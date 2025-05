Die Post warnt vor Lieferverzögerungen während der ESC-Woche. (Archivbild) Bild: sda

Der ESC bringt nicht nur Glitzer und Stars nach Basel, sondern auch Verkehrssperren – und damit Verzögerungen bei der Post. Wer auf ein Paket wartet, braucht diese Woche Geduld.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Post warnt auf ihrer Website vor möglichen Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen während der ESC-Woche in Basel.

Anwohner*innen und Zulieferdienste dürfen zwar weiter zufahren, müssen aber mit Umleitungen und längeren Wegen rechnen.

Die Einschränkungen gelten von Montag, 12. Mai, bis Samstag, 17. Mai – jeweils zwischen Mittag und Mitternacht. Mehr anzeigen

Wenn in Basel der Eurovision Song Contest (ESC) über die Bühne geht, läuft in der Stadt nicht alles rund – besonders nicht die Brief- und Paketboten. Wegen Sicherheitsperimetern, Sperrzonen und Tausenden Besucher*innen warnt die Post prominent auf ihrer Website vor Lieferverzögerungen. Das sorgt in Basel für Gesprächsstoff – und bei manchen für Ärger.

Offiziell heisst es von der Post, man tue alles, um den Service aufrechtzuerhalten. Doch ganz ausschliessen lasse sich nicht, dass Briefe oder Pakete später ankommen.

Grund dafür seien vor allem unklare Verkehrsverhältnisse im Zentrum und rund um die St. Jakobshalle. «Die Pöstler in Basel sind informiert und wissen, dass es je nach Lage zu Verspätungen kommen kann», schreibt die Medienstelle auf Anfrage von blue News. Die Arbeitszeiten bleiben zwar gleich, wer wegen gesperrter Strassen länger unterwegs ist, bekommt die Zeit angerechnet.

Post informiert freiwillig

Die Medienstelle erklärt zudem, dass man den Hinweis gar nicht zwingend hätte aufschalten müssen – sie wollte es so. «Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden frühzeitig und transparent informieren», so die Post.

«Die Post setzt alles daran, auch während der Einschränkungen einen zuverlässigen Service zu bieten.» Post-Medienstelle Kund*innen-Information

In Basel sorgt die Ankündigung für Gesprächsstoff. blue News war am Sonntag bei der ESC-Eröffnungsfeier unterwegs und hat bei Passant*innen nachgefragt. «Das überrascht mich», sagt ein Basler, der sich als Roger vorstellt. «Aber das sind wohl die Folgen, wenn man in der Stadt wohnt und Grossevents durchgeführt werden.» Sein Begleiter ist weniger verständnisvoll: «Die Politik spart uns sowieso die Poststellen weg. Muss ich wegen ESC jetzt auch noch um mein Zalando-Päckli zittern?»

Ein ähnliches Szenario gab es zuletzt bei der Rad-WM in Zürich. Damals sei laut Post aber alles «gut planbar» gewesen. Beschwerden von Anwohner*innen habe es kaum gegeben. In Basel ist die Lage komplizierter.

Derzeit bekannt ist nur, dass es rund um die St. Jakobshalle und den St. Jakob-Park zu Strassensperrungen kommt. Anderswo könnte es jederzeit zu «temporären Verkehrssignalen» und «mobile Fahrzeugsperren» kommen, sofern es der Besucher*innen-Andrang verlangt.