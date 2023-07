Was für ein Fest: Am Schweizer Nationalfeiertag am 1. August klettern die Temperaturen nördlich der Alpen kaum über 20 Grad. Laut Wetterdienst Meteonews wird es zudem windig und nass. (Symbolbild) KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Der Nationalfeiertag wird ungemütlich. Regen und Gewitter werden zum 1. August erwartet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 1. August wird ungemütlich.

Nördlich der Alpen wird es kaum über 20 Grad warm.

Ausserdem windet es und vor allem in der Region Zürich und in der Zentralschweiz wird es nass. Mehr anzeigen

Wer für den 1. August auf einen lauen Sommerabend gehofft hat, wird herb enttäuscht. Denn es wird kalt, nass und windig. Am Schweizer Nationalfeiertag werden die Temperaturen nördlich der Alpen kaum über 20 Grad steigen.

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 31.07.2023

Laut dem Wetterdienst «Meteonews» wird es zudem windig und regnerisch sein. Am Nationalfeiertag wird es Vormittag bewölkt und häufig nass, am Nachmittag wechselhaft mit Schauern.

1. August fällt wegen Tiefdruckgebiet ins Wasser

Die Woche beginnt zwar am Montag mit sommerlich warmem Wetter, jedoch wird das Land am Dienstag, dem 1. August, eine Wetter-Störung heimsuchen. Diese wird von einem Tiefdruckgebiet über der Nordsee und Dänemark gesteuert. Laut der Wetterkarte von «Meteonews» wird es vor allem in der Region Zürich und in der Zentralschweiz nass werden.

Doch auch nach dem Feiertag ist offenbar kein Comeback der heissen Temperaturen aus dem Juli zu erwarten. In der kommenden Woche liegt die Temperatur mehrheitlich zwischen 20 und 25 Grad.