Der Nationalrat hat das AKW-Neubauverbot aufgehoben. sda

Der Nationalrat hat über die Aufhebung des Neubauverbots für Atomkraftwerke entschieden. In einem knappen Votum wurde der Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative an den Bundesrat zurückgewiesen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Nationalrat schickt den AKW-Gegenvorschlag zurück an den Bundesrat. Er verlangt mehr Klarheit zur Finanzierung neuer Atomkraftwerke.

Die Rückweisung war äusserst knapp. Entscheidend waren die Stimmen der Mitte-Fraktion.

Bundesrat und Ständerat wollen neue AKW grundsätzlich wieder ermöglichen. Der Entscheid ist aber noch nicht gefallen. Mehr anzeigen

Der Nationalrat will vorerst nichts wissen von neuen Atomkraftwerken. Er hat den Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative zur Überarbeitung an den Bundesrat mit 100 zu 97 Stimmen bei zwei Enthaltungen zurückgewiesen. Namentlich will die grosse Kammer die Finanzierung von AKW-Bauprojekten geregelt sehen.

Nebst SP, Grünen und GLP stimmte auch die grosse Mehrheit der Mitte-Fraktion dafür. Die Stimmen der Mitte verhalfen dem Antrag zur Mehrheit.

Einen Antrag, gar nicht auf die Vorlage einzutreten, lehnte die grosse Kammer dagegen mit 111 zu 88 Stimmen ohne Enthaltungen ab. Nun ist am Dienstag erneut der Ständerat am Zug. Er muss entscheiden, ob er mit der Rückweisung einverstanden ist.

Der Ständerat hatte sich in der Frühjahrssession dafür ausgesprochen, das Verbot des Baus neuer Atomkraftwerke aus dem Gesetz zu streichen. Auch der Bundesrat möchte die Erteilung von Rahmenbewilligungen für neue AKW wieder ermöglichen.

Mehr folgt.