namen des Bundesrates die Ziele des Bundesrates für das Jahr 2026 präsentiert.

08.09.2025

Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert «Feiertag der Demokratie»

Nationalrat Heinz Siegenthaler fordert «Feiertag der Demokratie»

Bundesrat Beat Jans zur gewaltfreien Erziehung

Bundesrat Beat Jans zur gewaltfreien Erziehung

Bundespräsidentin präsentiert Jahresziele 2026 des Bundesrates

Bundespräsidentin präsentiert Jahresziele 2026 des Bundesrates

Mehr Videos