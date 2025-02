Mann vergeht sich mehrere Male an Kind (11) – Gefängnis

Der Mann steht am Mittwoch vor Gericht. (Archivbild) sda

Hells Angels, sexuelle Nötigung und Pornografie. Am Mittwoch muss sich Angelo K. vor dem Kreisgericht Rheintal verantworten. Er soll Sex mit einer Minderjährigen gehabt und einen Mann geschlagen haben.

Am Mittwoch muss sich der 35-jährige Angelo K.* vor Gericht in Altstätten, SG verantworten. Er wird wegen mehrfacher sexueller Handlung mit Kindern, sexueller Nötigung, Besitz von verbotener Pornografie und wegen Angriffs angeklagt. Alle drei Tatbestände werden am Mittwochvormittag verhandelt, wobei die umfassendste Tat die sexuelle Handlung mit Minderjährigen ist.

Im Jahr 2015 soll der damals 25-Jährige bei einer Familie gewohnt haben. Es sei eine zweckmässige Wohngemeinschaft gewesen. Angelo K. habe der Familie eine Miete gezahlt. Diese habe das Geld gut gebrauchen können.

Im Haushalt waren aber nicht nur Ehemann, Ehefrau und K., sondern auch das spätere Opfer, das zum Tatzeitpunkt zwölf Jahre alt war.

«Das bleibt jetzt unser kleines Geheimnis»

Laut Anklageschrift soll der Beschuldigte im Sommer oder Herbst 2014 eines Nachts ins Zimmer des damals 11.5-jährigen Mädchens kommen sein. Da Angelo K. nicht schlafen konnte, fragte er sie, ob er sich zu ihr ins Bett legen dürfe, was sie bejahte. Schliesslich begannen sie, sich zu küssen. Dann legte sich Angelo K. auf das Mädchen und vollzog an ihr den Geschlechtsverkehr.

Danach sagte er ihr: «Das bleibt jetzt unser kleines Geheimnis.» Später folgten zahlreiche weitere ähnliche Situationen.

Einmal soll der Beschuldigte sie nach Analsex gefragt haben. Das Opfer verneinte, sie wolle nicht. Angelo K. versuchte es jedoch trotzdem. Vor Gericht bestreitet K. jemals Analverkehr mit dem Opfer gehabt zu haben. Er habe das auch nie versucht.

Klar wird vor Gericht: Angelo K. hat zwischen 10 und 34 Mal mit dem Opfer geschlafen. Bei einer polizeilichen Befragung sagt das Opfer aus: «Ich habe mich nicht gewehrt, ich habe ihn ja gern. Ich habe ihn einfach machen lassen.»

Angelo K. findet die richtigen Worte nicht

Angelo K. gibt zu, mit dem Mädchen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Er bestreitet aber, sie zu Analsex genötigt zu haben. Der Richter will wissen, wie oft er Sex hatte. Eine schlüssige Aussage kann Angelo K. nicht geben, spricht einmal von fünf-, dann wieder von achtmal.

Laut dem Opfer sollen es mehrere Male in der Woche gewesen sein, über Zeitraum von Sommer 2015 bis Anfang 2016. Weder die Staatsanwältin, die Verteidigung oder der Anwalt des Beschuldigten können aus den Akten genau sagen, wie und wann die sexuellen Handlungen stattgefunden haben.

Angelo K. schiebt sein Verhalten auf die Vergangenheit: «Ich hatte eine schwierige Jugend und Kindheit. Wir sind immer wieder umgezogen.» Er gerät immer wieder ins Stocken: «Ich bin sehr nervös und es tut mir sehr leid, was geschehen ist.» Er habe nie gegen den Willen des Mädchens gehandelt.

Kampf auf dem Parkplatz

Dann wird Angelo K. zu den pornografischen Inhalten auf seinem Handy befragt. K. sagt: «Ich gestehe und bin einverstanden, wenn das Material und das Handy zerstört werden», und fügt an: «Wieso auch immer ich das gemacht habe.»

Auch eine Schlägerei wird vor Gericht Thema. 2018 soll Angelo K. mit zwei Freunden unterwegs gewesen sein. Sie hielten auf einem Parkplatz, als eine dritte Person kam. Dieser wollte mit Angelo K. eine Angelegenheit klären, die sich Wochen vorher in einem Lokal ereignete. K. antwortete, es sei schon gut und man könne darüber hinwegschauen. Momente später kam es zu einer Schlägerei.

Der Richter will wissen, wie es zu den Schlägen kam. K. sagt: «Ich habe mich nach dem Gespräch mit dem Mann zu meinem Freund gedreht. Dann hörte ich plötzlich vom zweiten Freund, dass der Mann ein Messer hat. Aus Instinkt habe ich ihn geschlagen.»

War Angelo K. ein Hells-Angels-Mitglied?

Die Staatsanwältin fordert eine Haftstrafe von 12 Monate und zwei Jahre Bewährung. Zudem sollen Schadenersatz und eine Genugtuung von 100'000 Franken bezahlt werden. Die Privatträgerschaft fordert zu dem ein Kontaktverbot zum Opfer von 5 Jahren. Der Beschuldigte soll zudem ein 10-jähriges Tätigkeitsverbot erhalten.

Die Staatsanwältin sagt: «Nach heutigem Recht würde man nicht von einer sexuellen Nötigung, sondern von einer Vergewaltigung sprechen.»

Die Anwältin der Geschädigte beschreibt die Tat als Missbrauch, es sei nur aus Egoismus des Beschuldigten gehandelt worden. «Man muss Angelo K. anrechnen, dass er sich selber angezeigt hat. Das aber Jahre später.»

Das Mädchen sei in der Schule gemobbt worden. Auch ihre Eltern hätten sie beschimpft. Es habe auch Drohungen seitens der Hells Angels gegeben. Der Beschuldigte und die Eltern des Opfers sollen in sogenannten «Underground Clubs» verkehrt sein und hatten auch Kontakt zur Gruppe, so die Anwältin. «Meiner Mandantin wurde von den Eltern gesagt, wenn sie zur Polizei gehe, würden die Hells das Haus abfackeln.»

Der Angriff wäre ein lustiger Fall gewesen

Der Verteidiger plädiert auf einen Freispruch in Bezug auf sexuelle Nötigung. Für die sexuelle Handlung an einem Kind und den Angriff im Jahr 2018 fordert der Anwalt 2 Jahre Haft und einen Betrag von 20'000 Franken Genugtuung. «Mein Mandant gesteht und er weiss, dass es eine schlimme Sache ist, die er gemacht hat.»

Die Tat sei allerdings lange her und der Beschuldigte habe bereits bewiesen, dass er sich bessern kann. «Er hat seine Schulden abbezahlt, 10'000 Franken als Vorauszahlung, als Genugtuung dem Opfer überwiesen und keines Wegs Kontakt zum Opfer gesucht.»

Nach mehrstündiger Beratung wird Angelo K. der sexuellen Nötigung freigesprochen, aber wegen sexuellen Handlungen mit einem Kind und Raufhandel verurteilt. Angelo K. erhält eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten, danach ist er drei Jahre auf Bewährung. Er muss zusätzlich 60 Tagessätze a 170 Franken als Strafe bezahlen. Dem Opfer muss der Beschuldigte zusätzlich 20'000 Franken Genugtuung bezahlen.

*Name der Redaktion bekannt