Die Strompreise dürften in der Grundversorgung 2027 um rund sechs Prozent sinken. Doch wie steht es um die Stromsituation in der Schweiz? Eine Stromexpertin zeichnet zwar ein positives Bild, sieht aber noch einen langen Weg zur Perfektion.

Die Strompreise sollten im Jahr 2027 sinken. Auch die Stromexpertin Léonore Hälg zieht eine positive Bilanz mit einigen Ausnahmen.

«Es gibt noch Luft nach oben» Nächstes Jahr sinken die Strompreise – doch ein Problem bleibt

Darum geht's Die Strompreise in der Grundversorgung dürften 2027 erneut sinken.

Laut VSE rechnen viele Energieversorger mit Tarifen von rund 6 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Die Stromversorgung gilt derzeit als stabil. Herausforderungen bestehen aber weiterhin vor allem im Winter.

Experten sehen den Ausbau erneuerbarer Energien, Speicher und den Stromhandel mit Europa als Schlüssel für eine langfristig sichere Versorgung.

Für viele Haushalte gehören die Stromkosten zu den fixen Ausgaben, die jedes Jahr genau beobachtet werden. Nach den deutlichen Preisanstiegen während der Energiekrise gibt es nun erneut gute Nachrichten: Die Strompreise in der Grundversorgung dürften 2027 weiter sinken.

Das zeigt eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE). Hauptgrund sind die gesunkenen Preise auf den Stromgrosshandelsmärkten. Obwohl der Irankrieg die Strompreise auf dem Terminmarkt zuletzt wieder steigen liess, hat dies laut VSE vorerst kaum Auswirkungen auf die Tarife. Stabilisieren würden die langfristigen Beschaffungsstrategien der Energieversorger.

Von 75 befragten Energieversorgern konnten 35 bereits konkrete Tarife für 2027 nennen. Für H4-Haushaltskunden sinken diese im Median um rund 6 Prozent auf 26,6 Rappen pro Kilowattstunde, nachdem sie 2026 noch bei 28,6 Rappen und 2024 auf dem Höhepunkt der Energiekrise bei 33,0 Rappen gelegen hatten. Bei H2 Kunden sinkt der Preis um 3 Prozent.

Das sind die verschiedenen Haushaltsprofile Die Bezeichnungen H1 bis H7 sind standardisierte Haushaltsprofile der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom). Sie ermöglichen einen schweizweiten Vergleich der Stromtarife. H1 steht für eine 2-Zimmerwohnung (1'600 kWh/Jahr), H2 für eine 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd (2'500 kWh), H3 für eine 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Elektroboiler (4'500 kWh), H4 für eine 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler (4'500 kWh), H5 für ein 5-Zimmer-Einfamilienhaus (7'500 kWh), H6 für ein 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroboiler oder Wärmepumpe (17'000 kWh) und H7 für ein grösseres Einfamilienhaus mit Wärmepumpe (25'000 kWh). Als Referenz für einen durchschnittlichen Schweizer Haushalt wird in Strompreisvergleichen am häufigsten das H4-Profil verwendet.

Auch die übrigen befragten Versorger rechnen mehrheitlich mit sinkenden oder stabilen Strompreisen. Die definitiven Tarife veröffentlicht die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) Anfang September.

So setzt sich der Strompreis zusammen Energietarif: Kosten für den gelieferten Strom.

Kosten für den gelieferten Strom. Netznutzungstarif: Kosten u.a. für Bau, Betrieb und Unterhalt der Stromnetze sowie die Kosten für die inländische Stromreserve und der Tarifzuschlag für solidarisierte Kosten über das Übertragungsnetz. Die solidarisierten Kosten beinhalten die Überbrückungshilfen für Eisen-, Stahl- und Aluminiumproduzenten von strategischer Bedeutung.

Kosten u.a. für Bau, Betrieb und Unterhalt der Stromnetze sowie die Kosten für die inländische Stromreserve und der Tarifzuschlag für solidarisierte Kosten über das Übertragungsnetz. Die solidarisierten Kosten beinhalten die Überbrückungshilfen für Eisen-, Stahl- und Aluminiumproduzenten von strategischer Bedeutung. Messtarif: Kosten für den Einbau, Betrieb, Unterhalt und die Ablesung von Stromzählern sowie die Verarbeitung der Messdaten, welche ab 2026 separat auszuweisen sind.

Kosten für den Einbau, Betrieb, Unterhalt und die Ablesung von Stromzählern sowie die Verarbeitung der Messdaten, welche ab 2026 separat auszuweisen sind. Abgaben an Kantone und Gemeinden.

an Kantone und Gemeinden. Netzzuschlag von 2.3 Rp./kWh u.a. zur Förderung von erneuerbaren Energien. Massgebend für die Höhe des Strompreises sind der Energie- und der Netznutzungstarif.

