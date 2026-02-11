Neue Bilder zeigen die Zerstörung in der Bar – und werfen Fragen auf

Tragödie von Crans-Montana: Bilder nach dem Brand Einen Tag nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana, wurde dieses Foto in der Bar «Le Constallation» gemacht. Bild: BFMTV / Screenshot Aufnahme vom DJ-Pult im Kellergeschoss vom 2. Januar 2026 Bild: .BFMTV / Screenshot Diese Aufnahme entstand im Erdgeschoss. Im Hintergrund ist die verriegelte und später aufgebrochene Servicetür zu sehen. Bild: BFMTV / Screenshot Der Riegel der aufgebrochenen Tür. Bild: BFMTV / Screenshot Tragödie von Crans-Montana: Bilder nach dem Brand Einen Tag nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana, wurde dieses Foto in der Bar «Le Constallation» gemacht. Bild: BFMTV / Screenshot Aufnahme vom DJ-Pult im Kellergeschoss vom 2. Januar 2026 Bild: .BFMTV / Screenshot Diese Aufnahme entstand im Erdgeschoss. Im Hintergrund ist die verriegelte und später aufgebrochene Servicetür zu sehen. Bild: BFMTV / Screenshot Der Riegel der aufgebrochenen Tür. Bild: BFMTV / Screenshot

Der französische Sender BFMTV hat erstmals Fotos aus dem Inneren des zerstörten Lokals «Le Constallation» gezeigt. Bei der Brandkatastrophe von Crans-Montana starben dort in der Silvesternacht 41 Menschen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana mit 41 Todesopfern zeigen neue Fotos das Ausmass der Zerstörung in der Bar «Le Constellation».

Die Bilder werfen neue Fragen zur Sicherheit auf.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass eine Servicetür verriegelt und ein Notausgang blockiert war. Mehr anzeigen

Die Bilder wurden teils nur wenige Stunden nach dem Löschen der Flammen gemacht, die in der Silvesternacht 41 Menschen das Leben gekostet haben. Der französische Sender BFMTV zeigt erstmals Fotos aus dem Inneren der zerstörten Bar «Le Constellation» in Crans-Montana.

Einige Aufnahmen datieren vom 2. Januar und zeigen die Zerstörung im Untergeschoss. Zu sehen sind unter anderem die komplett ausgebrannte Decke, die Treppe ins Erdgeschoss sowie eine Notausgangstür, die Fragen zur Sicherheit aufwirft.

Bislang hätte es keine Zeugenaussagen gegeben, die darauf hinweisen, dass der Notausgang in der Unglücksnacht benutzt wurde. Zwar beteuern die Betreiber der Bar, dass er zugänglich gewesen sei.

Crans-Montana: les images du bar Le Constellation après l'incendie (document BFMTV) pic.twitter.com/Mfxykjin54 — BFM (@BFMTV) February 11, 2026

Allerdings zeigen Videos, die drei Minuten vor dem Brand aufgenommen wurden, dass ein Stuhl vor der Tür stand. Auf den neuen Fotos ist dieser Stuhl versetzt. Ob er durch flüchtende Menschen bewegt wurde, ist Gegenstand von Untersuchungen.

Verriegelte Tür wirft Fragen auf

Weitere Fotos vom 1. Januar zeigen Details aus dem Erdgeschoss. Darunter sind auch Bilder von einer Servicetür, hinter der einige Menschen eingeschlossen waren. Zeugenaussagen bestätigten, dass ein Riegel an der Tür normalerweise nicht verschlossen war. Die Betreiber, Jacques und Jessica Moretti, wollen eine entsprechende Anweisung gegeben haben.

Doch in der Unglücksnacht war die Tür gleichwohl verriegelt. Warum dies so war, ist ebenfalls Gegenstand der Untersuchung. Jacques Moretti und sein «Ziehsohn» Jean Marc behaupten, ein Koch aus einem anderen Restaurant hätte ihn geschlossen. Dieser bestreitet den Vorwurf gemäss BFMTV jedoch.