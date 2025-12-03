Der regionale Personenverkehr deckt seine Kosten nur zu 52 Prozent. Die anderen 48 Prozent der Kosten übernehmen Bund und Kantone. Keystone

Der Nationalrat unterstützt die Sparpläne des Bundesrats beim regionalen Personenverkehr und spricht sich für 3,364 Milliarden Franken zur Abgeltung ungedeckter Kosten aus.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Nationalrat stimmt den Sparplänen des Bundesrats für den regionalen Personenverkehr zu und genehmigt 3,364 Milliarden Franken – 160 Millionen weniger als der Ständerat.

Eine Mitte-Rechts-Allianz aus SVP, FDP und GLP setzte sich knapp mit 97 zu 94 Stimmen durch.

Der Beschluss kehrt nun zum Ständerat zurück, der ihn im September aufgestockt hatte. Mehr anzeigen

Eine Allianz von SVP, FDP und GLP setzte sich am Mittwoch in der grossen Kammer knapp gegen die Mitte, die Grünen und die SP durch, wobei es allerdings Abweichungen in den Fraktionen gab. Mit 97 zu 94 Stimmen bei 5 Enthaltungen setzte sich die Mitte-Rechts-Allianz gegen die Mitte-Links-Allianz durch.

Nach diesem Entscheid geht der Bundesbeschluss über die Abgeltung der Leistungen der Unternehmen des regionalen Personenverkehrs in den Jahren 2026 bis 2028 zurück an den Ständerat. Dieser beschäftigte sich im September damit und stockte den vom Bundesrat beantragten Kredit auf 3,52 Milliarden Franken auf.

Der Bundesrat gab vergangenes Jahr bei der Vorstellung des Entlastungspakets bekannt, er wolle ab 2027 die Beiträge zur Abgeltung ungedeckter Kosten um fünf Prozent senken.