Schätzungsweise 2000 Menschen nahmen an der Kundgebung in Bern teil. Keystone

In Bern hat am frühen Samstagnachmittag eine nationale Kundgebung für Frieden in der Ukraine begonnen. Rund 2000 Personen trafen sich zu einem Umzug durch die Innenstadt.

Am Versammlungsort Münsterplatz fanden sich zu Beginn des Umzugs schätzungsweise 2000 Menschen ein, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete.

Der Umzug bewegte sich durch die Münster- und die Amtshausgasse auf den Bundesplatz. Dort wurden mehrere Reden erwartet, etwa von der ukrainischen Botschafterin in der Schweiz und einem ehemaligen Bürgermeister der ukrainischen Stadt Mariupol, die von Russland im Zuge seines Angriffskriegs auf die Ukraine überfallen wurde.

Zentrales Anliegen der Kundgebung ist laut dem Veranstalter ein gerechter Frieden in der Ukraine. Hier stehe auch die Schweiz in der Verantwortung.

Zur Kundgebung hatte der Ukrainische Verein in der Schweiz aufgerufen.