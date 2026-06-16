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SP scheitert mit Vorstoss Nationalrat stoppt Pläne für Einzug ungenutzter Armeewaffen

SDA

16.6.2026 - 13:06

Steht ein privates Sturmgewehr der Armee mehr als zehn Jahre lang ungenutzt herum, soll es deswegen nicht eingezogen werden müssen. Der Nationalrat will die Vorschriften zu Waffen in privater Hand nicht verschärfen. (Archivbild)
Steht ein privates Sturmgewehr der Armee mehr als zehn Jahre lang ungenutzt herum, soll es deswegen nicht eingezogen werden müssen. Der Nationalrat will die Vorschriften zu Waffen in privater Hand nicht verschärfen. (Archivbild)
Keystone

Wer seine ehemalige Armeewaffe nach dem Militärdienst behalten hat, muss sie auch künftig nicht abgeben, wenn sie jahrelang ungenutzt im Schrank liegt. Der Nationalrat hat einen Vorstoss der SP abgelehnt, der den Einzug solcher Waffen nach zehn Jahren ohne Nutzung vorgesehen hätte.

Keystone-SDA

16.06.2026, 13:06

16.06.2026, 14:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Nationalrat hat einen SP-Vorstoss zum Einzug ungenutzter ehemaliger Armeewaffen mit 98 zu 92 Stimmen abgelehnt.
  • Die Befürworter argumentierten mit Studien zu häuslichen Tötungsdelikten, bei denen ehemalige Armeewaffen eine Rolle spielen können.
  • Gegner warnten vor einem unverhältnismässigen Eingriff ins Eigentum rechtmässiger Waffenbesitzer.
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Wird eine privatisierte Armeewaffe mehr als zehn Jahre nicht mehr benutzt, soll sie deswegen nicht eingezogen werden müssen. Eine solche Pflicht hätte nach Auffassung der Befürwortenden helfen sollen, Tötungsdelikte zu verhindern. Doch der Nationalrat sagte Nein.

Der Nationalrat hat am Dienstag eine Motion aus der SP mit 98 zu 92 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt. Für die Motion stimmten SP, Grüne und GLP. Ja-Stimmen kamen aber auch aus der FDP- und der Mitte-Fraktion. Mit dem Nein ist der Vorstoss vom Tisch.

Die Motion verlangte eine gesetzliche Pflicht, Armeewaffen in Privathaushalten einzuziehen, wenn sie mehr als zehn Jahre lang nicht mehr für den Schiesssport genutzt worden sind. Eingereicht hatte die Motion Priska Seiler Graf (SP/ZH).

Sie begründete den Vorstoss mit Schusswaffen verübten häuslichen Tötungsdelikten. Eine Studie des Büros für Gleichstellung von Frau und Mann komme zum Schluss, dass bei solchen Delikten häufig Faustfeuerwaffen und ehemalige Armeewaffen benutzt wurden.

Gerade wenn ältere Männer ihre Partnerinnen töteten und danach sich selbst richteten, stellten diese Waffen gemäss der Studie einen Risikofaktor dar. Der Staat sei nach wie vor in der Verantwortung, selbst wenn die Privatisierung einer Waffe möglicherweise Jahrzehnte zurückliege.

Eine knappe Mehrheit im Rat war dagegen. «Sie wollen mich und meine Schützenkameraden enteignen», sagte Walter Gartmann (SVP/SG). Mit dem Einzug werde signalisiert, dass Milizsoldaten zwar gut genug seien, in der Armee ihr Leben zu riskieren, aber nicht gut genug, um ihre Waffe zu behalten. Bei Gefährdung könnten Waffen schon heute beschlagnahmt werden.

Der Bundesrat hätte die Motion umsetzen wollen. Der verlangte Eingriff ins Privateigentum brauche gesetzliche Grundlagen, sagte Justizminister Beat Jans. Er sprach dabei auch eine Entschädigungsregelung an. Sein Departement wolle die Forderung verhältnismässig umsetzen. Eine solche Prüfung umfasse auch den Umgang mit ehemaligen Armeewaffen wie Karabinern.

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