«Es gibt noch Luft nach oben»

Die tieferen Preise bedeuten aber nicht, dass die Stromfrage erledigt ist. Die Schweiz steht weiter vor der Aufgabe, genügend Strom zu produzieren, zu speichern und zu importieren – besonders im Winter.

Léonore Hälg, Leiterin Fachbereich Erneuerbare Energien bei der Schweizerischen Energiestiftung, beurteilt die aktuelle Lage grundsätzlich positiv. Auf Anfrage von blue News sagt sie: «Die Stromversorgung ist grundsätzlich gewährleistet. Es gibt aber sicherlich Luft nach oben», sagt sie. Denn im Winter sieht sie noch immer ein Loch, was die Versorgung anbelangt.

Scheint die Sonne nicht, muss mit Wind oder Wasser Strom erzeugt werden

Die Schweiz sei Teil des europäischen Verbundnetzes. Das helfe, Schwankungen auszugleichen. «Wenn die Sonne bei uns in der Schweiz nicht scheint, kann man mit Wasserkraft oder Windkraft aus dem Ausland nachhelfen», sagt Hälg. Gleichzeitig werde die Stromversorgung weiter ausgebaut. Und dies sei laut Hälg auch nötig.

Die Abschaltung des Kernkraftwerkes Mühleberg und die geplante Abschaltung des Kraftwerkes in Beznau müsste aus ihrer Sicht mit erneuerbarer Energie ausgeglichen werden, vor allem mit Solarstrom.

Laut Angaben der Betreiberin Axpo soll das Kernkraftwerk in Beznau bis 2033 endgültig stillgelegt werden. sda

Interessant sei auch die Entwicklung beim Verbrauch. Laut Hälg ist der Stromverbrauch in der Schweiz seit 2000 ungefähr gleich geblieben – trotz Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum. «Pro Kopf ist der Stromverbrauch runtergegangen», sagt sie. Das liege vor allem an effizienteren Geräten.

Eine Ausnahme gibt es. Im Juni stiegen der Stromverbrauch wie auch der Preis pro Stunde in der Schweiz. Am 24. Juni stieg der Preis über 318 Euro pro Megawattstunde (MWh). Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von 254 Euro pro MWh. Der Strompreis wird in Euro angegeben, da in Europa der Strom grenzüberschreitend gehandelt wird.

Der Winter bleibt eine Herausforderung

Die Schweiz produziert im Sommer viel Strom. Vor allem durch Solaranlagen. Diesen Strom könnte auch ins Ausland exportiert werden. Die grosse Herausforderung bleibt der Winter. Dann ist der Stromverbrauch höher, etwa wegen Wärmepumpen, Elektroheizungen und Beleuchtung.

Gleichzeitig produziert die Schweiz weniger Strom. «Im Winter ist die Wasserkraftproduktion am kleinsten», sagt Hälg. Flüsse führten weniger Wasser, und auch die Solarproduktion sei tiefer als im Sommer. Die Speicher reichen somit über den Winter nicht ganz aus.

Würde die Schweiz mehr in erneuerbare Energie investieren, könnte sie laut der Expertin ohne AKWs auskommen. sda

Lösbar sei das Problem aus Sicht der Energiestiftung trotzdem. Hälg setzt dabei nicht auf neue Atomkraftwerke. «AKWs wären aus unserer Sicht nicht gut, weil sie nicht rentieren.» Günstiger seien der Ausbau erneuerbarer Energien und mehr Stromeffizienz. Nötig seien mehr Solarstrom, mehr Windenergie, Wärmespeicher und ein besserer Austausch mit dem Ausland. Bei der Effizienz von Elektrogeräten und im Haushalt, sieht Hälg ebenfalls Verbesserungspotenzial. «Wir sind sicher auf einem guten Weg.» Dennoch könnte ein Abkommen mit der EU und der Ausbau der erneuerbaren Energie immer noch mehr rentieren als die AKWs.

Abkommen mit Europa bleibt politisch zentral

Politisch dreht sich die Stromdebatte in der Schweiz deshalb nicht nur um die Produktion im Inland, sondern auch um das Verhältnis zur EU. Hälg sagt: «Das Verhältnis im Strom mit Europa und der Schweiz wird sich ändern.» Mit einem Stromabkommen wäre die Schweiz besser in den europäischen Markt integriert. Ohne Abkommen könnte Strom teurer werden, weil die Schweiz mehr in Ausbau und Reserven investieren müsste.

Umstritten bleibt die Frage der Kernenergie. Während bürgerliche Kreise über neue Atomkraftwerke diskutieren, setzen Umweltorganisationen stärker auf Solar-, Wind- und Wasserkraft, Speicher, Effizienz und den Stromhandel mit Europa.

Kürzlich hat das Parlament den Gegenvorschlag des Bundesrats zur «Blackout stoppen»-Initiative angenommen. Damit dürfen in der Schweiz wieder AKW gebaut werden.

Klar ist: Die Strompreise dürften 2027 zwar sinken. Die Frage, wie die Schweiz im Winter langfristig genügend Strom sichert, bleibt aber offen.