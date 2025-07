Die Männer waren in solchen Wehrmachts-Uniformen unterwegs, hier ein Bild von 1938. KEYSTONE

Im Berner Oberland staunten Wanderer nicht schlecht: Rund 25 Männer in Wehrmacht-Uniformen marschierten durchs Wildhornmassiv. Die Polizei griff ein – strafrechtliche Konsequenzen hat der Auftritt jedoch nicht.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei griff ein, nachdem eine Wandergruppe in Wehrmachtsuniformen mit Nazi-Symbolen oberhalb der Iffigenalp gesichtet worden war.

Die Beamten nahmen die Personalien auf und wiesen die Männer an, die Jacken mit den Symbolen auszuziehen.

Das Tragen solcher Symbole ist in der Schweiz derzeit nicht verboten. Mehr anzeigen

Es war ein verstörendes Bild für andere Wanderinnen und Wanderer im Berner Oberland: Eine Gruppe von rund 25 Männern, von Kopf bis Fuss in alte Wehrmachtsuniformen gekleidet, zog am Wochenende durchs Wildhornmassiv zur Iffigenalp im Kanton Bern. Das berichtet SRF am Dienstag.

An manchen Uniformen waren laut einer Augenzeugin deutlich Hakenkreuze und andere Symbole aus der Nazizeit zu erkennen. Die Gruppe übernachtete in Zelten bei der Alp.

Wie die Berner Kantonspolizei gegenüber SRF mitteilt, ging bereits am Freitag ein Hinweis auf diese ungewöhnliche Wandergruppe ein. Am Samstag stiessen die Einsatzkräfte oberhalb der Iffigenalp auf die Männer. «Die Gruppe bestand aus rund 25 Personen aus verschiedenen europäischen Ländern sowie auch aus den USA», sagte Polizeisprecherin Deborah Zaugg.

Rechtslage in der Schweiz ändert sich

Die Polizei forderte die Männer daraufhin auf, die Jacken mit den Nazi-Symbolen auszuziehen, um mögliche Auseinandersetzungen mit Dritten zu verhindern. Ausserdem wurden die Personalien aufgenommen.

Strafrechtlich hat die Aktion derzeit keine Konsequenzen. In der Schweiz ist das Tragen von Nazi-Symbolen bislang nicht verboten, weshalb es in den vergangenen Jahren immer wieder zu ähnlichen Treffen von Rechtsextremen kam.

Doch die Rechtslage dürfte sich ändern: Der Bundesrat erarbeitet ein Gesetz, das Hakenkreuze und den Hitlergruss künftig unter Strafe stellen soll. Sowohl National- als auch Ständerat haben 2024 mit deutlicher Mehrheit einen entsprechenden Auftrag erteilt.