Nackte Nachbarin bedrängt Mann in Neuenhof AG

In Neuenhof AG wird ein Mann von seiner Nachbarin bedrängt, die sich nackt in sein Bett legt. Trotz ihrer Beharrlichkeit weist er sie zurück und zeigt sie an.

Ein Fall von sexueller Belästigung in Neuenhof sorgt für Aufsehen. Eine 35-jährige Frau bedrängt ihren Nachbarn in Neuenhof AG in dessen Wohnung. Der Mann, der zunächst glaubt, sie wolle über persönliche Probleme sprechen, wird schnell eines Besseren belehrt.

Die Frau beginnt, ihn zu umgarnen, und zieht sich bis auf ihre Unterwäsche aus. Trotz ihrer Avancen bleibt der Mann standhaft und lehnt ihre Annäherungsversuche ab, weiss die «Aargauer Zeitung».

Die Statistik des Bundesamts für Statistik zeigt, dass die meisten Opfer sexueller Belästigung Frauen sind. Doch in diesem Fall ist es der Mann, der sich gegen die unerwünschten Annäherungen wehren muss. Die Frau versucht mehrfach, ihn zu verführen, und legt sich schliesslich nackt in sein Bett.

Teure Aussetzer

Der Mann bleibt jedoch bei seiner Ablehnung und fordert sie auf, sich wieder anzuziehen. Auch in den folgenden Tagen gibt die Frau nicht auf. Sie überhäuft den Mann mit Geschenken, anzüglichen Briefen und freizügigen Fotos. Trotz ihrer Beharrlichkeit bleibt der Mann standhaft und zeigt sie schliesslich an.

Die Staatsanwaltschaft verurteilt die Frau wegen sexueller Belästigung und Hausfriedensbruch. Die rechtlichen Konsequenzen für die Frau sind erheblich.

Sie erhält eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 40 Franken und muss eine Busse von 900 Franken sowie eine Strafbefehlsgebühr von 800 Franken zahlen. Insgesamt beläuft sich der Betrag auf 1700 Franken.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.