Das aktuelle Sicherheitsfunksystem für Polizei und Rettungsdienste hat bald ausgedient. Zusammen mit den Kantonen hat der Bund hat deshalb ein Vorprojekt für ein Nachfolgesystem gestartet. (Archivbild) Keystone

Das aktuelle Funksystem Polycom für Polizei und Rettungsdienste erreicht 2035 das Ende seiner Nutzungsdauer. Bund und Kantone haben ein Vorprojekt für ein krisensicheres Nachfolgesystem gestartet.

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Das Vorprojekt dient als Grundlagen für das künftige mobile Sicherheitskommunikationssystem (MSK) schaffen, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Donnerstag vor den Medien in Bern bekanntgab.

Das MSK soll wie sein Vorgänger die Kommunikation der Behörden und Rettungsorganisationen in allen Lagen sicherstellen, etwa bei Naturkatastrophen oder Cyberangriffen. Das Projekt zum Werterhalt des heutigen Systems Polycom soll im Sommer 2026 abgeschlossen und damit bis 2035 weiterbetrieben werden können.

Den entsprechenden Projektauftrag unterzeichneten die Bundesräte Martin Pfister und Beat Jans sowie Vertreter der Kantonsregierungen. Das Kommando Cyber ist für den Aufbau und Betrieb des neuen Systems verantwortlich.