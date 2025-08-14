Zu viel ist zuviel: Weil eine Thurgauerin mit 30'000 Franken Bargeld vom deutschen Zoll erwischt wurde, droht ihr nun eine happige Busse. KEYSTONE

Ein Abteilungsleiter wurde in einer Aargauer Gemeinde fristlos entlassen – wegen seines Verhaltens. Kaum im neuen Job, ist er schon wieder freigestellt. Es geht um «Unregelmässigkeiten» und eine Strafanzeige.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Abteilungsleiter verlor seinen Job wegen sexistischer Sprüche und Einschüchterungen.

In einer neuen Gemeinde wird ihm nun eine mögliche Veruntreuung vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt, der Mann hat inzwischen selbst gekündigt. Mehr anzeigen

Ein Abteilungsleiter aus dem Kanton Aargau sorgt erneut für Schlagzeilen. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, war der Mann zunächst in einer Gemeinde fristlos entlassen worden – das Verwaltungsgericht stützte diesen Entscheid jüngst.

Die Richter stuften die Vorwürfe als gravierend ein: Der Vorgesetzte habe sich sexistisch geäussert, Mitarbeitende eingeschüchtert, Geschäftliches und Privates vermischt und hinter dem Rücken über Angestellte gelästert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Trotz der Vorgeschichte fand der Mann vor rund anderthalb Jahren eine neue Anstellung – wieder als Abteilungsleiter, und wieder in einer Aargauer Gemeinde. Doch auch dort ist er inzwischen seit Mitte Juni freigestellt. Laut Gemeindeschreiber wurden am 18. Juni in der Abteilung «Unregelmässigkeiten» festgestellt, wie die «AZ» berichtet. Die Stelle hat regelmässig mit Bargeldeinzahlungen zu tun, die sich nicht sofort nachvollziehen lassen.

Noch am selben Tag wurde das kantonale Inspektorat eingeschaltet, am 20. Juni folgte eine Strafanzeige gegen unbekannt bei der Staatsanwaltschaft. Diese bestätigt Ermittlungen wegen Veruntreuung, möglicherweise auch Diebstahls. Über die Höhe des fehlenden Betrags macht die Gemeinde keine Angaben. Das Verfahren steht erst am Anfang, der Mann gilt weiterhin als unschuldig.

Der Abteilungsleiter hat unterdessen selbst gekündigt. Auf die Frage, ob vor seiner Anstellung Referenzen eingeholt wurden, verweist die Gemeinde auf den Datenschutz. Der frühere Gemeindepräsident sagt jedoch, es habe nie eine Anfrage gegeben. Hinweise auf finanzielle Unregelmässigkeiten habe es in seiner Gemeinde nicht gegeben.