Es ist toll, dass die Seniorinnen zusammenstanden und das durchgezogen haben. Aber sie sind lediglich EINE von vielen Bevölkerungsgruppen. Warum sollten sie einen Sonderstatus einnehmen? Ja, der EMGR ist hier m.E. zu weit gegangen. Doch geschehen ist geschehen und demnächst werden vlt. Kleinkinder, Krebskranke, chronisch Vergiftete, usw., einfach weitere Gruppierungen dorthin marschieren und das Gericht beschäftigen. Die "höhere" Instanz ansprechen. Da die Seniorinnen nun ja viel dazu gelernt haben, freue ich mich auf weitere positive Ergebnisse von ihnen, also welche nutzbringende, klimaverbessernde, konkrete Projekte/Pläne sie vorstellen werden. Weiss jemand schon was darüber?

Mieplajei18wi

Ein dringend nötiger Schritt. Praktisch sämtliche internationalen Organisationen von der WHO, der OECD, EGMR bis hin zu vielen Institutionen der UNO, der EU etc schanzen sich unter Titeln wie der Moral, Gerechtigkeit sowie Themen wie Soziales, Gesellschaftliches, Umwelt und Klima laufend neue Zuständigkeiten zu für die sie nicht geschaffen wurden. Damit schränken sie nicht nur die persönliche Freiheit und Selbstverantwortung ein sondern blasen die Bürokratie immer weiter auf mit entsprechenden Kosten. Daher muss es heissen „Back to the roots“!