Das Quartier in Emmenbrücke LU wurde weitherum abgesperrt. BRK News

In Emmebbrücke LU sind am Samstagvormittag eine Frau und ein Kind tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Nun ist für den tatverdächtigen Rumänen (35) U-Haft beantragt worden.

Am Samstagmorgen hat die Luzerner Polizei in einer Wohnung in Emmenbrücke eine Frau und ein Kind tot aufgefunden. Die beiden Leichen wurden am Samstagmorgen in einer Wohnung in Emmenbrücke aufgefunden. Die Untersuchungsbehörden gehen davon aus, dass es sich dabei um eine 40-jährige Frau und ihre achtjährige Tochter handelt.

Die formelle Identifikation steht noch aus. Am Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich werden Obduktionen zur Klärung der Todesursachen durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft Emmen hat für den 35-jährigen, tatverdächtigen Mann aus Rumänien Untersuchungshaft beantragt.

Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Weitere Informationen können aufgrund der laufenden Ermittlungen zurzeit nicht abgegeben werden.