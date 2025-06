Nackt duschen? Lieber nicht – Jugendliche meiden immer häufiger Sport-Garderoben

Viele Jugendliche wollen nach dem Sportunterricht nicht mehr gemeinsam duschen. Symbolbild: Christin Klose/dpa-tmn

In Schul-Garderoben häufen sich Konflikte, weil viele Jugendliche sich nicht mehr wohl in ihrem Körper fühlen. Scham, Mobbing und die Angst vor Handyvideos machen das Umziehen zum Stress.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Immer mehr Jugendliche schämen sich in der Garderobe und meiden das Duschen.

Sie haben Angst, heimlich gefilmt oder ausgelacht zu werden.

Fachleute fordern mehr Schutz – durch Aufklärung und bauliche Massnahmen wie Einzelkabinen. Mehr anzeigen

In der Schweiz meiden immer mehr Jugendliche das Duschen und Umziehen nach dem Sportunterricht. Der Grund: Scham und Angst, heimlich gefilmt zu werden. Vor allem Mädchen fühlen sich unwohl – und bleiben lieber gleich in den Sportsachen.

Wie die «NZZ am Sonntag» berichtet, begann an einer Winterthurer Schule alles mit einem Vorfall in der Garderobe. Zwei Schülerinnen sollen eine Kollegin beim Umziehen fotografiert haben. Seither herrscht Misstrauen. «Viele Mädchen haben Angst, dass ihnen das auch passiert», sagt Lehrer Kaspar Vogel zur Zeitung.

Wie schlimm das Problem für einige Betroffene ist, zeigte 2023 ein Bericht von «20 Minuten»: Darin erzählten mehrere Kinder und Jugendliche von psychischer Belastung und Ängsten, nackt vor anderen Kindern stehen zu müssen. Ein damals Zehnjähriger erzählte, dass auf dem Pausenplatz «über die Grösse der Genitalien von anderen Jungs gesprochen und gewitzelt» werde.

Schönheitsideal aus dem Internet

Das sind keine Einzelfälle. Eine Umfrage unter 458 Sportlehrpersonen zeigt: In fast jeder dritten Schule kommt es regelmässig zu Mobbing in den Garderoben. In rund drei Vierteln dürfen die Jugendlichen ihre Handys mitnehmen – das erhöht das Risiko von heimlichen Aufnahmen.

Doch es geht nicht nur um Handys. Viele schämen sich für ihren Körper. Wer hat Haare an den Beinen, wer Muskeln, wer Brüste? Laut Umfrage duschen etwa 60 Prozent der Jugendlichen selten oder nie nach dem Sportunterricht. Sexualpädagogin Claudia Mollet sagt gegenüber der Zeitung: «Die Angst vor dem Vergleich ist gestiegen.»

Einzelkabinen geplant

Auch andere Faktoren spielen eine Rolle: Die psychische Gesundheit vieler Jugendlicher ist seit der Pandemie angeschlagen. Mollet sagt gegenüber der «NZZ am Sonntag», dass die Bereitschaft gesunken sei, eine «gewisse Scham einfach auszuhalten».

Kulturelle und religiöse Prägungen können Nacktheit zusätzlich tabuisieren. Und immer mehr junge Menschen hinterfragen ihr Geschlecht – auch das macht das Umziehen schwieriger. Der Verband für Sport in der Schule (SVSS) fordert nun Einzelkabinen in Garderoben. Städte wie Zürich, Bern und Basel planen solche bereits.

Doch Thomas Minder vom Schulleiterverband bezweifelt in der «NZZ am Sonntag», dass neue Duschen das Problem einfach lösen. Wichtiger sei Aufklärung. In Winterthur gibt es bereits eine einfache Regel: Alle Handys kommen am Morgen ins Depot. Das schützt nicht vor allem – aber vor vielem.