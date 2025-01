Nestlés veganes KitKat reichte laut Konzern nicht an den Erfolg des Milchschoko-Variante heran. Bild: sda

Vor rund anderthalb Jahren führte Nestlé seinen veganen KitKat-Riegel ein. Jetzt macht der Konzern einen Rückzieher und nimmt das Produkt wieder vom Markt.

twfl Wilhelm Flemmer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nestlé nimmt die vegane Variante des KitKat-Riegels vom Markt.

Grund sei die Dominanz klassischer Milchschokoladen-Produkte im Riegelsegment.

Nestlé hatte KitKat Vegan erst im Sommer 2022 eingeführt.

Mit dem Produkt wollte der Konzern einen weiteren Schritt in Richtung «Grüne Null» machen. Mehr anzeigen

Nestlé hat seinen Riegel KitKat Vegan wieder vom Markt genommen. Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, sind von dem Schritt fast alle Länder betroffen, in denen der Konzern das Produkt eingeführt hatte. Nur in Grossbritannien soll der Riegel weiterhin angeboten werden.

Als Grund für das Aus nennt Nestlé die grösseren Erfolge, die der Hersteller mit klassischen Schokoladenprodukten erziele. Diese würden im Riegelsegment «dominieren» und «für den grössten Umsatzanteil» sorgen. «Wir haben uns daher entschlossen, KitKat Vegan nicht mehr anzubieten», erklärte eine Unternehmenssprecherin.

Aus für Nestlés ersten veganen Schokoriegel

KitKat Vegan war der erste vegane Schokoriegel Nestlés. Das Produkt hatte der Konzern im August 2022 in sein Sortiment aufgenommen. In einer Pressemitteilung hiess es damals, der im Schokoladenwerk in Hamburg produzierte Riegel werde «für die globale Bühne» hergestellt. Geplant war, täglich etwa 800’000 Riegel der neuen Variante über die Fliessbänder laufen zu lassen.

Der Schritt war auch durch ökologische Zielsetzungen motiviert. Mit einem 18 Prozent geringeren Kohlendioxid-Fussabdruck als bei der Milchschokoladen-Variante wollte Nestlé mit KitKat Vegan einen weiteren Schritt hin zum Ziel der «Grünen Null» machen. Dahinter steckt das Vorhaben des Konzerns, bis 2025 in der gesamten Wertschöpfungskette null Emissionen zu erreichen.