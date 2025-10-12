  1. Privatkunden
Personal bedroht und geschlagen Bande aus Italien raubt Schweizer Tankstellen aus – 6 Täter verhaftet

SDA

12.10.2025 - 11:19

Auch die Tamoil-Tankstelle in Balerna TI wurde Opfer eines Raubüberfalls.
Ti-Press
Ti-Press

Nach einer Serie bewaffneter Überfälle im Grenzgebiet des Tessins hat die italienische Polizei sechs mutmassliche Bandenmitglieder festgenommen. Die Verdächtigen sollen gezielt Tankstellen überfallen haben.

Keystone-SDA

12.10.2025, 11:19

12.10.2025, 12:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Italien wurden sechs mutmassliche Mitglieder einer Bande festgenommen, die für bewaffnete Raubüberfälle im Schweizer Grenzgebiet verantwortlich sein sollen.
  • Die Täter nutzten falsche Nummernschilder und operierten in kleinen Gruppen, wobei sie insbesondere Tankstellen überfielen und das Personal bedrohten oder verletzten.
  • Nach den Überfällen kehrten sie nach Italien zurück, wo sie die Beute von mehreren zehntausend Franken aufteilten.
Mehr anzeigen

Die Polizei im italienischen Piacenza hat sechs mutmassliche Mitglieder einer auf Raubüberfälle spezialisierten Bande festgenommen. Die Verdächtigen sollen ihre Taten im grenznahen Teil des Tessins begangen haben.

Die Festgenommenen stammten aus Nordafrika und Südamerika, berichteten am Sonntag die italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos. Sie seien jeweils mit falschen Nummernschildern von Norditalien in die Schweiz gefahren, um nicht identifiziert zu werden.

Auf der Schweizer Seite teilten sich die Verdächtigen demnach in kleine Gruppen auf, um die Überfälle zu begehen. Die meisten der Taten betrafen Tankstellen in der Umgebung von Balerna (TI). Die mutmasslichen Räuber hätten das Kassenpersonal mit Faustfeuerwaffen bedroht und ihre Opfer zum Teil geschlagen.

Schweiz erwirkte internationale Haftbefehle

Danach seien die Verdächtigen nach Italien zurückgefahren, hätten die ursprünglichen Nummernschilder wieder installiert und die Beute aufgeteilt, hiess es. Die erbeutete Summe belaufe sich auf mehrere zehntausend Franken.

Die Schweizer Behörden hatten den Berichten zufolge vor den Festnahmen in Italien internationale Haftbefehle gegen die Verdächtigen erwirkt.

Kommt der Kälteeinbruch?. Schwacher Polarwirbel könnte der Schweiz eisigen Winter bescheren

Kommt der Kälteeinbruch?Schwacher Polarwirbel könnte der Schweiz eisigen Winter bescheren

Jahreslohn zum Abgang. So viel kassiert Amherds Ex-VBS-Generalsekretär nach Kündigung

Jahreslohn zum AbgangSo viel kassiert Amherds Ex-VBS-Generalsekretär nach Kündigung

Fahrzeug überschlägt sich. Mann (30) nach Horror-Unfall auf Flughafen-Autobahn schwer verletzt

Fahrzeug überschlägt sichMann (30) nach Horror-Unfall auf Flughafen-Autobahn schwer verletzt

Überschwemmungen in der Region Valencia

Überschwemmungen in der Region Valencia

Vor elf Monaten starben bei einem schweren Unwetter in der Region Valencia 236 Menschen.

01.11.2024

Video zeigt Spektakel-Rettung: Feuerwehr holt 272-Kilo-Mann mit Kran aus dem zweiten Stock

Video zeigt Spektakel-Rettung: Feuerwehr holt 272-Kilo-Mann mit Kran aus dem zweiten Stock

In Florida musste die Feuerwehr einen übergewichtigen Mann mit einem Kran aus seiner Wohnung bergen – für den medizinischen Notfall war das die einzige Option.

10.10.2025

Berufungsprozess zur Vergewaltigung von Gisèle Pelicot

Berufungsprozess zur Vergewaltigung von Gisèle Pelicot

51 Männer wurden in Frankreich wegen des Missbrauchs von Gisèle Pelicot verurteilt. Einer der Angeklagten geht nun in Berufung, der 44-Jährige war Ende vergangenen Jahres zu neun Jahren Haft verurteilt worden.

09.10.2025

Überschwemmungen in der Region Valencia

Überschwemmungen in der Region Valencia

Video zeigt Spektakel-Rettung: Feuerwehr holt 272-Kilo-Mann mit Kran aus dem zweiten Stock

Video zeigt Spektakel-Rettung: Feuerwehr holt 272-Kilo-Mann mit Kran aus dem zweiten Stock

Berufungsprozess zur Vergewaltigung von Gisèle Pelicot

Berufungsprozess zur Vergewaltigung von Gisèle Pelicot

