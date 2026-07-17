Immer wieder tauchen Drohnen über kritischer Infrastruktur in der Schweiz auf. Dahinter können harmlose Ursachen oder gezielte Ausspähung stecken. Ein Experte erklärt, weshalb die Unsicherheit problematisch ist.

In der Schweiz wurden zuletzt Drohnen über einem AKW, einer Militäranlage und weiteren sensiblen Anlagen gesichtet. Im Bild eine Angriffsdrohne der Schweizer Armee.

Zufall oder Spionage? Mysteriöse Drohnen über der Schweiz – doch die grösste Gefahr ist eine andere

Darum geht’s Mehrere Drohnensichtungen über Schweizer Anlagen wie dem AKW Gösgen rücken Sicherheitsfragen in den Fokus.

Experte Ivo Capaul warnt davor, hinter jedem Vorfall sofort ausländische Spionage zu vermuten – viele Fälle bleiben ungeklärt oder erweisen sich als harmlos.

Entscheidend sei deshalb, Drohnen zuerst zuverlässig zu erkennen, bevor über Abwehrmassnahmen entschieden werden. Zusammenfassung erstellt mit

Die Drohnensichtung über dem Kernkraftwerk Gösgen im Kanton Solothurn reiht sich in eine Serie ähnlicher Vorfälle in der Schweiz ein. In den vergangenen Monaten wurden unbemannte Fluggeräte unter anderem beim ABC-Labor in Spiez BE – die schweizerische Fachstelle für den Schutz der Bevölkerung vor atomaren, biologischen und chemischen Bedrohungen –, dem Militärflugplatz Meiringen BE und der Stromschaltanlage Laufenburg AG beobachtet.

Ob hinter dem jüngsten Vorfall in Gösgen eine koordinierte Aktion steckt oder lediglich ein harmloser Hobby-Drohnenflug, ist derzeit offen. Genau diese Unsicherheit ist nach Ansicht von Sicherheitsexperten das eigentliche Problem.

«Das wissen wir gar nicht so genau», sagt Ivo Capaul, Forscher am Center for Security Studies (CSS) der ETH Zürich, im Gespräch mit blue News zur aktuellen Bedrohungslage. «Die wesentliche Herausforderung liegt zunächst darin, überhaupt unterscheiden zu können, bei welchen Überflügen es sich um Aktionen staatlicher Akteure handelt und wo lediglich Einzeltäter ohne politische Motivation am Werk waren.» So spielten gemäss ihm auch Fehlsichtungen immer wieder eine Rolle. Vögel oder Kleinflugzeuge würden regelmässig irrtümlich als Drohnen gemeldet.

«Palette an möglichen Akteuren ist breit»

Konkret: Einzelne Drohnensichtungen über kritischer Infrastruktur sind zunächst kein Beweis für eine ausländische Spionage- oder Sabotageoperation. Das zeigte sich erst Anfang Jahr bei der Stromschaltanlage Laufenburg. Was zunächst als möglicher Sicherheitsvorfall galt, stellte sich später als bewilligter Inspektionsflug im Auftrag von Swissgrid, der nationalen Netzgesellschaft, heraus. Auch im Fall Gösgen laufen die Ermittlungen noch.

Der Stern von Laufenburg, eine Schaltanlage von Swissgrid, die den Strom zwischen der Schweiz und Deutschland verwaltet. Keystone

Dennoch wäre es ebenso falsch, die Vorfälle als belanglos abzutun. «Die Palette an Akteuren, die infrage kommt, ist breit», sagt Capaul. Denkbar seien staatliche oder staatlich beauftragte Akteure, «die etwa eine Spionageabsicht verfolgen beziehungsweise Ziele für künftige Sabotageaktionen auskundschaften».

Hybride Wirkung statt klassischer Angriff

Ebenso wichtig seien jedoch die psychologischen Auswirkungen solcher Flüge. «Nicht zu vernachlässigen sind die Effekte im Informationsraum», sagt Capaul. Gemeint sei der Vertrauensverlust der Bevölkerung in den Staat, wenn dieser den Eindruck erwecke, kritische Infrastruktur nicht ausreichend schützen zu können.

«Mit relativ geringem Aufwand erreicht ein hybrid angreifender Aggressor einen überproportionalen Effekt» Ivo Capaul Experte für Verteidigungspolitik

Genau diesen Mechanismus beschreibt Capaul auch in einer jüngst veröffentlichten Analyse zur hybriden Konfliktführung. Dort argumentiert er, dass hybride Angriffe ihre Wirkung nicht allein durch den eigentlichen Vorfall entfalten, sondern vor allem durch die Unsicherheit über Urheberschaft und Absicht.

«Mit relativ geringem Aufwand erreicht ein hybrid angreifender Aggressor einen überproportionalen Effekt», schreibt Capaul. Schon wenige bestätigte Angriffe könnten ausreichen, um eine Welle weiterer Meldungen, Spekulationen und Nachahmungstaten auszulösen.

Russland im Fokus – aber nicht hinter jeder Drohne

Ein Blick nach Europa verdeutlicht dieses Spannungsfeld. Seit den bestätigten russischen Drohnen-Eindringlingen in den polnischen Luftraum und den vorübergehenden Flughafenschliessungen in Oslo und Kopenhagen im September 2025 hat die Zahl gemeldeter Drohnenflüge über kritischer Infrastruktur europaweit deutlich zugenommen.

