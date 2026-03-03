Funiciello überzeugt nicht mit «Tamara-Prinzip» – Nationalrat will Sparpaket diskutieren

Votum Funiciello Tamara 369461 03.03.2026

Der Bund gibt zu viel aus – darin sind sich mit Ausnahme der Linken fast alle einig. Der Nationalrat beschloss heute, die nächsten Tage über ein riesiges Sparpaket zu diskutieren.

Der Bundeshaushalt soll in den nächsten drei Jahren mit dem Verzicht auf Aufgaben und der Kürzung von Subventionen entlastet werden. Das hat der Nationalrat beschlossen. Er lehnte am Dienstag mehrere Anträge der Linken ab, auf das Entlastungspaket zu verzichten.

Mit 128 zu 62 Stimmen bei einer Enthaltung trat die grosse Kammer auf das Entlastungspaket 27 für den Bundeshaushalt – kurz EP 27 – ein und lehnte danach neun Rückweisungsanträge von Links-Grün ab. Bis voraussichtlich Mittwochabend wird sich der Rat nun mit den Details der Vorlage befassen.

SVP: Sparen sei «finanzpolitische Notwendigkeit»

Der Ton auf der bürgerlichen Seite war unmissverständlich. Lars Guggisberg (SVP/BE) sprach im Namen der SVP-Fraktion von finanzpolitischer Notwendigkeit – und griff dabei tief in die Rhetorik des Haushaltszwangs: «Das vorliegende Entlastungspaket ist kein Wunschkonzert. Es ist schlicht und einfach finanzpolitische Notwendigkeit.»

Besonders deutlich wurde er mit Blick auf die Kantone, denen er jahrelange Grosszügigkeit des Bundes vorhielt. Nun, da die Zeiten schwieriger würden, wollten diese nicht Hand bieten. Stattdessen leisteten sich einzelne Kantone mit ihren Überschüssen «abstruse Ideen wie Gratis-ÖV, 38-Stunden-Woche für Kantonsangestellte und Kostenübernahme von stationären Gesundheitsleistungen».

Funiciello überzeugt nicht mit «Tamara-Prinzip»

SP und Grüne äusserten dagegen Grundsatzkritik. Statt abzubauen, sollten besser Steuergeschenke an Unternehmen beseitigt werden, sagte Cédric Wermuth (SP/AG). Tamara Funiciello (SP/BE) versuchte dem Nationalrat eine Lektion in politischer Theorie zu geben: «Als Margaret Thatcher in den 1980er-Jahren das Tina-Prinzip prägte – ‹there is no alternative›» –, war das mehr als eine politische Parole.»

Sozialstaatliche Leistungen würden so nicht mehr als gesellschaftliche Prioritäten diskutiert, sondern als blosse Kostenfaktoren behandelt. Darunter leide auch die Demokratie: «Wenn politische Entscheide als zwangsläufig dargestellt werden, entsteht der Eindruck, Wahlen, Debatten und Kompromisse seien letztlich wirkungslos.»

Ihr Gegenentwurf: das Tamara-Prinzip – «there are many and real alternatives», oder zu deutsch: Es gebe viele und echte Alternativen. Wer Bildung, Klimapolitik oder soziale Infrastruktur auf Sparlogik reduziere, schaffe dort faktische Alternativlosigkeit für die Zukunft. «Mutig ist nicht die Behauptung von Alternativlosigkeit, mutig ist es, die ganze Breite politischer Möglichkeiten ernsthaft zu prüfen – auch dort, wo es unbequem ist.» Die Argumente blieben aber erfolglos: Die Anträge, auf die Spardebatte nicht einzutreten, wurden allesamt abgelehnt.