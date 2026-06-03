Mutmasslicher Femizid in Birr AG – Mann festgenommen

In diesem Wohnhaus soll sich die Tat abgespielt haben. Google Maps

In einer Wohnsiedlung in Birr AG ist eine Frau getötet worden. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um ihren Ehemann, der festgenommen wurde.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einer Wohnsiedlung Birr AG ist eine Frau getötet worden. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen.

Nach Angaben der Polizei wurde der Notruf von einem Kind abgesetzt.

Bei der getöteten Frau handelt es sich um eine 36-jährige philippinische Staatsbürgerin, beim mutmasslichen Täter um einen 44-jährigen Schweizer, den Ehemann des Opfers. Mehr anzeigen

Im aargauischen Birr läuft derzeit ein Grosseinsatz der Polizei. Eine Frau ist in einer Wohnsiedlung getötet worden.

Eine Polizeisprecherin der Kantonspolizei Aargau bestätigt gegenüber blue News den Einsatz. Weiter sagt sie: «In einer Wohnung wurde eine Frau leblos aufgefunden.» Demnach wurde die Tat im Rahmen häuslicher Gewalt begangen. Ein Mann sei als mutmasslicher Täter festgenommen worden. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Später sagte Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau dem «Blick»: «Der Notruf kam von einem Kind. Vor Ort haben wir eine stark blutende Frau angetroffen.» Reanimationsversuche blieben demnach erfolglos. Bei dem Opfer handle es sich um eine 36-jährige philippinische Staatsbürgerin. Der festgenommene mutmassliche Täter sei ihr Ehemann und ein 44-jähriger Schweizer Staatsbürger. Das Motiv sei noch unklar.

Zum Zeitpunkt der Tat hätten sich wohl mehrere Kinder in der Wohnung befunden. «Sie haben wohl vieles der Tat mitgekriegt. Eine schlimme Situation», erklärte Graser weiter. Die Kinder befinden demnach aktuell in Betreuung.

Das Gebiet um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Derzeit laufen dort die Ermittlungsarbeiten.

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