Mysteriöser Öko-Täter treibt in Solothurner Dorf sein Unwesen – Förster entsetzt

In der Solothurner Gemeinde Oberdorf fällt ein unbekannter Täter seit Monaten gezielt Stechpalmen – zum Ärger des örtlichen Forstbetriebs.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Oberdorf SO wurden bislang rund 100 Stechpalmen illegal gefällt – mutmasslich durch eine Einzelperson.

Eine Passantin beobachtete kürzlich eine verdächtige Person mit Motorsäge.

Der Forstbetrieb erstattet nun Anzeige gegen Unbekannt. Mehr anzeigen

In der 1800-Seelen-Gemeinde Oberdorf im Kanton Solothurn gehen derzeit seltsame Machenschaften vor sich. Jemand fällt gezielt Stechpalmen im Wald. Knapp 100 solche Bäume mussten bisher dran glauben.

«Da muss irgendjemand ein Problem haben mit Stechpalmen. Wir können uns das nicht anders erklären», sagt Thomas Studer, Leiter des zuständigen Forstbetriebs Leberberg, zu blue News.

Zuerst habe man an eine Verwechslung mit dem invasiven Kirschlorbeer geglaubt, dessen Verkauf sowie Pflanzung seit September 2024 in der Schweiz verboten ist. «Diese Annahme haben wir aber mittlerweile verworfen, zumal diese Person schon fast ein Jahr lang hier rumgeistert», so Studer.

Passantin sichtet verdächtige Person

Im Gegensatz zum Kirschlorbeer ist die Stechpalme allerdings in der Schweiz heimisch. Bei ihr handelt es sich um eine immergrüne Laubbaumart, die sowohl als Strauch als auch als Baum vorkommen kann. Sie ist bekannt für ihre stacheligen Blätter und wird oft mit dem Winter und Weihnachten in Verbindung gebracht.

Die Beeren der Stechpalme dienen Vögeln als Nahrung, die stacheligen Zähne an den Blättern verleihen der Pflanze ihren Namen. Keystone

Von einer Einzelperson geht der Forstbetrieb in Oberdorf aufgrund der Sichtung einer Passantin aus: «Vor zwei Wochen wurde eine Person beim Fällen mit einer Motorsäge beobachtet», erläutert Studer. Die Frau habe daraufhin den Werkhof der Gemeinde informiert, aber der verdächtigen Person gelang die Flucht.

Schilder bringen keinen Erfolg

Als die Systematik hinter den gefällten Stechpalmen entdeckt wurde, habe der Forstbetrieb zunächst mit Schildern an den noch stehenden Bäumen reagiert. Darauf sei auf den geschützten Status der Pflanze aufmerksam gemacht worden. Zudem steht auf dem Schild, dass nur das Forstpersonal im Wald überhaupt Eingriffe machen darf.

Ohne Erfolg: Immer wieder trafen Thomas Studer und seine Mitarbeiter auf gefällte Bäume. «Diese Woche erstatten wir Anzeige gegen Unbekannt.»

Zumal die Stechpalme im hiesigen Wald eine wichtige Aufgabe übernehme: «Sie hat Beeren im Winter und bietet Vögeln Nahrung», sagt Studer. Zudem gehe sie mit Pilzen eine symbiotische Beziehung ein. Fehle sie, sei das schlicht «eine Verarmung des Ökosystems».

«Jemand macht unsere Bemühungen zunichte»

Im Oberdorfer Wald stehen verhältnismässig viele Stechpalmen. Seine Leute hätten beim Holzen die strikte Anweisung, die Stechpalme zu schonen, erläutert Studer. «Und jetzt kommt da jemand und macht unsere Bemühungen zunichte.» Er könne dies nicht nachvollziehen. «Für uns ist es eine kleine Katastrophe.»

Dass der oder die Täter*in noch gefasst wird, hält Thomas Studer für unwahrscheinlich. Die Hoffnung sei, dass die Anzeige genügend abschrecke.

