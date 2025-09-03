SRF verliert seine Chefin – Nathalie Wappler geht

SRF-Direktorin Nathalie Wappler bleibt nur noch bis Ende April 2026 im Amt. (Archivbild) Keystone

SRF-Direktorin Nathalie Wappler tritt per Ende April 2026 zurück. Das teilt das Unternehmen am Mittwoch mit.

Der Schritt erfolge auf eigenen Wunsch.

Nathalie Wappler hat sich entschieden, als Direktorin von SRF sowie als Geschäftsleitungsmitglied der SRG per Ende April 2026 zurückzutreten. Das schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.

Die heute 57-jährige Medienmanagerin wolle nach der Transformation von SRF und Abschluss der aktuellen Sparrunde nochmals eine neue berufliche Herausforderung antreten. Bis zu ihrem Austritt aus der SRG wird sie die laufenden Spar- und Transformationsprojekte weiter vorantreiben, den politischen Prozess rund um die Halbierungsinitiative und die Umsetzung des neuen Organisationsmodells «Enavant SRG SSR» begleiten und eine Übergabe an ihre Nachfolge sicherstellen.

«Nathalie Wappler hat SRF konsequent nach vorne gedacht und gebracht», wird Susanne Wille, Generaldirektorin der SRG, zitiert. Wappler habe SRF als Führungspersönlichkeit in Zeiten der Digitalisierung und des schnellen technologischen Wandels mit unternehmerischer Weitsicht strategisch neu aufgestellt.« Ihren Entscheid, SRF zu verlassen, bedauere ich ausserordentlich.»

Vor über 20 Jahren bei SRF gestartet

Nathalie Wappler selbst lässt sich wie folgt zitieren: «Die Arbeit für unser öffentliches Medienhaus war für mich ein grosses Privileg; ich habe mich leidenschaftlich gerne eingesetzt für einen starken medialen Service public von heute und morgen – und für ein attraktives Programm, das unser Publikum schätzt.» Mit dann 58 Jahren wolle sie beruflich noch einmal ein neues Kapitel aufschlagen.

Die SRG- und SRF-Karriere von Nathalie Wappler startete vor über 20 Jahren. Ab 2005 war sie zunächst als Redaktorin beim «Kulturplatz» tätig, drei Jahre später wurde sie Redaktionsleiterin der «Sternstunden» und 2011 übernahm sie schliesslich die Abteilungsleitung Kultur bei SRF. 2016 wechselte Nathalie Wappler als Programmdirektorin nach Deutschland zum MDR. Im März 2019 übernahm sie die SRF-Direktion und anschliessend auch den Posten als stellvertretende SRG-Generaldirektorin.