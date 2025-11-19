  1. Privatkunden
Jetzt informiert Rösti Neat schöpft Potenzial nicht aus – wegen Bremsklotz Deutschland

SDA

19.11.2025 - 14:00

Die Verlagerung des alpenquerenden Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene ist in den letzten zwei Jahren ins Stocken gekommen. Der langsame Ausbau der Zufahrtsstrecken vor allem in Deutschland bremst.

Keystone-SDA

19.11.2025, 14:00

Das Verlagerungsziel von noch 650'000 Lastwagenfahrten der 1994 angenommenen Alpeninitiative war auch 2024 überschritten. 960'000 Lastwagen fuhren stattdessen durch die Alpen, wie der Bundesrat zum am Mittwoch verabschiedeten neuen Verlagerungsbericht mitteilte.

Fünf Jahre nach Inbetriebnahme ist das Potenzial der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (Neat) mit den Basistunnels durch Gotthard, Lötschberg und Ceneri nicht ausgeschöpft. Der Bahnanteil am Güterverkehr durch die Alpen lag Ende 2024 bei 70,4 Prozent, 2,6 Prozentpunkte tiefer als 2022. 2025 zeichnet sich ein weiterer Rückgang ab.

Langsamer Ausbau im Norden

Hauptsächlicher Bremsklotz ist die nördliche Zulaufstrecke, wie der Bundesrat festhielt. Dort kommt die Modernisierung nur langsam voran. Die Infrastruktur verunmöglicht demnach einen zuverlässigen Betrieb und entspricht nicht den Anforderungen an eine leistungsfähige Güterbahn.

Wo die Strecken modernisiert sind, behindern Baustellen und mangelnde Kapazitäten auf den Ausweichstrecken die Qualität und Produktivität des Güterverkehrs mit der Bahn.

Der Bundesrat will sich deshalb in den kommenden Jahren für eine rasche Modernisierung in den Nachbarländern engagieren. Zudem setzt er sich für eine bessere internationale Koordination sowie ausreichende Umleitungen ein.

Konkrete Massnahmen eingeleitet

Bis 2028 soll die deutsche Strecke Stuttgart – Singen und ihre schweizerische Verlängerung Schaffhausen – Oerlikon – Othmarsingen#AG so ausgebaut werden, dass sie die deutsche Rheintalstrecke entlastet und als Ausweichroute dient.

Mit Frankreich startete die Schweiz im laufenden Jahr Arbeiten für den Ausbau der linksrheinischen Strecke zu einer modernen und leistungsfähigen Neat-Zufahrt. Bei Basel werden dafür zwei Tunnels ausgebaut. Die Hauptarbeiten beginnen 2026.

Kompensation für Rollende Landstrasse

Der sich abzeichnende Rückgang im alpenquerenden Güterverkehr auf der Schiene könnte sich durch die Einstellung der Rollenden Landstrasse Mitte Dezember verschärfen, hiess es im Bericht weiter. Mit zusätzlichen finanziellen Anreizen will die Landesregierung das in Grenzen halten und den unbegleiteten kombinierten Verkehr fördern.

Darunter fallen Transporte von Sattelaufliegern, Containern und Wechselbehältern per Bahn. Zudem prüft der Bundesrat die Fortsetzung des bisher bis 2030 befristeten Subventionen für den kombinierten Verkehr durch die Alpen.

Der Bundesrat will künftig die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) auch für Elektro-Lastwagen zur Pflicht machen. Diese sollen aber weniger bezahlen müssen als Lastwagen mit fossilem Antrieb. Auch das soll die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn gegenüber der Strasse erhalten. Über die Vorlage dazu wird der Nationalrat voraussichtlich in der Wintersession entscheiden.

Videos aus dem Ressort

Vogelgrippe: Was Haustierbesitzer jetzt beachten sollten

Vogelgrippe: Was Haustierbesitzer jetzt beachten sollten

Laut dem deutschen Friedrich-Loeffler-Institut ist es auch möglich, dass sich Säugetiere mit dem Virus infizieren. Besonders Freigänger-Katzen sind gefährdet.

