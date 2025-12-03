  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Knapper Entscheid Nationalrat will bei regionalem Personenverkehr sparen

SDA

3.12.2025 - 09:57

Der regionale Personenverkehr deckt seine Kosten nur zu 52 Prozent. Die anderen 48 Prozent der Kosten übernehmen Bund und Kantone.
Der regionale Personenverkehr deckt seine Kosten nur zu 52 Prozent. Die anderen 48 Prozent der Kosten übernehmen Bund und Kantone.
Keystone

Der Nationalrat unterstützt die Sparpläne des Bundesrats beim regionalen Personenverkehr und spricht sich für 3,364 Milliarden Franken zur Abgeltung ungedeckter Kosten aus.

Keystone-SDA

03.12.2025, 09:57

03.12.2025, 10:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Nationalrat stimmt den Sparplänen des Bundesrats für den regionalen Personenverkehr zu und genehmigt 3,364 Milliarden Franken – 160 Millionen weniger als der Ständerat.
  • Eine Mitte-Rechts-Allianz aus SVP, FDP und GLP setzte sich knapp mit 97 zu 94 Stimmen durch.
  • Der Beschluss kehrt nun zum Ständerat zurück, der ihn im September aufgestockt hatte.
Mehr anzeigen

Der Nationalrat unterstützt die Sparpläne des Bundesrats beim regionalen Personenverkehr. Er hat sich für einen Bundesbeitrag von 3,364 Milliarden Franken zur Abgeltung der ungedeckten Kosten ausgesprochen – 160 Millionen Franken weniger als der Ständerat.

Eine Allianz von SVP, FDP und GLP setzte sich am Mittwoch in der grossen Kammer knapp gegen die Mitte, die Grünen und die SP durch, wobei es allerdings Abweichungen in den Fraktionen gab. Mit 97 zu 94 Stimmen bei 5 Enthaltungen setzte sich die Mitte-Rechts-Allianz gegen die Mitte-Links-Allianz durch.

Nach diesem Entscheid geht der Bundesbeschluss über die Abgeltung der Leistungen der Unternehmen des regionalen Personenverkehrs in den Jahren 2026 bis 2028 zurück an den Ständerat. Dieser beschäftigte sich im September damit und stockte den vom Bundesrat beantragten Kredit auf 3,52 Milliarden Franken auf.

Der Bundesrat gab vergangenes Jahr bei der Vorstellung des Entlastungspakets bekannt, er wolle ab 2027 die Beiträge zur Abgeltung ungedeckter Kosten um fünf Prozent senken.

Meistgelesen

Warum die Ukraine die Flamingos noch nicht fliegen lässt – und Putin sich dennoch sorgen sollte
Das erste Training in Beaver Creek löst hitzige Diskussionen aus
BAG verzeichnet Grippe-Explosion – und die grosse Welle steht noch an
Keine Munition zurück in Schweizer Haushalte
Ex-Prinz Andrew hinterlässt baufällige Bruchbude

Videos aus dem Ressort

Abtretender Armeechef zieht durchzogene Bilanz zu seiner Amtszeit

Abtretender Armeechef zieht durchzogene Bilanz zu seiner Amtszeit

Die Schweiz ist laut dem abtretenden Armeechef Thomas Süssli in Verteidigungsfragen eingeschlafen. Die Invasion der Ukraine 2022 habe das Land nur kurzfristig wachgerüttelt.

02.12.2025

Leute machen Grosseinkauf im LIDL für 10 CHF Rabatt

Leute machen Grosseinkauf im LIDL für 10 CHF Rabatt

Wer am Montag 1. Dezember im LIDL für 70 CHF einkaufen geht, erhält die Autovignette für 10 CHF billiger. Das liessen sich die Leute in Volketswil nicht entgehen und standen dafür extra Schlange vor dem Laden.

01.12.2025

Verhaltener Applaus bei der Juso

Verhaltener Applaus bei der Juso

Die Reaktion der rund 50 anwesenden Juso-Mitglieder in Bern auf die Abstimmungsniederlage fiel gelassen aus: Sie klatschten lange – wenn auch deutlich leiser als später, als die Nein-Prognose zur Service-Citoyen-Initiative verkündet wurde.

30.11.2025

Abtretender Armeechef zieht durchzogene Bilanz zu seiner Amtszeit

Abtretender Armeechef zieht durchzogene Bilanz zu seiner Amtszeit

Leute machen Grosseinkauf im LIDL für 10 CHF Rabatt

Leute machen Grosseinkauf im LIDL für 10 CHF Rabatt

Verhaltener Applaus bei der Juso

Verhaltener Applaus bei der Juso

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Die Schweiz ist krank. BAG verzeichnet Grippe-Explosion – und die grosse Welle steht noch an

Die Schweiz ist krankBAG verzeichnet Grippe-Explosion – und die grosse Welle steht noch an

So hitzig verlief die Debatte. Keine Munition zurück in Schweizer Haushalte

So hitzig verlief die DebatteKeine Munition zurück in Schweizer Haushalte

Politik. Nationalrat will Bundesratsrücktritte strenger regeln

PolitikNationalrat will Bundesratsrücktritte strenger regeln