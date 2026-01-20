  1. Privatkunden
Neue Aufgabe für SRF-Direktorin Nathalie Wappler wird Mitglied von ARD-Aufsicht

Carlotta Henggeler

20.1.2026

TV-Direktorin Nathalie Wappler hat sich ein neues Mandat geangelt. 
blue News

TV-Direktorin Nathalie Wappler wird Mitglied im neuen, zentralen Medienrat für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Die Wahl erfolgte gestern. Sie startet mit dem Teilzeitmandat nach ihrem SRF-Austritt im Frühling 2026.

Carlotta Henggeler

20.01.2026, 15:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nathalie Wappler, derzeit SRF-Direktorin, wird ab 2026 Mitglied des neu geschaffenen deutschen Medienrats für ARD, ZDF und Deutschlandradio.
  • Der Medienrat soll den öffentlich-rechtlichen Rundfunk systemübergreifend überwachen und dessen gesetzliche Aufträge prüfen.
  • Ihre Berufung gilt als Anerkennung ihrer medienpolitischen Erfahrung und bringt eine schweizerische Perspektive in das deutsche Gremium.
Mehr anzeigen

«Ich freue mich über das Vertrauen, das mir mit dieser Berufung ausgesprochen wird. Mein gesamtes berufliches Engagement habe ich dem medialen Service public gewidmet. Entsprechend werde ich mich mit voller Kraft für die Stärkung und Weiterentwicklung der öffentlich-rechtlichen Medien einsetzen – aus Überzeugung und innerer Verpflichtung, weil sie für Demokratie und Gesellschaft zentral sind. Sehr gerne bringe ich im Medienrat meine Perspektiven und langjährigen Praxiserfahrungen als Medienmanagerin in der Schweiz und in Deutschland ein», erklärt SRF-Direktorin Nathalie Wappler.

SRG-Generaldirektorin Susanne Wille betont: «Die Wahl von Nathalie Wappler in dieses zentrale Aufsichtsgremium in Deutschland ist eine Ehre für den Schweizer Service public und unterstreicht die hohe Reputation, die wir bei unseren nördlichen Nachbarn geniessen. Und sie bekräftigt die grosse Erfahrung und Weitsicht, für die Nathalie Wappler weit über SRF hinaus anerkannt wird. Herzliche Gratulation.»

Wappler bringt den Blick von aussen

Am 19. Januar 2026 wählte die ARD-Gremienvertreterkonferenz (GVK) Nathalie Wappler als einzige Schweizerin in den deutschen Medienrat, der aus sechs Mitgliedern zusammengesetzt ist.

Der Medienrat ist ein unabhängiges Expertinnen- und Expertengremium mit Sitz in Weimar. Die deutschen Bundesländer haben den Medienrat mit dem Ende 2025 in Kraft getretenen Reformstaatsvertrag neu geschaffen. Zu seinen Aufgaben gehört es, regelmässig zu prüfen, wie ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen – also wie gut der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) seinem Informations-, Bildungs-, Kultur- und Unterhaltungsauftrag nachkommt.

«Mit Nathalie Wappler konnten die Gremienvertreterinnen und -vertreter der Landesrundfunkanstalten eine vielfach bewährte und ausgewiesene Fachfrau aus der Praxis des gemeinwohlorientierten Rundfunks – in Deutschland wie in der Schweiz – für den Medienrat gewinnen. Sie wird nicht nur die Erfahrungen aus dem Inneren des Medienbetriebs, sondern auch den Blick von aussen, aus dem Nachbarland, in seine Arbeit einbringen», sagt Klaus Sondergeld, Vorsitzender der GVK.

Mehr zum Thema

Das sagt SRF-Direktorin Nathalie Wappler zu ihrem Rücktritt

SRF-Direktorin Nathalie Wappler legt ihr Amt Ende April 2026 nieder. Im Interview mit blue News legt sie ihre Beweggründe dar.

03.09.2025

