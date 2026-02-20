  1. Privatkunden
Mit der Faust bewusstlos geschlagen 80-Jähriger stirbt nach Streit um Parkplatz in St-Cergue

SDA

20.2.2026 - 21:39

Ein Gemeindemitarbeiter ist nach einer Prügelei bewusstlos in ein Spital gebracht worden und dort vier Tage später verstorben.
Ein Gemeindemitarbeiter ist nach einer Prügelei bewusstlos in ein Spital gebracht worden und dort vier Tage später verstorben.
Boris Bouattit / Police cantonale vaudoise 

Im Kanton Waadt ist ein 80-Jähriger nach erlittenen Faustschlägen seinen Verletzungen erlegen. Auslöser des Streits zwischen ihm und einem weiteren Mann war ein Parkplatz.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

20.02.2026, 21:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 80 Jahre alter Gemeindemitarbeiter wurde am Sonntag bewusstlos in St-Cergue aufgefunden.
  • Er war in eine Prügelei verwickelt, in deren Verlauf er von seinem Gegenüber mit der Faust geschlagen wurde. Auslöser des Streits war ein Parkplatz.
  • Am Donnerstag erlag der Mann seinen Verletzungen in einem Waadtländer Spital.
  • Der zweite an dem Streit beteiligte Mann ist festgenommen worden.
Mehr anzeigen

In einem Waadtländer Spital ist am Donnerstag ein Gemeindearbeiter nach einer Prügelei verstorben. Der Mann hatte mehrere Faustschläge abbekommen. Das schrieb die Kantonspolizei am Freitag in einer Medienmitteilung.

Die genaue Todesursache solle in einer gerichtsmedizinischen Untersuchung festgestellt werden, teilte die Waadtländer Kantonspolizei am Freitag mit. Der Zustand des 80-Jährigen sei bereits kritisch gewesen, als er am Sonntagabend in ein Waadtländer Universitätsspital gebracht wurde.

Sohn überlebt. Deutscher Baron stirbt bei Lawinen-Abgang in Graubünden

Sohn überlebtDeutscher Baron stirbt bei Lawinen-Abgang in Graubünden

Festnahme nach tödlichem Faustschlag

Der Mann wurde am Sonntag bewusstlos auf einer Strasse in St-Cergue aufgefunden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Gemeindemitarbeiter mit der Faust geschlagen und ist danach bewusstlos zu Boden gefallen. Der andere Beteiligte wurde identifiziert und festgenommen.

Der Streit zwischen den beiden Männern hatte sich wegen eines Parkplatzes entzündet.

