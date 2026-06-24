Ein Unfall auf der A1 zwischen Zürich-Affoltern und dem Brüttiseller Kreuz sorgt am Mittwochmorgen für massive Verkehrsbehinderungen. Zeitweise war mit einem Zeitverlust von 70 Minuten zu rechnen. Mittlerweile ist die Autobahn wieder offen und die Sperrung aufgehoben.

Am Mittwochmorgen kommt es auf der A1 Richtung St. Gallen zu einem Unfall. Reisende müssen mit einer Verzögerung von einer Stunde und zehn Minuten rechnen.

Stau lockert sich auf Alle Spuren auf der A1 Richtung St- Gallen wieder offen – nach Unfall

Pendler und Reisende auf der A1 müssen sich am Mittwochmorgen in Geduld üben: Zwischen Zürich-Affoltern und dem Brüttiseller Kreuz hat ein Unfall zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt.

Der rechte Fahrstreifen wurde gesperrt, wodurch die Fahrbahn auf einen einzigen Fahrstreifen verengt wurde.

Zeitweise mussten die Verkehrsteilnehmenden mit einem Zeitverlust von bi zu einer Stunde und zehn Minuten rechnen. Mittlerweile sind jedoch alle Fahrbahnen wieder offen. Das bestätigt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage von blue News.