Vor Bezirksgericht Uber-Fahrer soll drei Frauen sexuell misshandelt haben

SDA

30.10.2025 - 10:49

Ein 44-jähriger Mann muss sich wegen Vergewaltigung vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Er soll als Uber-Fahrer mehrere junge Frauen in seinem Auto vergewaltigt haben. (Symbolbild)
Ein 44-jähriger Mann muss sich wegen Vergewaltigung vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Er soll als Uber-Fahrer mehrere junge Frauen in seinem Auto vergewaltigt haben. (Symbolbild)
Keystone

Ein 44‑jähriger Mann steht am Bezirksgericht Zürich unter Anklage: Drei Frauen werfen ihm vor, sie während Fahrten sexuell missbraucht zu haben. Zwei Opfer schilderten am Donnerstag detailliert, wie sie danach traumatisiert waren und eine Therapie benötigten.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

30.10.2025, 10:49

30.10.2025, 11:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 44-jähriger Uber-Fahrer soll laut Anklage im April 2024 drei betrunken oder unter Drogen stehende Frauen sexuell bedrängt, teils missbraucht oder vergewaltigt haben.
  • Die mutmasslichen Taten ereigneten sich in seinem Fahrzeug, das er jeweils an abgelegene Orte steuerte; eine Frau wurde laut Anklage zu Oralsex gezwungen.
  • Zwei der Opfer schilderten die traumatischen Erlebnisse vor dem Bezirksgericht Zürich, beide sind in Therapie; der Beschuldigte besitzt die italienische Staatsbürgerschaft.
Mehr anzeigen

Ein 44-jähriger Uber-Fahrer soll laut Staatsanwaltschaft im April 2024 drei Frauen sexuell belästigt haben. Wie «Blick» berichtet, könnte es sich auch um versuchte oder sogar begangenen Vergewaltigungen handeln.

Alle drei Opfer sollen laut Anklageschrift wehrlos gewesen sein, da sie teils von Partys stark betrunken waren, oder auch unter Drogeneinfluss standen. Am Donnerstag schildern zwei der drei Opfer das Geschehene. Sie seien nach der Tat stark traumatisiert. 

Nicht zuletzt etwa, weil der Beschuldigte besonders schlimm vorging. So soll er die Party-Besucherinnen jeweils als Uber-Fahrer abgeholt haben und sie an abgelegene Orte gefahren haben, wie «Blick» berichtet. Er soll im Fahrzeug die Frauen bedrängt haben, bis er das erhielt, was er wollte. Ein Opfer habe er zu Oralsex gezwungen. Das habe ihm aber anscheinen nicht gereicht. Laut Anklageschrift soll er daraufhin gefragt haben: «Können wir nicht ein wenig ficken?»

«Ich fühle mich bis heute in Autos unwohl»

«Ich fühle mich bis heute in Autos unwohl», sagte eine 33-jährige Frau am Donnerstagmorgen in ihrer Befragung am Bezirksgericht Zürich. Der Vorfall habe sie traumatisiert, weshalb sie eine Therapie gebraucht habe. Der Beschuldigte soll sie dazu gezwungen haben, ihn auf den Mund zu küssen. Zu dem Übergriff kam es, nachdem sie sich von ihm nach der Arbeit nach Hause fahren liess.

Ein zweites mutmassliches Opfer, eine 25-jährige Frau, befindet sich bis heute in Therapie, wie sie angab. Er soll sie zum Oralverkehr gezwungen haben.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen gebürtigen Mazedonier mit italienischer Staatsbürgerschaft. Bei den ihm vorgeworfenen Taten soll er als Fahrer für die Fahrdienste Uber oder Bolt unterwegs gewesen sein, oder sich als solcher ausgegeben haben.

Für den Angeklagten gilt bis zum Schuldspruch die Unschuldsvermutung.

