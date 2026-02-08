  1. Privatkunden
40 Mitarbeitende betroffen Nähmaschinenhersteller Bernina schliesst letzte Schweizer Produktion

Lea Oetiker

8.2.2026

Bernina verlagert ihre letzte Schweizer Produktion nach Thailand.
Bernina verlagert ihre letzte Schweizer Produktion nach Thailand.
sda

Der Nähmaschinenhersteller Bernina beendet die Produktion in der Schweiz und verlegt die Montage nach Thailand. Grund dafür sind unter anderem die US-Zölle.

Lea Oetiker

08.02.2026, 13:33

08.02.2026, 13:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bernina verlagert ihre letzte Schweizer Produktion nach Thailand.
  • Bis zu 40 Stellen sind betroffen.
  • Grund sind US-Zölle und der starke Franken.
Mehr anzeigen

Der traditionsreiche Nähmaschinenhersteller Bernina schliesst seine letzte Produktionslinie in der Schweiz. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, verlagert das Unternehmen die Montage vom Hauptsitz in Steckborn TG ins thailändische Werk. Ein im Januar gestartetes Konsultationsverfahren habe keine Lösung für den Erhalt der Fertigung in der Schweiz ergeben.

Von der Entscheidung sind bis zu 40 Mitarbeitende betroffen. Geschäftsführer Kai Hillebrandt sprach gegenüber der Zeitung von einem schweren, aber notwendigen Schritt, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Bernina plant Sozialpläne und weitere Unterstützung für die betroffenen Angestellten.

Hintergrund der Verlagerung sind wirtschaftliche Belastungen durch die US-Zölle, die der frühere Präsident Donald Trump 2025 wieder eingeführt hatte. Bernina erzielt rund drei Viertel seines Umsatzes in den USA, was das Unternehmen besonders hart trifft. Hinzu kommt der starke Franken, der den Export zusätzlich erschwert.

Durch die Produktionsverlagerung erhofft sich die Bernina Textilgruppe Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe. Am Standort Steckborn verbleiben künftig der Prototypenbau sowie das Logistikzentrum für Zubehör und Ersatzteile. Weltweit beschäftigt Bernina derzeit 1246 Personen, davon 334 in der Schweiz.

