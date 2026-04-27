Der Nationalrat nimmt sich diese Woche gleich einen ganzen Strauss heisser Eisen vor – von der Pflege bis zu den E-Trottis. Zum Auftakt: eine Entschuldigung an die Jenischen und Sinti.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Nationalrat startet heute eine viertägige Sondersession in Bern, in der er ohne den Ständerat zusätzliche Geschäfte abarbeitet.

Auf der Agenda stehen bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege, eine digitale AHV-Plattform, einfachere Einbürgerungen und eine Helmpflicht für E-Trottis.

Zum Auftakt anerkennt das Parlament voraussichtlich die Verfolgung der Jenischen und Sinti, bei der bis 1973 rund 2000 Kinder ihren Familien entrissen wurden, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Erstmals seit Dezember zurück im Saal ist SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer, die wegen Überlastung krankgeschrieben war. Mehr anzeigen

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14.43 Uhr SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer kehrt zurück Die SP-Co-Präsidentin und Zürcher Nationalrätin Mattea Meyer ist heute ins Bundeshaus zurückgekehrt. «Ich bin voller Energie und Freude für mein politisches Engagement», sagte die Zürcher Nationalrätin in einem am Montag veröffentlichten Interview. Zum politischen Leben habe sie nochmals bewusst Ja gesagt. «Und das fühlt sich sehr richtig an.» Mattea Meyer war seit Dezember 2025 nicht mehr im Nationalratssaal. blue News Meyer kehrte kurz vor Sitzungsbeginn an ihren Platz neben dem Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth zurück. Ihre Rückkehr wurde, anders als beispielsweise bei Geburtstagen, nicht vom Ratspräsidenten angekündigt. Meyers kehrte in einen (ausnahmsweise) rappelvollen Nationalratssaal. Zu Beginn der Sondersession wurden neue Ratsmitglieder vereidigt. Zudem wird ein Platz als Stimmenzähler*in neu bestimmt.

Montag, 27. April, 14.40 Uhr Session beginnt mit Vereidigungen Gleich sechs neue Nationalrätinnen und Nationalräte haben zu Beginn der Sondersession ihr Amt angetreten. Vier sind Mitglieder der SP-Fraktion und zwei nehmen in den Reihen der Grünen Platz. Alle haben am Montag ihr Amtsgelübde abgelegt. Neu in der SP-Fraktion politisieren aus dem Kanton St. Gallen der 40-jährige Arbër Bullakaj, aus dem Kanton Jura der 38-jährige Loïc Dobler, aus dem Kanton Zürich die 36-jährige Michèle Dünki-Bättig und aus Basel-Landschaft die 43-jährige Miriam Locher. Hier werden die neuen Nationalratsmitglieder vereidigt. blue News Sie ersetzen die am Ende der Frühjahrssession zurückgetretenen Claudia Friedl (SG), Pierre-Alain Fridez (JU) Céline Widmer (ZH), und Eric Nussbaumer (BL). In der Grünen Fraktion gibt es zwei neue Gesichter: Anna-Béatrice Schmaltz (ZH) und Laura Gantenbein (SO). Die 33-jährige Schmaltz ist Nachfolgerin des zusammen mit der SP-Politikerin Widmer in die Zürcher Stadtregierung gewählten Balthasar Glättli. Die 36-jährige Gantenbein übernimmt den Sitz von Felix Wettstein. Mehr anzeigen

Vier Tage, ein voller Saal und viele Themen: Heute Montagnachmittag startet im Bundeshaus die Sondersession des Nationalrats. Bis Donnerstag debattieren die 200 Volksvertreterinnen und -vertreter über bessere Bedingungen für das Pflegepersonal, digitalen Zugang zur AHV, einfachere Einbürgerungen und eine Helmpflicht für E-Trottis.

Wieder mit dabei ist auch SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer. Für die Zürcherin ist es die erste Sitzungswoche seit Dezember: Sie war wegen Überlastung längere Zeit krankgeschrieben.

Sondersession, um Geschäftsflut abzubauen

Normalerweise tagt das Parlament viermal pro Jahr je drei Wochen – im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Reicht das nicht, schiebt der Nationalrat eine zusätzliche Woche ein. Genau das passiert jetzt. Der Ständerat ist nicht eingeladen, nur die grosse Kammer kommt zusammen.

Hintergrund: Seit 2009 muss der Nationalrat mindestens einmal jährlich eine solche Zusatzwoche einlegen, sofern genug Geschäfte «spruchreif» sind. Der Grund: Der Berg an Vorstössen wächst schneller, als das Parlament ihn abarbeiten kann.

Neu gilt diese Woche zudem ein Vorstoss-Verbot. Heisst: Die Ratsmitglieder dürfen keine neuen Anträge einreichen, sondern müssen sich auf das konzentrieren, was bereits auf dem Tisch liegt. Diese Regel hat der Nationalrat 2024 selbst beschlossen, um die Flut etwas einzudämmen.

Das sind die Themen Montag – Entschuldigung an die Jenischen und Sinti:

Zum Auftakt geht es um ein dunkles Kapitel der Schweizer Geschichte: Bis 1973 wurden rund 2000 Kinder von Jenischen und Sinti ihren Familien entrissen – im Rahmen der berüchtigten Aktion «Kinder der Landstrasse». Der Bundesrat hat diese Verfolgung bereits als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt. Nun soll das Parlament nachziehen.

Dienstag – Mehr Schutz für Pflegende?

Der Nationalrat berät die Umsetzung der Der Nationalrat berät die Umsetzung der Pflege-Initiative , die das Volk 2021 angenommen hat. Es geht um bessere Arbeitsbedingungen für Pflegefachpersonen – konkret etwa um Arbeitszeiten. Der Bundesrat will klare Regeln, eine bürgerliche Mehrheit in der Kommission setzt lieber auf Spielraum für Arbeitgeber und Gewerkschaften.

Mittwoch – AHV per Mausklick:

Die Sozialwerke sollen ins digitale Zeitalter kommen. Geplant ist eine «E-Plattform 1. Säule», über die Versicherte ihre AHV- und IV-Dossiers künftig online einsehen können.

Donnerstag: Zum Abschluss zwei Aufreger-Themen: Die «Demokratie-Initiative» fordert einfachere Einbürgerungen für hier lebende Ausländerinnen und Ausländer. Und eine Motion verlangt eine Helm- und Fahrausweispflicht für E-Trottinette – nach mehreren schweren Unfällen ein Dauerthema. Mehr anzeigen