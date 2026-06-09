Nach stundenlanger DebatteAKW-Streit zieht sich weiter – Nationalrat vertagt Entscheid
SDA
9.6.2026 - 13:15
Der Nationalrat hat seine Debatte über die Zukunft der Atomkraft in der Schweiz fortgesetzt, aber noch keinen Entscheid gefällt. Die Fronten bleiben verhärtet, die entscheidenden Abstimmungen werden erst kommende Woche erwartet.
Keystone-SDA
09.06.2026, 13:15
09.06.2026, 14:30
SDA
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Der Nationalrat hat die Debatte über die Aufhebung des AKW-Neubauverbots fortgesetzt, aber keinen Entscheid gefällt.
SVP und FDP unterstützen den Gegenvorschlag des Bundesrats, SP, Grüne und GLP lehnen ihn ab.
Die Mitte bleibt gespalten und könnte kommende Woche zur entscheidenden Kraft werden.
Neue Argumente brachte die Diskussion am Dienstag kaum, es prallten die altbekannten Argumente aufeinander. Klar zugunsten des Gegenentwurfs positionierten sich wie schon im ersten Teil der Debatte am Montag SVP und FDP. Klar dagegen äusserten sich SP, Grüne und GLP. Die Mitte ist in der Frage des Neubauverbots von Atomkraftwerken gespalten.
Tritt der Rat auf die Vorlage ein, könnte ein Rückweisungsantrag der gleichen Kommissionsminderheit Chancen haben. Gefordert wird darin, dass der Bundesrat in einer überarbeiteten Vorlage Klarheit über die finanziellen Folgen neuer Atomkraftwerke für Bund und Kantone schafft. Entscheidend sein dürften die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Mitte-Fraktion.
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