Eine rund zwei Meter lange russische Gerbera-Flugdrohne, wie sie beim Eindringen in den polnischen Luftraum eingesetzt wurde. Symbolbild: Ukrainische Regierung

Capaul mahnt jedoch zur Vorsicht: «Es ist festzustellen, dass es sich bei einem guten Teil der Überflüge kaum um staatliche Akteure gehandelt haben wird.» Seine Analyse zeigt, dass von 61 gemeldeten Drohnensichtungen im zweiten Halbjahr 2025 lediglich drei eindeutig Russland zugeschrieben werden konnten. 41 Fälle blieben ungeklärt, 14 erwiesen sich als Fehlidentifikationen und drei als Hobbydrohnen.

Dass Russland dennoch im Fokus steht, hat gute Gründe. Nach Einschätzung des Bundesrates bleibt Russland die bedeutendste hybride Bedrohung für Europa und damit auch für die Schweiz. Gleichzeitig warnt Capaul davor, aus jeder ungeklärten Sichtung automatisch auf eine russische Operation zu schliessen. Gerade das könne Teil der Wirkung hybrider Konfliktführung sein: Der Aggressor profitiere davon, wenn Unsicherheit und Spekulationen zunehmen.

Auch Ulrike Franke, Sicherheitsexpertin bei der Denkfabrik «European Council on Foreign Relations», hält diese Differenzierung im Gespräch mit SRF für wichtig. Zwar gehe sie davon aus, dass ein «signifikanter Teil» der Sichtungen auf Privatdrohnen oder Fehlsichtungen zurückzuführen sei. Gleichzeitig gebe es «Indizien dafür, dass zunehmend Drohnen zu Spionagezwecken losgeschickt werden». Besonders verdächtig seien etwa Formationsflüge, nächtliche Einsätze oder systematische Flugmuster.

Detektion wichtiger als Abschuss

Für die Schweiz stellt sich deshalb weniger die Frage, ob jede Drohne sofort abgewehrt werden kann, sondern ob sie überhaupt zuverlässig erkannt wird. Capaul sieht hier die grösste Lücke. «Ich persönlich halte einen Ausbau an Systemen zur Erkennung von Drohnen – also Sensoren wie spezialisierte Kameras oder Radar – für prioritär. Erstmal müssen wir verstehen, wie die Bedrohung genau aussieht, bevor wir versuchen, diese zu bekämpfen.»

Die Polizei setzt Drohnen beispielsweise beim Suchen von vermissten oder flüchtigen Personen, Unfall- und Tatbestandesaufnahmen oder für das Crowd Management bei Veranstaltungen ein. Keystone

Der Schutz gegen Kleindrohnen funktioniere grundsätzlich nach dem Prinzip der sogenannten «Point Defence». Das bedeutet: Systeme zur Erkennung und Abwehr müssen bereits vor einem Vorfall direkt bei einer Anlage installiert sein. Entsprechend aufwendig wäre es, sämtliche kritischen Infrastrukturen oder militärischen Anlagen in der Schweiz flächendeckend mit solchen Systemen auszurüsten.

Auch bei der eigentlichen Drohnenabwehr mahnt Capaul zur Zurückhaltung. Zwar verfügen einzelne Polizeikorps über Mittel wie Funk- oder GPS-Störsender («Jammer») sowie teilweise Netzwerfer, um Drohnen unschädlich zu machen. Das Herunterholen einer Drohne sei jedoch keineswegs immer die beste Lösung.

«Der Abschuss von Drohnen über bewohntem Gebiet beziehungsweise über dem Gelände kritischer Infrastrukturen kann gegebenenfalls mehr Schaden anrichten als der blosse Überflug», sagt Capaul. Entsprechend müsse ein solcher Eingriff «in jedem Fall gut bedacht sein».

BAZL sieht Luftverkehr nicht gefährdet

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) sieht durch die bisherigen Drohnensichtungen keine grosse Bedrohung im Schweizer Luftraum. «Wir haben diese Sichtungen zur Kenntnis genommen. Das BAZL ist für die Sicherheit des Luftverkehrs zuständig. Diese scheint durch diese Sichtungen nicht gefährdet», teilt die Behörde auf Anfrage mit.

Eine Herausforderung sei gemäss hingegen die Durchsetzung bestehender Regeln: «Das Problem dabei ist, dass der Drohnenpilot oder die Drohnenpilotin oft nicht identifiziert werden und entsprechend auch keine Busse ausgesprochen werden kann.»

Derzeit gebe es technische Möglichkeiten, Drohnen zu erkennen. «Nicht alle sind jedoch sichtbar. Insbesondere nicht-kooperative Drohnen, bei denen keine Fernidentifizierung möglich ist, sind mit den gängigen Mitteln bloss schwer erkennbar», schreibt die Behörde.

Der Umgang mit nicht identifizierbaren unbemannten Luftfahrzeugen und mögliche Abwehrmassnahmen werden den Bund allerdings weiterhin beschäftigen. Derzeit befasst sich eine interdepartementale Arbeitsgruppe des Bundes unter Leitung des VBS mit den offenen Fragen.

Video aus dem Ressort