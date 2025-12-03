Der Nationalrat unterstützt die Sparpläne des Bundesrats beim regionalen Personenverkehr. Er hat sich für einen Bundesbeitrag von 3,364 Milliarden Franken zur Abgeltung der ungedeckten Kosten ausgesprochen – 160 Millionen Franken weniger als der Ständerat.
Eine Allianz von SVP, FDP und GLP setzte sich am Mittwoch in der grossen Kammer knapp gegen die Mitte, die Grünen und die SP durch, wobei es allerdings Abweichungen in den Fraktionen gab. Mit 97 zu 94 Stimmen bei 5 Enthaltungen setzte sich die Mitte-Rechts-Allianz gegen die Mitte-Links-Allianz durch.
Nach diesem Entscheid geht der Bundesbeschluss über die Abgeltung der Leistungen der Unternehmen des regionalen Personenverkehrs in den Jahren 2026 bis 2028 zurück an den Ständerat. Dieser beschäftigte sich im September damit und stockte den vom Bundesrat beantragten Kredit auf 3,52 Milliarden Franken auf.
Der Bundesrat gab vergangenes Jahr bei der Vorstellung des Entlastungspakets bekannt, er wolle ab 2027 die Beiträge zur Abgeltung ungedeckter Kosten um fünf Prozent senken.
Abtretender Armeechef zieht durchzogene Bilanz zu seiner Amtszeit
Die Schweiz ist laut dem abtretenden Armeechef Thomas Süssli in Verteidigungsfragen eingeschlafen. Die Invasion der Ukraine 2022 habe das Land nur kurzfristig wachgerüttelt.
02.12.2025
Leute machen Grosseinkauf im LIDL für 10 CHF Rabatt
Wer am Montag 1. Dezember im LIDL für 70 CHF einkaufen geht, erhält die Autovignette für 10 CHF billiger. Das liessen sich die Leute in Volketswil nicht entgehen und standen dafür extra Schlange vor dem Laden.
01.12.2025
Verhaltener Applaus bei der Juso
Die Reaktion der rund 50 anwesenden Juso-Mitglieder in Bern auf die Abstimmungsniederlage fiel gelassen aus: Sie klatschten lange – wenn auch deutlich leiser als später, als die Nein-Prognose zur Service-Citoyen-Initiative verkündet wurde.
30.11.2025
Abtretender Armeechef zieht durchzogene Bilanz zu seiner Amtszeit
Leute machen Grosseinkauf im LIDL für 10 CHF Rabatt