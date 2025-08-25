  1. Privatkunden
Grosse Kritik Nazi-Komponist sorgt für Streit bei Schweizer Militärmusik

Sven Ziegler

25.8.2025

Bei der Schweizer Militärmusik herrscht Stunk. 
Bei der Schweizer Militärmusik herrscht Stunk. 
Symbolbild: sda

Ein Auftritt der Militärmusik in Riedholz SO sorgt für Ärger: Gespielt wurde das bekannte Stück «Lili Marleen» – komponiert von Norbert Schultze, einem Musiker mit Nazi-Vergangenheit. Ein Orchestermitglied verweigerte den Auftritt.

Sven Ziegler

25.08.2025, 08:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Konzert der Militärmusik in Solothurn wurde das Stück «Lili Marleen» aufgeführt.
  • Der deutsche Komponist Norbert Schultze schrieb während des Zweiten Weltkriegs NS-Propagandalieder.
  • Ein Musiker verweigerte die Mitwirkung – die Armee bestreitet Vorwürfe, ihm einen Maulkorb erpasst zu haben.
Mehr anzeigen

Ein Konzert der Schweizer Militärmusik hat eine Kontroverse ausgelöst. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, spielte die Swiss Army Brass Band in Riedholz SO vergangene Woche das Soldatenlied «Lili Marleen».

Der deutsche Komponist des Stücks, Norbert Schultze, schrieb während des Zweiten Weltkriegs im Auftrag von Propagandaminister Joseph Goebbels mehrere nationalsozialistische Kampflieder und war Mitglied der NSDAP.

Ein Orchestermitglied verweigerte deshalb die Mitwirkung. «Ich war nicht damit einverstanden, dieses Stück zu spielen», sagte der Musiker gegenüber CH Media. Er habe den Namen des Komponisten gegoogelt und sei über dessen Vergangenheit erschrocken.

Der Kommandant habe Verständnis gezeigt, ein Ersatzmusiker sei gefunden worden. Dennoch sei auch der Oberst eingeschaltet worden – dieser habe ihm geraten, die Gründe gegenüber den Kollegen nicht zu erwähnen und nicht an die Medien zu gelangen.

Armee weist Vorwürfe zurück

Die Armee weist diese Darstellung zurück. Von einem Maulkorb könne keine Rede sein, erklärte die Medienstelle. Man habe gemeinsam eine Lösung gesucht, damit die Vorbereitungen nicht gestört würden. «Danach haben wir innerhalb des Orchesters offen darüber gesprochen und alle trugen den Entscheid mit», heisst es in der Stellungnahme.

Gemäss Armee ist «Lili Marleen» international ein beliebtes Stück bei Militärorchestern und werde seit Jahren aufgeführt. Man sei sich bewusst, dass gewisse Werke wegen ihres historischen Hintergrunds kontrovers seien, sagte eine Sprecherin. Bei Unsicherheiten würden Abklärungen getroffen.

Norbert Schultze, der 2002 starb, rechtfertigte seine Arbeiten für das NS-Regime später mit dem Argument, dass er sonst als Soldat an die Front geschickt worden wäre. Berichten zufolge verfügte er testamentarisch, dass sämtliche Urheberrechte aus seinen Kriegsjahren dem Deutschen Roten Kreuz zugutekommen – darunter auch «Lili Marleen».

Diese Regelung gilt bis heute.

