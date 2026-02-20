In einem Waadtländer Spital ist am Donnerstag ein Gemeindearbeiter nach einer Prügelei verstorben. Der Mann hatte mehrere Faustschläge abbekommen. Das schrieb die Kantonspolizei am Freitag in einer Medienmitteilung.
Die genaue Todesursache solle in einer gerichtsmedizinischen Untersuchung festgestellt werden, teilte die Waadtländer Kantonspolizei am Freitag mit. Der Zustand des 80-Jährigen sei bereits kritisch gewesen, als er am Sonntagabend in ein Waadtländer Universitätsspital gebracht wurde.
Der Mann wurde am Sonntag bewusstlos auf einer Strasse in St-Cergue aufgefunden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Gemeindemitarbeiter mit der Faust geschlagen und ist danach bewusstlos zu Boden gefallen. Der andere Beteiligte wurde identifiziert und festgenommen.
Der Streit zwischen den beiden Männern hatte sich wegen eines Parkplatzes entzündet.