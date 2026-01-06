Trauer in Crans-Montana: Blumenmeer und Kerzen für Opfer des Silvesterbrandes Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

Nach dem verheerenden Brand von Crans-Montana mit 40 Todesopfern ruft Bundespräsident Guy Parmelin für Freitag einen nationalen Trauertag aus. Die Gedenkfeier findet in Martigny VS statt – mit Gästen aus ganz Europa.

Bundespräsident Guy Parmelin hat zum Gedenken an die Opfer des Brandes von Crans-Montana einen nationalen Trauertag ausgerufen, der am Freitag stattfinden wird.

Eingeladen sind die Trauerfamilien. Sie kommen aus der Schweiz und sechs weiteren Ländern: Frankreich, Italien, Türkei, Portugal, Rumänien und Belgien.

Beim verheerenden Brand in der Bar kamen 40 Menschen ums Leben – fast die Hälfte von ihnen Minderjährige. Unter den Opfern sind 22 Schweizerinnen und Schweizer. Weitere acht stammen aus Frankreich, sechs aus Italien, eine Person jeweils aus der Türkei, aus Portugal und aus Belgien.

Ein EDA-Sprecher bestätigte dem «Tages-Anzeiger», dass auch die Regierungschef*innen dieser Länder angeschrieben wurden. Sich bereits angekündigt hat der französische Präsident Emmanuel Macron, teilte eine Sprecherin der französischen Regierung am Montag mit. Begleitet wird Macron vom für Europa zuständigen Staatssekretär Benhamin Haddad, heisst es weiter. Auch der italienische Staatspräsident Sergio Matterella wird nach Crans Montana reisen.

Trauerfeier findet in Martigny VS statt

Eigentlich hätte der Anlass in einer Kirche in Crans-Montana stattfinden sollen. Nun findet die Gedenkfeier jedoch in Martigny VS statt. Der Grund dafür: Für das Wochenende erwartete Schneefälle und Sicherheitsbedenken.

Die Vorbereitungen für die Zeremonie anlässlich des nationalen Trauertags laufen, wie der Staat Wallis am Dienstag in einer Mitteilung bekanntgab. Der offizielle Teil beginnt um 13.45 Uhr im Ausstellungs- und Versammlungszentrum (CERM) in Martigny.

Für die Einwohnerinnen und Einwohner von Crans-Montana wird auf Anmeldung im Kongresszentrum Le Régent eine Übertragung der Zeremonie angeboten. Damit soll «an diesem Tag der nationalen Trauer ein Moment der Besinnung und Solidarität geteilt werden», heisst es in der Mitteilung weiter. Um 14 Uhr werden in der ganzen Schweiz sämtliche Kirchenglocken für fünf Minuten läuten.