In den Sommermonaten verkaufen verschiedene Anbieter 10 bis 20 Prozent mehr Kondome als im Rest des Jahres. Sommerferien und die Open Air Saison sind naheliegende Gründe dafür. KEYSTONE

Im Juli schnellt die Nachfrage nach Kondomen nach oben. Sowohl Detailhändler als auch Online-Shops setzen dann deutlich mehr Pariser ab als im Jahresschnitt. Manche treiben den Absatz mit Rabatten zusätzlich an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Sommer steigt der Absatz von Kondomen an.

Als Hauptgrund gelten die Sommerferien und die Absicht, Präservative zuhause statt im Reiseland zu kaufen.

Einzelne Händler bieten gezielt Rabatt-Aktionen an und verweisen auch auf die Open-Air-Festivals, wo sich viele näherkommen. Mehr anzeigen

Kondome sind zurzeit gefragt. 10 Prozent mehr Absatz als in den Vormonaten meldet Migros dem «Blick», der die Pariser-Nachfrage recherchiert hat. Sogar 20 Prozent sind es bei der Schweizer Marke Feelgood Condoms. Auch der Online-Händler Brack.ch gibt einen Anstieg um 10 bis 20 Prozent seit Juni bekannt.

Für alle ist der Anstieg um diese Zeit keine Überraschung – im Gegenteil. Die Verkäufe stiegen jedes Jahr zu Sommerbeginn an. Wieso, weiss die Geschäftsführerin von Feelgood Condoms, Martina Hammer: Ein Grund seien die nahenden Sommerferien.

Die Menschen hofften auf Ferienflirts oder hätten mehr Zeit mit der Partnerin oder dem Partner. Ebenso wichtig: Sie wollen ihre Verhüter in der Schweiz kaufen und nicht am Ferienort, wo sie möglicherweise auf eine unbekannte Marke zurückgreifen müssten.

Open-Air-Saison als Verkaufstreiber

Die Festival-Saison ist offenbar auch eine Zeit erhöhter sexueller Aktivität. So bieten Coop und Brack jeweils Kondome zum Rabattpreis an, der Online-Händler sogar im Hunderterpack.

Der Sommer ist gemäss Blick-Recherche aber nicht die einzige Zeit, in der die Menschen in der Schweiz mehr Präservative kaufen als in den anderen Monaten. Bei Coop schwillt der Absatz auch gegen Jahresende an, Galaxus stellt sogar nur im Dezember nach oben gerichtete Verkaufskurven fest.

Nicht bekannt ist, ob Männer oder Frauen häufiger Kondome kaufen und wer somit für den Nachfrage-Höhepunkt verantwortlich ist. Klar ist: Es braucht immer zwei.