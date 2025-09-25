Neffe erschlägt Onkel – aber das ist nur die halbe Geschichte

Nach zehn Jahren Erbstreit hat ein Mann sein Ziel endlich erreicht. Dann verliert er die Kontrolle über sich und tötet einen Menschen. Bild: Google Streetview

Ein Mann erschlägt einen Verwandten auf dem Bauernhof, den sie gemeinsam bewohnen. Vorausgegangen ist ein jahrelanger Erbstreit. Jetzt steht der geständige Täter vor Gericht

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann ist geständig, seinen Onkel auf dem gemeinsam bewohnten Bauernhof in Maur ZH erschlagen zu haben.

Am 25. September 2025 steht er in der Sache vor dem Bezirksgericht Uster ZH.

Vorangegangen ist laut diversen Medienberichten ein jahrelanger, verbissen geführter Erbstreit um das Bauerngut. Mehr anzeigen

Eine gehässige Bemerkung, dann schlägt der Mann zu und steigert sich in eine Raserei. Mit einem Holzstück prügelt er seinen 71-jährigen Onkel zu Tode.

Die Anklageschrift enthält nicht viel mehr als den Tathergang. Kein Hinweis darauf, was den Mann dazu gebracht hat, seinen Verwandten scheinbar gnadenlos zu töten.

Am Donnerstag steht der mutmassliche Täter vor dem Bezirksgericht Uster ZH. Der Staatsanwalt fordert eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Tötung und eine Strafe von mindestens 16 Jahren Haft.

Erben streiten sich um den Hof

Die Vorgeschichte haben verschiedene Medien in den letzten Jahren recherchiert und erzählt. Am ausführlichsten tat dies vor wenigen Tagen die «NZZ». Sie nennt den Mann, der sich nun vor Gericht verantworten muss, Martin. In Wahrheit heisst er anders.

Offenbar schwelte auf dem Bauerngut in Maur ZH, malerisch gelegen, mit Blick auf den Greifensee, während zehn Jahren ein Erbstreit. Martin ist dort aufgewachsen, 2014 kehrt er mit seiner Familie zurück. Sein Vater lebt inzwischen in Kanada, sein Bruder und seine Schwester – Martins Onkel und Tante – leben in anderen Gebäuden auf dem Hof.

Martin und seine Frau bauen nach ihrem Einzug auf dem Hof eine Hundepension auf. Der Landwirtschaftsbetrieb ist an einen Dritten verpachtet. Das Paar mit drei Kindern möchte den Hof den anderen Erben, dem Onkel und der Tante, abkaufen.

Der Erbstreit ist beendet – dann kommt es zur Tat

Nach Darstellung der «NZZ» machen die Tante und der Onkel ihrem Neffen und der Familie das Leben schwer, mit Mietzinserhöhungen, Betreibungen und Kündigungsandrohungen.

Der in Kanada lebende Vater und Miterbe soll bei einem Besuch seiner Schwester die Vollmacht als Erbenvertreterin entzogen haben, nachdem er gesehen habe, wie diese mit seinem Sohn und dessen Frau umspringt.

Im Februar 2024 schliesslich willigen die Tante und der Onkel ein, ihren Erbteil Martins Vater zu verkaufen. Der überschreibt den Hof sogleich seinem Sohn.

Zwei Tage später kommt es zu der Auseinandersetzung, die mit rund 25 Schlägen mit einem Stück Brennholz und dem Tod des Onkels endet. Auslöser ist laut Anklage eine abfällige Bemerkung des Älteren über einen möglicherweise illegal errichteten Zaun, der zur Hundeanlage gehört.

Ein Erklärungsversuch und eine Medienkrise

Martin lässt sich offenbar widerstandslos festnehmen. Die Tat gibt er zu, erklären kann er sie gemäss «NZZ» nicht. In der Reportage vermutet seine Frau, er habe befürchtet, wegen des beanstandeten Zauns die Hundepension schliessen zu müssen. Er sei Legastheniker mit ADS (nicht zu verwechseln mit ADHS) und habe sich Menschen, die mit Worten gut umgehen können, immer unterlegen gefühlt – zu denen gehören sein Onkel und seine Tante.

Eine Lokalzeitung gibt der Baubehörde der Gemeinde eine Mitschuld am Tod des Seniors und fügt damit der Dorf-Tragödie eine Medienkrise hinzu. Denn das Lokalblatt gehört der Gemeinde, diese entlässt danach das Personal und stellt die Publikation ein. Doch auch dieses Ereignis hat eine jahrelange Vorgeschichte. Diese steht am Bezirksgericht Uster aber nicht zur Verhandlung.

Martin verbringt rund ein Jahr in Untersuchungshaft. Die letzten Monate vor der Gerichtsverhandlung darf er auf dem Hof bei seiner Familie verbringen. Angesichts der Tat, die er gestanden hat, wird er in den nächsten Jahren kaum dorthin zurückkehren.