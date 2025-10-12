Bande aus Italien raubt Schweizer Tankstellen aus – 6 Täter verhaftet

Auch die Tamoil-Tankstelle in Balerna TI wurde Opfer eines Raubüberfalls. Ti-Press

Nach einer Serie bewaffneter Überfälle im Grenzgebiet des Tessins hat die italienische Polizei sechs mutmassliche Bandenmitglieder festgenommen. Die Verdächtigen sollen gezielt Tankstellen überfallen haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Italien wurden sechs mutmassliche Mitglieder einer Bande festgenommen, die für bewaffnete Raubüberfälle im Schweizer Grenzgebiet verantwortlich sein sollen.

Die Täter nutzten falsche Nummernschilder und operierten in kleinen Gruppen, wobei sie insbesondere Tankstellen überfielen und das Personal bedrohten oder verletzten.

Nach den Überfällen kehrten sie nach Italien zurück, wo sie die Beute von mehreren zehntausend Franken aufteilten. Mehr anzeigen

Die Polizei im italienischen Piacenza hat sechs mutmassliche Mitglieder einer auf Raubüberfälle spezialisierten Bande festgenommen. Die Verdächtigen sollen ihre Taten im grenznahen Teil des Tessins begangen haben.

Die Festgenommenen stammten aus Nordafrika und Südamerika, berichteten am Sonntag die italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos. Sie seien jeweils mit falschen Nummernschildern von Norditalien in die Schweiz gefahren, um nicht identifiziert zu werden.

Auf der Schweizer Seite teilten sich die Verdächtigen demnach in kleine Gruppen auf, um die Überfälle zu begehen. Die meisten der Taten betrafen Tankstellen in der Umgebung von Balerna (TI). Die mutmasslichen Räuber hätten das Kassenpersonal mit Faustfeuerwaffen bedroht und ihre Opfer zum Teil geschlagen.

Schweiz erwirkte internationale Haftbefehle

Danach seien die Verdächtigen nach Italien zurückgefahren, hätten die ursprünglichen Nummernschilder wieder installiert und die Beute aufgeteilt, hiess es. Die erbeutete Summe belaufe sich auf mehrere zehntausend Franken.

Die Schweizer Behörden hatten den Berichten zufolge vor den Festnahmen in Italien internationale Haftbefehle gegen die Verdächtigen erwirkt.