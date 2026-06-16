Bund macht Schluss mit der Säckli-Frage an der Obst-Waage

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zwei Gramm weniger Ärger Bund macht Schluss mit der Säckli-Frage an der Obst-Waage

Petar Marjanović

16.6.2026

Bundesrat will Ausnahme für Früchte- und Gemüsesäckli zurück

Bundesrat will Ausnahme für Früchte- und Gemüsesäckli zurück

Beim Einkauf von Früchten und Gemüse soll der Schutzsack bis 2 Gramm wieder zur Nettomenge zählen dürfen. Der Bundesrat unterstützt die Motion und will dem Detailhandel zugleich die heutige Lösung offenlassen.

15.06.2026

Wer Früchte und Gemüse offen einkauft, soll an der Waage künftig wieder weniger auswählen müssen. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat die Rückkehr zur Zwei-Gramm-Ausnahme fürs Drumherum unterstützt.

Petar Marjanović

16.06.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit Anfang 2025 müssen Kundinnen und Kunden an Gemüsewaagen angeben, ob sie ihre Ware mit oder ohne Säckli wiegen.
  • Diese Praxis geht auf die Abschaffung der Zwei-Gramm-Bagatellregel zurück und führte zu rund 7000 umprogrammierten Waagen.
  • Nun wollen National- und Ständerat zurück zur alten Lösung, der Bundesrat ist einverstanden.
Mehr anzeigen

Es gibt politische Geschäfte, die schnell abgehandelt sind, aber spürbare Auswirkungen im Alltag haben. Am Montag stand so ein Geschäft auf der Traktandenliste des Ständerats. Es war so bedeutsam, dass sogar SP-Bundesrat Beat Jans zu Protokoll gab: «Es geht um etwas, das uns alle betrifft.»

Gemeint ist die Frage, ob man beim Wägen von Bananen, Peperoni oder Kartoffeln an der Migros- oder Coop-Waage zuerst noch deklarieren muss, ob man mit Säckli, ohne Säckli oder mit einem Netzli einkauft.

Seit Anfang 2025 ist genau das nötig. Wer der hochdigitalen Waage bei Gemüse, Früchten oder Pilzen das Drumherum nicht verrät, bekommt kein Etikett.

Der Hintergrund ist eine Änderung bei der Mengenangabe. Bis Ende 2024 galt im Offenverkauf – also dort, wo man selbst wiegen muss – eine sogenannte Zwei-Gramm-Bagatellregel: Ein Schutzsack oder eine andere leichte Verpackung durfte beim selbst abgewogenen Obst und Gemüse zum Nettogewicht gezählt werden.

Für den Detailhandel war die Umstellung kein kleiner Aufwand. Laut «Basler Zeitung» mussten Coop, Migros und andere Anbieter rund 7000 Waagen umprogrammieren und kalibrieren.

Doch Nationalrätin Daniela Schneeberger (FDP/BL) fand: «Der Nutzen dieser Praxisänderung erschliesst sich nicht.» Für die Kundschaft verlängere und verkompliziere sich der Kaufprozess, ohne dass sie wegen der kleinen Gewichtsdifferenz effektiv von tieferen Preisen profitiere.

Für die Freund*innen der Nostalgie: So wurde im Jahr 1999 gewogen und geklebt.
Für die Freund*innen der Nostalgie: So wurde im Jahr 1999 gewogen und geklebt.
Bild: Keystone

Nun buchstabiert Bundesbern zurück. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat die Motion ohne Opposition angenommen. Das Geschäft war so unumstritten, dass niemand eine Abstimmung darüber verlangen wollte.

Auch die zuständige Kommission stellte sich einstimmig dahinter. Fabio Regazzi (Mitte/TI) sagte im Ständerat, die neue Regel habe den Einkauf komplizierter gemacht, ohne spürbaren finanziellen Nutzen für die Konsumentinnen und Konsumenten.

Auch der Bundesrat will die Ausnahme für Schutzsäcke bis zwei Gramm wieder zulassen. SP-Bundesrat Beat Jans erklärte im Ständerat, der Grundsatz des Nettogewichts bleibe zwar bestehen. Gleichzeitig sollen Detailhändler, die bereits auf den konsequenten Abzug des Säckli-Gewichts umgestellt haben, bei dieser Lösung bleiben dürfen.

Video aus dem Ressort

Grüne Nationalrätin Weichelt zeigt Jodtabletten

Grüne Nationalrätin Weichelt zeigt Jodtabletten

Kaum hatte die Grüne Nationalrätin Manuela Weichelt ihre Rede zur Atom-Initiative begonnen, wurde sie schon unterbrochen. Der Grund: Sie hielt zwei Schachteln hoch.

15.06.2026

Mehr aus dem Bundeshaus

«Wissen Sie, was das ist?». Grüne Nationalrätin spricht acht Worte – dann kommt schon der erste Rüffel

«Wissen Sie, was das ist?»Grüne Nationalrätin spricht acht Worte – dann kommt schon der erste Rüffel

Leere Plätze im Nationalrat. Die grosse Atom-Debatte – und kaum jemand hört zu

Leere Plätze im NationalratDie grosse Atom-Debatte – und kaum jemand hört zu

Analyse zum Abstimmungssonntag. Die SVP verliert – und gewinnt trotzdem

Analyse zum AbstimmungssonntagDie SVP verliert – und gewinnt trotzdem

Meistgelesen

Bund macht Schluss mit der Säckli-Frage an der Obst-Waage
Acht Tote bei Absturz von B-52-Bomber
Grüne Nationalrätin spricht acht Worte – dann kommt schon der erste Rüffel
So kassierten Spekulanten beim SVP-Nein ab
Für diese 17 Gefühle gibt es kein deutsches Wort