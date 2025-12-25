  1. Privatkunden
Streit um Aussicht eskaliert Aargauer Nachbarn bekämpfen sich seit über zehn Jahren vor Gericht

Dominik Müller

25.12.2025

Wie viel Aussicht muss die Bewohnerin eines Terrassenhauses dem Nachbarn über ihr gewähren? Über diese Frage streiten sich die Parteien seit Jahren.
Symbolbild: Keystone

Was als Frage des Sichtschutzes begann, endete vor Bundesgericht. Nun folgt das Aargauer Obergericht der Vorinstanz und ordnet den Rückbau einer Stahlwand an.

Dominik Müller

25.12.2025, 12:27

25.12.2025, 12:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Aargauer Obergericht hebt sein früheres Urteil auf und ordnet an, dass eine grüne Stahlblechwand in einer Aargauer Terrassenhaussiedlung entfernt werden muss.
  • Die Richter folgen damit dem Bezirksgericht Baden und kommen zum Schluss, dass die Wand kaum zusätzlichen Sichtschutz bringt, aber die Aussicht der oberen Nachbarn erheblich beeinträchtigt.
  • Grundlage ist ein Überbaurecht aus den 1970er-Jahren, das zwar Sichtschutz durch Pflanztröge vorsieht, jedoch keinen so massiven Eingriff wie die Stahlwand erlaubt.
Mehr anzeigen

Ein Nachbarschaftsstreit um einen Sichtschutz in einer Terrassenhaussiedlung im Aargauer Bezirk Baden beschäftigt die Gerichte seit über zehn Jahren. Während mehrere Strafverfahren eingestellt wurden, griff das Bundesgericht im November 2024 in einem Zivilfall ein und schickte das Dossier zur Neubeurteilung ans Aargauer Obergericht zurück.

Jetzt liegt ein neuer Entscheid vor, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Das Obergericht hat sein eigenes Urteil von 2023 kassiert und stellt sich nun hinter das Bezirksgericht Baden: Eine markante grüne Stahlblechwand muss entfernt werden. Sie steht seit Jahren im Zentrum des Konflikts zwischen zwei Parteien, die übereinander wohnen und sich über Sichtschutz und Aussicht streiten.

Ausgangspunkt ist ein Überbaurecht aus den späten 1970er-Jahren. Es erlaubt der oberen Wohnung, das Dach der darunterliegenden als Terrasse zu nutzen. Gleichzeitig verpflichtet ein Dienstbarkeitsvertrag die oberen Eigentümer, den unteren Sitzplatz mit einem festen Sichtschutz zu versehen – konkret durch unbewegliche Pflanztröge.

Ein juristisches Hin und Her

Diese Tröge wurden im Lauf der Zeit jedoch niedriger und weniger dicht bepflanzt. Die Nachbarin unten fühlte sich dadurch beobachtet und montierte 2014 grüne Pfosten an ihrer Aussenwand, um ein Metallgeländer anzubringen. Daraus entstand später gemäss «Aargauer Zeitung» die grüne Stahlblechwand. Die oberen Nachbarn wehrten sich mit Anzeigen und einer Klage auf Entfernung der Konstruktion.

Juristisch ging das Hin und Her weiter: Erst hiess es, die oberen Eigentümer seien zumindest Miteigentümer der Terrassenmauer. Dann entschied das Obergericht, die Nachbarin unten sei Alleineigentümerin und dürfe bauen, wie sie wolle – «ein Anspruch auf freie Aussicht bestehe nicht». Das Bundesgericht widersprach und stellte klar, dass «in der Benutzung eines Überbaus als (Dach-)Terrasse je nach örtlichen Verhältnissen eine gewisse Aussicht» dazugehöre.

Beim Augenschein im Frühling kam das Obergericht nun zum Schluss: Die Stahlwand bringe kaum zusätzlichen Sichtschutz, nehme aber «einen erheblichen Teil der Aussicht». Sie gehe «deutlich über das hinaus, was der Dienstbarkeitsvertrag verlangt». Weil Pflanztröge und Plexiglas bereits genügten, müsse die Wand weg. Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig.

Video aus dem Ressort

Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein

Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein

Neuer Rekord im Neeracherried. Während der Dämmerung versammeln sich derzeit hunderte Weissstörche, um gemeinsam zu übernachten. Das eindrucksvolle Schauspiel siehst du in unserem Video.

11.12.2025

