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Nach stundenlanger Debatte AKW-Streit zieht sich weiter – Nationalrat vertagt Entscheid

SDA

9.6.2026 - 13:15

Der Kühlturm des Kernkraftwerks Gösgen im Kanton Solothurn. (Archivbild)
Der Kühlturm des Kernkraftwerks Gösgen im Kanton Solothurn. (Archivbild)
Keystone

Der Nationalrat hat seine Debatte über die Zukunft der Atomkraft in der Schweiz fortgesetzt, aber noch keinen Entscheid gefällt. Die Fronten bleiben verhärtet, die entscheidenden Abstimmungen werden erst kommende Woche erwartet.

Keystone-SDA

09.06.2026, 13:15

09.06.2026, 14:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Nationalrat hat die Debatte über die Aufhebung des AKW-Neubauverbots fortgesetzt, aber keinen Entscheid gefällt.
  • SVP und FDP unterstützen den Gegenvorschlag des Bundesrats, SP, Grüne und GLP lehnen ihn ab.
  • Die Mitte bleibt gespalten und könnte kommende Woche zur entscheidenden Kraft werden.
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Der Nationalrat hat am Dienstag seine Debatte über die Aufhebung des Neubauverbots für Atomkraftwerke fortgesetzt. Anders als ursprünglich erwartet fällte er weder zur Initiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» noch zum Gegenvorschlag einen Entscheid.

Neue Argumente brachte die Diskussion am Dienstag kaum, es prallten die altbekannten Argumente aufeinander. Klar zugunsten des Gegenentwurfs positionierten sich wie schon im ersten Teil der Debatte am Montag SVP und FDP. Klar dagegen äusserten sich SP, Grüne und GLP. Die Mitte ist in der Frage des Neubauverbots von Atomkraftwerken gespalten.

Leere Plätze im Nationalrat. Die grosse Atom-Debatte – und kaum jemand hört zu

Leere Plätze im NationalratDie grosse Atom-Debatte – und kaum jemand hört zu

Die Debatte wird am kommenden Montag fortgesetzt, wie Ratspräsident Pierre-André Page (SVP/FR) erklärte. Zu entscheiden haben wird die grosse Kammer dann zunächst über einen Nichteintretensantrag von SP, Grünen, GLP und einzelnen Vertreterinnen und Vertretern der Mitte-Partei in der vorberatenden Nationalratskommission.

Tritt der Rat auf die Vorlage ein, könnte ein Rückweisungsantrag der gleichen Kommissionsminderheit Chancen haben. Gefordert wird darin, dass der Bundesrat in einer überarbeiteten Vorlage Klarheit über die finanziellen Folgen neuer Atomkraftwerke für Bund und Kantone schafft. Entscheidend sein dürften die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Mitte-Fraktion.

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