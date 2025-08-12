  1. Privatkunden
Antrag vom Bundesrat Nationalratskommission will lockerere Kriegsmaterial-Exportregeln

SDA

12.8.2025 - 17:47

Die zuständige Nationalratskommission befürwortet vom Bundesrat beantragte lockerere Exportregeln für Schweizer Kriegsmaterial. (Themenbild)
Bild: Keystone

Schweizer Rüstungsunternehmen sollen beim Export von Kriegsmaterial künftig weniger strenge Regeln befolgen müssen. Dieser Meinung ist die Mehrheit der zuständigen Nationalratskommission.

Keystone-SDA

12.08.2025, 17:47

12.08.2025, 18:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat hat eine Abweichungskompetenz für Ausfuhren von Kriegsmaterial beantragt.
  • Auslands-Rüstungsgeschäfte sollen damit leichter werden.
  • Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates (SIK-N) unterstützt dies.
Mehr anzeigen

Der Bundesrat hatte eine Abweichungskompetenz beantragt für Ausfuhren von Kriegsmaterial. Er will eine Kompetenz, um bei ausserordentlichen Umständen und zur Wahrung der Interessen der Schweiz von den Bewilligungskriterien für Auslands-Rüstungsgeschäfte abzuweichen.

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates (SIK-N) unterstützt dies mit 16 zu 8 Stimmen, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Sie will aber die vom Ständerat beschlossene generelle Ausnahme für Länder mit ähnlichem Exportregime wie die Schweiz eingrenzen.

Globale Aufrüstung, lokale Einbrüche. Schweizer Waffenhersteller stecken in der Krise

Globale Aufrüstung, lokale EinbrücheSchweizer Waffenhersteller stecken in der Krise

Der Ständerat beschloss im Juni zudem neue Regeln für die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial. Diskussionen darüber angestossen hatten Gesuche von EU-Staaten, die im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine Schweizer Rüstungsgüter weiterverkaufen wollten. Die Diskussionen über diese Regelungen sind in der SIK-N noch nicht abgeschlossen.

