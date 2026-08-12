Das Berner Marzili kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nun machen im Freibad Diebstähle den Badegästen zu schaffen. Erst Ende Juni hatte der Rauswurf einer trans Frau zu heftiger Kritik geführt.

Das Marzili an der Aare in Bern ist eines der meistbesuchten Bäder der Schweiz.

Darum geht’s Im Berner Marzili nehmen die Diebstähle stark zu.

Die Polizei patrouilliert deshalb häufiger und empfiehlt, Wertsachen zu Hause zu lassen.

Das Freibad machte zuvor wegen des Rauswurfs einer trans Frau Schlagzeilen. Zusammenfassung erstellt mit

Im Berner Marzili häufen sich in diesem Sommer die Diebstähle. Anlagenchef Beat Wüthrich spricht gegenüber der «Berner Zeitung» von einer «extremen» Lage. Besonders Handys, Portemonnaies und Laptops verschwinden – laut Wüthrich teilweise «gleich mehrmals am Tag».

Die Täter würden gezielt herumliegende Gegenstände durchsuchen und seien sehr schnell, wird Wüthrich zitiert. Die Anlage arbeitet deshalb enger mit der Polizei zusammen, diese patrouilliert teilweise auch in Zivil. Verdächtige Personen können zudem ein Hausverbot erhalten.

Auch andere Berner Freibäder kennen Diebstähle, eine vergleichbare Häufung ist dort aber gemäss Bericht nicht bekannt. Die Kantonspolizei Bern registrierte im Juni und Juli in den Badeanstalten tendenziell mehr Fälle als in den Vorjahren, will die Zahlen aber erst nach Saisonende abschliessend beurteilen.

Die Polizei rät, möglichst keine Wertsachen mit in die Badi zu nehmen. Wer sie dennoch dabeihat, sollte Schliessfächer nutzen. Für gestohlene Gegenstände haftet die Badeanstalt in der Regel nicht – auch nicht bei Diebstahl aus einem Schliessfach.

Trans-Frau-Eklat im Marzili

Das Berner Freibad stand Ende Juni bereits wegen eines anderen Vorfalls im Fokus. Eine trans Frau wurde aus dem Frauen-FKK-Bereich «Paradiesli» von der Polizei weggeführt, nachdem sich mehrere Badegäste über ihre Anwesenheit beschwert hatten.

Die Stadt Bern räumte danach ein, dass der Entscheid falsch gewesen sei. Die Betroffene habe die geltenden Zutrittsregeln erfüllt: «Alle Personen, die sich als Frau identifizieren und als solche leben, haben Zugang zum freiwilligen FKK-Bereich ‹Paradiesli›», erklärte die Stadt. Die Stadt kündigte zudem an, die Zugangsregeln künftig klarer zu kommunizieren.

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