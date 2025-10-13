Mutter und Tochter quälen Rivalin zwei Stunden lang

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Brutale Racheaktion im Thurgau Mutter und Tochter quälen Rivalin zwei Stunden lang

ai-scrape

13.10.2025 - 17:27

Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat zwei Frauen zu Geldstrafen verurteilt.
Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat zwei Frauen zu Geldstrafen verurteilt.
Staatsanwaltschaft Frauenfeld

Mutter und Tochter glaubten, die Affäre des Ehemanns gefunden zu haben – und wollten Vergeltung. Die brutale Aktion im Kanton Thurgau hat nun juristische Folgen.

Dominik Müller

13.10.2025, 17:27

13.10.2025, 18:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mutter-Tochter-Gespann wurde im Kanton Thurgau wegen Körperverletzung und Nötigung verurteilt.
  • Sie sollen eine Frau attackiert haben, weil sie diese einer Affäre mit dem Ehemann der Mutter verdächtigten.
  • Das Opfer wurde unter anderem mit einem Messer verletzt, am Kopf entstellt und zu belastenden Unterschriften gezwungen.
Mehr anzeigen

Vor zwei Jahren kam es im Bezirk Frauenfeld zu einem Vorfall, der nun rechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Zwei Frauen – Mutter und Tochter – wurden per Strafbefehl wegen einfacher «Körperverletzung (mit gefährlichem Tatmittel)» und Nötigung verurteilt, wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet.

Demnach haben die Frauen eine weitere Frau verdächtigt, eine Affäre mit dem Ehemann der Mutter zu haben. Daraufhin suchte das Mutter-Tochter-Gespann die vermeintliche Nebenbuhlerin in deren Zuhause auf. Dort wurde die Frau während zwei Stunden beschimpft, geschlagen, bedroht und mit einem Messer oberflächlich verletzt.

Zudem schneiden Mutter und Tochter die langen Haare ihres Opfers ab und schlagen mit der Schere zu. Dabei filmen sie die Frau immer wieder und drohen, die Aufnahmen auf Facebook zu veröffentlichen.

Zu Geldstrafe verurteilt

Zudem wird die Frau gezwungen, drei Schreiben zu unterzeichnen, mit denen sie die Verantwortung für die Scheidung der Mutter und ihres Ehemanns übernimmt.

Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat nun die Tochter zu einer bedingten Geldstrafe von 16’000 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt. Hinzu kommen eine Busse sowie Verfahrenskosten in der Höhe von rund 5000 Franken. Die Mutter erhält eine bedingte Geldstrafe von 5000 Franken. Die Busse und Verfahrenskosten betragen knapp 2900 Franken. Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig.

Mehr aus dem Ressort

Absturz in Samedan GR. Wanderer nach Handy-Ortung tot aufgefunden

Absturz in Samedan GRWanderer nach Handy-Ortung tot aufgefunden

Tödlicher Vorfall in Münsingen BE. Frau stürzt von Brücke auf A6 in den Tod – Polizei sucht Zeugen

Tödlicher Vorfall in Münsingen BEFrau stürzt von Brücke auf A6 in den Tod – Polizei sucht Zeugen

Drei Verletzte in Wettingen AG. Flucht vor Polizei endet im Chaos – Auto landet im Ladenlokal

Drei Verletzte in Wettingen AGFlucht vor Polizei endet im Chaos – Auto landet im Ladenlokal

Meistgelesen

Mutter und Tochter quälen Rivalin zwei Stunden lang
68 Minuten sprach Trump – und liess einen entscheidenden Punkt aus
Frau stürzt von Brücke auf A6 in den Tod – Polizei sucht Zeugen
Helikopter stürzt ab vor den Augen der Badegäste
Russisches U-Boot vor französischer Küste aufgetaucht