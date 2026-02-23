Ein Parkplatz-Zoff in Naters VS ist aus dem Ruder gelaufen. (Symbolbild) IMAGO/imagebroker

Knatsch vor dem Pfarrhaus in Naters VS: Ein Vater wollte kurz parkieren, um seine Kinder abzuholen – der zuständige Pfarrer fühlte sich provoziert. Es kam zu Beschimpfungen, einem mutmasslichen Rempler und schweren Vorwürfen. Die Fronten sind verhärtet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Naters gerieten ein Vater und der Pfarrer des Glaubensraums Brig-Glis-Naters-Mund wegen eines Parkplatzes aneinander.

Der Vater wirft dem Pfarrer Beschimpfungen, ein absichtliches Anfahren und den Mittelfinger vor; der Pfarrer weist dies teilweise zurück.

Eine Strafanzeige liegt bislang nicht vor, die Versicherungsfrage wegen eines möglichen Schadens ist offen. Mehr anzeigen

Was als alltägliche Parksituation begann, endete in einem handfesten Streit. Vor rund einer Woche kam es vor dem Pfarrhaus in Naters zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Familienvater und dem Pfarrer.

Marco Giulio wollte nach Schulschluss seine Kinder abholen, wie er dem «Walliser Boten» schildert. Dafür parkierte er sein Auto seitlich beim Pfarrhaus – auf einem Privatparkplatz. Laut eigenen Angaben sei dies gängige Praxis unter Eltern, die ihre Kinder nur kurz abholen und den Platz danach wieder freigeben.

Pfarrer fühlt sich gestört

Pfarrer Jean-Pierre Brunner stört sich seit längerem am sogenannten «Wildparkieren» vor dem Pfarrhaus oder auf dem Kirchplatz. Es komme regelmässig vor, dass Eltern dort ihre Fahrzeuge abstellen. Wenn er etwa von einer Beerdigung zurückkehre, finde er seinen Parkplatz besetzt, sagt Brunner.

So auch an jenem Donnerstag. Giulio belegte einen der zwei Parkplätze. Es kam zur Konfrontation. Giulio sagt, Brunner habe ihn beschimpft. Brunner räumt ein, dass er sich «wie jeder normale Mensch» aufgeregt habe. Er habe gehupt und Giulio aufgefordert, den Parkplatz zu verlassen.

Vorwurf: Mit Auto «weggeschubst»

Giulio fuhr daraufhin weg und stellte sein Auto laut eigenen Angaben kurz darauf in ein Parkverbot. Dort sei Brunner mit seinem Fahrzeug dicht aufgefahren. Giulio wirft ihm vor, sein Auto angefahren zu haben, «so, als ob er mich hätte wegschubsen wollen». Einen möglichen Schaden habe er seiner Versicherung gemeldet.

Brunner weist diesen Vorwurf gegenüber dem «Walliser Boten» zurück. Er habe sein Fahrzeug korrekt im Parkfeld parkiert, bis nahe an Giulios Wagen heran, jedoch ohne diesen zu berühren. Zwischen den Autos habe ein minimaler Abstand bestanden. Beide hätten Fotos der Situation gemacht. Brunner fotografierte laut Bericht von seinem Balkon aus, um die Beweislage für eine allfällige Versicherungsfrage zu sichern.

Mittelfinger-Vorwurf sorgt für Empörung

Für Giulio ist jedoch nicht der mögliche Sachschaden das Hauptproblem. Er wirft dem Pfarrer vor, ihm nach dem Wortwechsel «mit beiden Händen den Mittelfinger» gezeigt zu haben. Mehrere Personen hätten dies gesehen, sagt er.

Brunner bestätigt, dass es zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen sei, will Details aber nicht nennen. Ob alles im Rahmen des Anstands geblieben sei, «sei dahingestellt», sagt er. Weiter äussert er sich nicht. Eine Strafanzeige wurde bisher von keiner Seite eingereicht.