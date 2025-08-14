  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Unregelmässigkeiten» und Strafanzeige Nach Rausschmiss in Aargauer Gemeinde – Ex-Leiter soll Geld veruntreut haben

Sven Ziegler

14.8.2025

Zu viel ist zuviel: Weil eine Thurgauerin mit 30'000 Franken Bargeld vom deutschen Zoll erwischt wurde, droht ihr nun eine happige Busse.
Zu viel ist zuviel: Weil eine Thurgauerin mit 30'000 Franken Bargeld vom deutschen Zoll erwischt wurde, droht ihr nun eine happige Busse.
KEYSTONE

Ein Abteilungsleiter wurde in einer Aargauer Gemeinde fristlos entlassen – wegen seines Verhaltens. Kaum im neuen Job, ist er schon wieder freigestellt. Es geht um «Unregelmässigkeiten» und eine Strafanzeige.

Redaktion blue News

14.08.2025, 08:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Abteilungsleiter verlor seinen Job wegen sexistischer Sprüche und Einschüchterungen.
  • In einer neuen Gemeinde wird ihm nun eine mögliche Veruntreuung vorgeworfen.
  • Die Staatsanwaltschaft ermittelt, der Mann hat inzwischen selbst gekündigt.
Mehr anzeigen

Ein Abteilungsleiter aus dem Kanton Aargau sorgt erneut für Schlagzeilen. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, war der Mann zunächst in einer Gemeinde fristlos entlassen worden – das Verwaltungsgericht stützte diesen Entscheid jüngst.

Die Richter stuften die Vorwürfe als gravierend ein: Der Vorgesetzte habe sich sexistisch geäussert, Mitarbeitende eingeschüchtert, Geschäftliches und Privates vermischt und hinter dem Rücken über Angestellte gelästert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Trotz der Vorgeschichte fand der Mann vor rund anderthalb Jahren eine neue Anstellung – wieder als Abteilungsleiter, und wieder in einer Aargauer Gemeinde. Doch auch dort ist er inzwischen seit Mitte Juni freigestellt. Laut Gemeindeschreiber wurden am 18. Juni in der Abteilung «Unregelmässigkeiten» festgestellt, wie die «AZ» berichtet. Die Stelle hat regelmässig mit Bargeldeinzahlungen zu tun, die sich nicht sofort nachvollziehen lassen.

Noch am selben Tag wurde das kantonale Inspektorat eingeschaltet, am 20. Juni folgte eine Strafanzeige gegen unbekannt bei der Staatsanwaltschaft. Diese bestätigt Ermittlungen wegen Veruntreuung, möglicherweise auch Diebstahls. Über die Höhe des fehlenden Betrags macht die Gemeinde keine Angaben. Das Verfahren steht erst am Anfang, der Mann gilt weiterhin als unschuldig.

Der Abteilungsleiter hat unterdessen selbst gekündigt. Auf die Frage, ob vor seiner Anstellung Referenzen eingeholt wurden, verweist die Gemeinde auf den Datenschutz. Der frühere Gemeindepräsident sagt jedoch, es habe nie eine Anfrage gegeben. Hinweise auf finanzielle Unregelmässigkeiten habe es in seiner Gemeinde nicht gegeben.

Mehr aus der Schweiz

Unfall in Frick AG. SUV-Fahrer überfährt Schüler, beschimpft ihn und fährt einfach weiter

Unfall in Frick AGSUV-Fahrer überfährt Schüler, beschimpft ihn und fährt einfach weiter

blue News Leser zum F-35. «Der Bundesrat kriecht Trump auf den Knien hinterher»

blue News Leser zum F-35«Der Bundesrat kriecht Trump auf den Knien hinterher»

An serbisch-kroatischer Grenze. Schweizer mit gestohlenem Audi, Waffen und Drogen erwischt

An serbisch-kroatischer GrenzeSchweizer mit gestohlenem Audi, Waffen und Drogen erwischt

Meistgelesen

Hat Trump die Schweiz beim F-35 schon wieder hintergangen?
Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf
«Der Bundesrat kriecht Trump auf den Knien hinterher»
Influencer-Paar stirbt bei Offroad-Unfall – Umstände unklar
Exodus bei Tesla – Top-Manager verlassen die Firma in Scharen