15.11.2025

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.

01.12.2023

Merz:  Haben Industriestrompreis in Höhe von etwa fünf Cent beschlossen

Merz:  Haben Industriestrompreis in Höhe von etwa fünf Cent beschlossen

STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler: «Wir wollen für die Jahre 2026 bis 2028 den Industriestrompreis einführen. Der Zielpreis soll bei ungefähr 5 Cent pro Kilowattstunde liegen und Unternehmen unterstützen, die viel Strom verbrauchen und im internationalen Wettbewerb stehen. Die Gespräche mit der Kommission sind weitgehend abgeschlossen und wir gehen davon aus, dass wir die Genehmigung dafür auch bekommen. Das gilt auch für eine Kraftwerkstrategie. Wir wollen dafür sorgen, dass der Strombedarf in Deutschland auch dann gedeckt wird, wenn Wind und Sonne nicht zur Verfügung stehen. Das heisst, wir werden in Deutschland Kraftwerke bauen, die für diese Lücken eintreten können. Diese Kraftwerkstrategie bedeutet, dass wir kurzfristig Anlagen ausschreiben, mit deren Hilfe rund um die Uhr und zu jeder Jahreszeit unser Stromversorgungssystem stabil gehalten werden kann. Wir schaffen die Grundlage für den Aufbau neuer Kraftwerkskapazitäten. Konkret: Es sollen bereits im Jahr 2026, also im nächsten Jahr, insgesamt 8 Gigawatt für neue steuerbare Kapazitäten zur Versorgungssicherheit ausgeschrieben werden, die bis zum Jahr 2031 in Betrieb gehen. Unser Ziel ist auch hier mit der EU-Kommission schnellstmöglich, die Gespräche abzuschliessen und eine rechtssichere Verständigung zu erreichen. Alle Signale, die wir aus Brüssel hören, deuten darauf hin, dass wir das erwarten können. Diese Gaskraftwerke in der Kraftwerkstrategie werden so ausgeschrieben, dass sie technisch in der Lage sind, auch Wasserstoff zu nutzen und dass sie im Einklang mit den Klimazielen bis spätestens zum Jahr 2045 technologieoffen dekarbonisiert werden können.» O-Ton Lars Klingbeil (SPD), Vizekanzler: «Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Tag, wir sind mit einer Einigung gestartet heute morgen. Wir hatten heute die Fraktionssitzung zum Wehrdienst, wo ich sehr dankbar bin, dass eine gute Lösung gefunden wurde. Ich bin mir sehr sicher, wir werden mit einer guten Entscheidung aus dieser Nacht herausgehen, wenn der Haushaltsausschuss den Haushalt durch hat und wir den Haushalts 26 finalisiert haben. Wir haben heute und morgen und auch am Mittwoch schon über 20 zweite und dritte Lesungen, die hier im Deutschen Bundestag stattfinden. Und wir haben jetzt in kürzester Zeit im Koalitionsausschuss wichtige Entscheidungen zur wirtschaftlichen Stärke und zur Sicherung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in unserem Land getroffen und das heisst, wir machen unsere Hausaufgaben als Regierung, wir machen unsere Hausaufgaben als Koalition, wir treffen Entscheidungen und wir liefern. Das ist der Anspruch und das ist die Geschwindigkeit, mit der wir Entscheidungen für unser Land treffen sollten. Wir haben den Menschen versprochen, wir treffen Entscheidungen, wir finden Lösungen. Wir wollen Fortschritt statt Blockaden. Und genau diesen Auftrag erfüllen wir, das zeigt der heutige Koalitionsausschuss.»

13.11.2025

Vogelgrippe: Was Haustierbesitzer jetzt beachten sollten

Vogelgrippe: Was Haustierbesitzer jetzt beachten sollten

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Merz:  Haben Industriestrompreis in Höhe von etwa fünf Cent beschlossen

Merz:  Haben Industriestrompreis in Höhe von etwa fünf Cent beschlossen

Mehr Videos

