Der mutmassliche Fixpreis für die 36 F‑35‑Jets entpuppt sich als Illusion. Weil der US‑Kampfjet bis zu 1,3 Milliarden Franken teurer wird, nimmt das Parlament die Rolle von Ex‑Bundesrätin Viola Amherd und weiteren Verantwortlichen unter die Lupe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats untersucht das «Fixpreis‑Fiasko» beim Kauf der F‑35‑Jets.

Auch Viola Amherd, Ex‑Generalsekretär Toni Eder und frühere Projektleiter sollen aussagen.

Die Kosten könnten bis zu 1,3 Milliarden Franken über den erwarteten 6 Milliarden Franken liegen. Mehr anzeigen

Lange schien klar: Die Schweiz bekommt 36 F‑35‑Kampfjets der US‑Firma Lockheed Martin zu einem Fixpreis von rund sechs Milliarden Franken. Doch dieses Versprechen wackelt. Inzwischen ist von bis zu 1,3 Milliarden Franken Mehrkosten die Rede – und von einem «Missverständnis» zwischen Bern und Washington.

Für das Parlament ist das Grund genug, genauer hinzuschauen. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrats kündigte an, nach den Sommerferien mit einer Subkommission zu starten, die die Vorgänge rund um die Offerte und die Kommunikation des Verteidigungsdepartements (VBS) untersuchen soll. Im Fokus stehen neben dem Umgang mit Gutachten auch die Frage, wie Bundesrat und Öffentlichkeit informiert wurden.

Der Kampfjet des Typs F-35 (unten) soll den aktuellen F/A-18 (oben links) ablösen. (Archivbild) sda

Auch alt Bundesrätin Viola Amherd, unter deren Leitung der Entscheid für den F‑35 fiel, dürfte vor die Kommission geladen werden, wie heute die «NZZ» berichtet. Ebenfalls auf der Liste stehen der frühere VBS‑Generalsekretär Toni Eder, Ex‑Rüstungschef Martin Sonderegger und Darko Savic, der als Projektleiter die Beschaffung betreute. Mehrere dieser Personen haben das Departement bereits verlassen oder ihren Abgang angekündigt.

Schon 2022 Kritik

Laut Nationalrat Manuela Weichelt (Grüne) sind diese Aussagen zentral, um zu klären, warum das VBS so lange von einem Fixpreis sprach. Auch Thomas Burgherr (SVP) fordert Einblick in den Vertrag mit den USA: «Ich will wissen, wer ihn gelesen hat und weshalb niemand die Kostenentwicklung hinterfragt hat», sagt er gegenüber der «NZZ».

Für die GPK ist die Inspektion ein starkes Instrument der Oberaufsicht. Anders als eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) kann sie jedoch nicht direkt auf geheime Bundesratsprotokolle zugreifen, sondern nur Auswertungen durch die Geschäftsprüfungsdelegation einfordern.

Bereits 2022 hatte die GPK den Jet‑Deal untersucht und mangelnde Transparenz gerügt. Die Frage des Fixpreises überliess man damals anderen Gremien. Heute räumen Mitglieder wie Matthias Jauslin (GLP) ein, dass dies ein Fehler war. «Ich habe immer bezweifelt, dass der mit Abstand beste Flieger auf die Dauer auch der billigste sein kann. Zusätzliche Kosten waren schon früh erkennbar», wird er von der NZZ zitiert.

Nun soll die Aufarbeitung zeigen, ob die Schweiz gutgläubig handelte – oder ob Verantwortliche im VBS eine zu rosige Vorstellung von den Kosten des modernsten US‑Jets zeichneten.