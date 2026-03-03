Funiciello überzeugt nicht mit «Tamara-Prinzip» – Nationalrat will Sparpaket diskutieren

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesrat kann jubeln Funiciello überzeugt nicht mit «Tamara-Prinzip» – Nationalrat will Sparpaket diskutieren

SDA

3.3.2026 - 11:12

Votum Funiciello Tamara 369461

Votum Funiciello Tamara 369461

03.03.2026

Der Bund gibt zu viel aus – darin sind sich mit Ausnahme der Linken fast alle einig. Der Nationalrat beschloss heute, die nächsten Tage über ein riesiges Sparpaket zu diskutieren.

,

Keystone-SDA, Petar Marjanović

03.03.2026, 11:12

03.03.2026, 12:32

Der Bundeshaushalt soll in den nächsten drei Jahren mit dem Verzicht auf Aufgaben und der Kürzung von Subventionen entlastet werden. Das hat der Nationalrat beschlossen. Er lehnte am Dienstag mehrere Anträge der Linken ab, auf das Entlastungspaket zu verzichten.

Mit 128 zu 62 Stimmen bei einer Enthaltung trat die grosse Kammer auf das Entlastungspaket 27 für den Bundeshaushalt – kurz EP 27 – ein und lehnte danach neun Rückweisungsanträge von Links-Grün ab. Bis voraussichtlich Mittwochabend wird sich der Rat nun mit den Details der Vorlage befassen.

SVP: Sparen sei «finanzpolitische Notwendigkeit»

Der Ton auf der bürgerlichen Seite war unmissverständlich. Lars Guggisberg (SVP/BE) sprach im Namen der SVP-Fraktion von finanzpolitischer Notwendigkeit – und griff dabei tief in die Rhetorik des Haushaltszwangs: «Das vorliegende Entlastungspaket ist kein Wunschkonzert. Es ist schlicht und einfach finanzpolitische Notwendigkeit.»

Besonders deutlich wurde er mit Blick auf die Kantone, denen er jahrelange Grosszügigkeit des Bundes vorhielt. Nun, da die Zeiten schwieriger würden, wollten diese nicht Hand bieten. Stattdessen leisteten sich einzelne Kantone mit ihren Überschüssen «abstruse Ideen wie Gratis-ÖV, 38-Stunden-Woche für Kantonsangestellte und Kostenübernahme von stationären Gesundheitsleistungen».

Funiciello überzeugt nicht mit «Tamara-Prinzip»

SP und Grüne äusserten dagegen Grundsatzkritik. Statt abzubauen, sollten besser Steuergeschenke an Unternehmen beseitigt werden, sagte Cédric Wermuth (SP/AG). Tamara Funiciello (SP/BE) versuchte dem Nationalrat eine Lektion in politischer Theorie zu geben: «Als Margaret Thatcher in den 1980er-Jahren das Tina-Prinzip prägte – ‹there is no alternative›» –, war das mehr als eine politische Parole.»

Sozialstaatliche Leistungen würden so nicht mehr als gesellschaftliche Prioritäten diskutiert, sondern als blosse Kostenfaktoren behandelt. Darunter leide auch die Demokratie: «Wenn politische Entscheide als zwangsläufig dargestellt werden, entsteht der Eindruck, Wahlen, Debatten und Kompromisse seien letztlich wirkungslos.»

Ihr Gegenentwurf: das Tamara-Prinzip – «there are many and real alternatives», oder zu deutsch: Es gebe viele und echte Alternativen. Wer Bildung, Klimapolitik oder soziale Infrastruktur auf Sparlogik reduziere, schaffe dort faktische Alternativlosigkeit für die Zukunft. «Mutig ist nicht die Behauptung von Alternativlosigkeit, mutig ist es, die ganze Breite politischer Möglichkeiten ernsthaft zu prüfen – auch dort, wo es unbequem ist.» Die Argumente blieben aber erfolglos: Die Anträge, auf die Spardebatte nicht einzutreten, wurden allesamt abgelehnt.

Meistgelesen

Iran warnt Europa vor Kriegseintritt +++ Flughafen-Drehkreuz unter Beschuss
«Wir haben gesagt: ‹Keine Kriege mehr, keine Regimewechsel mehr!›»
Funiciello überzeugt nicht mit «Tamara-Prinzip» – Nationalrat will Sparpaket diskutieren

Videos aus dem Ressort

Vater von Brandopfer: «Sie soll Augen der Väter und Mütter sehen»

Vater von Brandopfer: «Sie soll Augen der Väter und Mütter sehen»

Die Barbetreiberin Jessica Moretti ist am Donnerstag im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe in Crans Montana VS zum zweiten Mal einvernommen worden. Vor Ort sind auch Angehörige der Brandopfer.

12.02.2026

Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Bei der erneuten Befragung von Jessica und Jacques Moretti in Sion ist es am Donnerstagmorgen zu hochemotionalen Szenen gekommen. Angehörige der Brandopfer stellten das Paar vor der Staatsanwaltschaft zur Rede. Die Situation eskalierte kurzzeitig.

12.02.2026

Schweizer Wetterflash

Schweizer Wetterflash

Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige!

10.02.2026

Vater von Brandopfer: «Sie soll Augen der Väter und Mütter sehen»

Vater von Brandopfer: «Sie soll Augen der Väter und Mütter sehen»

Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Schweizer Wetterflash

Schweizer Wetterflash

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

140 km/h im Baustellenbereich. Töff-Raserfahrt in Zürich endet für 20-Jährigen in Handschellen

140 km/h im BaustellenbereichTöff-Raserfahrt in Zürich endet für 20-Jährigen in Handschellen

Brandkatastrophe. Kommission für Solidaritätsbeitrag für Opfer von Crans-Montana

BrandkatastropheKommission für Solidaritätsbeitrag für Opfer von Crans-Montana

Justiz. Polizeimeldungen sollen künftig Nationalitäten enthalten müssen

JustizPolizeimeldungen sollen künftig Nationalitäten enthalten müssen