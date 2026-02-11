  1. Privatkunden
Brandkatastrophe in Crans-Montana Neue Bilder zeigen die Zerstörung in der Bar – und werfen Fragen auf

Andreas Fischer

11.2.2026

Tragödie von Crans-Montana: Bilder nach dem Brand
Tragödie von Crans-Montana: Bilder nach dem Brand. Einen Tag nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana, wurde dieses Foto in der Bar «Le Constallation» gemacht.

Einen Tag nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana, wurde dieses Foto in der Bar «Le Constallation» gemacht.

Bild: BFMTV / Screenshot

Tragödie von Crans-Montana: Bilder nach dem Brand. Aufnahme vom DJ-Pult im Kellergeschoss vom 2. Januar 2026

Aufnahme vom DJ-Pult im Kellergeschoss vom 2. Januar 2026

Bild: .BFMTV / Screenshot

Tragödie von Crans-Montana: Bilder nach dem Brand. Diese Aufnahme entstand im Erdgeschoss. Im Hintergrund ist die verriegelte und später aufgebrochene Servicetür zu sehen.

Diese Aufnahme entstand im Erdgeschoss. Im Hintergrund ist die verriegelte und später aufgebrochene Servicetür zu sehen.

Bild: BFMTV / Screenshot

Tragödie von Crans-Montana: Bilder nach dem Brand. Der Riegel der aufgebrochenen Tür.

Der Riegel der aufgebrochenen Tür.

Bild: BFMTV / Screenshot

Tragödie von Crans-Montana: Bilder nach dem Brand
Der französische Sender BFMTV hat erstmals Fotos aus dem Inneren des zerstörten Lokals «Le Constallation» gezeigt. Bei der Brandkatastrophe von Crans-Montana starben dort in der Silvesternacht 41 Menschen.

Andreas Fischer

11.02.2026, 19:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana mit 41 Todesopfern zeigen neue Fotos das Ausmass der Zerstörung in der Bar «Le Constellation».
  • Die Bilder werfen neue Fragen zur Sicherheit auf.
  • Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass eine Servicetür verriegelt und ein Notausgang blockiert war.
Mehr anzeigen

Die Bilder wurden teils nur wenige Stunden nach dem Löschen der Flammen gemacht, die in der Silvesternacht 41 Menschen das Leben gekostet haben. Der französische Sender BFMTV zeigt erstmals Fotos aus dem Inneren der zerstörten Bar «Le Constellation» in Crans-Montana.

Tragödie in Crans-Montana VS. Jetzt nehmen die Opfer-Anwälte Moretti in die Zange

Tragödie in Crans-Montana VSJetzt nehmen die Opfer-Anwälte Moretti in die Zange

Einige Aufnahmen datieren vom 2. Januar und zeigen die Zerstörung im Untergeschoss. Zu sehen sind unter anderem die komplett ausgebrannte Decke, die Treppe ins Erdgeschoss sowie eine Notausgangstür, die Fragen zur Sicherheit aufwirft.

Bislang hätte es keine Zeugenaussagen gegeben, die darauf hinweisen, dass der Notausgang in der Unglücksnacht benutzt wurde. Zwar beteuern die Betreiber der Bar, dass er zugänglich gewesen sei.

Allerdings zeigen Videos, die drei Minuten vor dem Brand aufgenommen wurden, dass ein Stuhl vor der Tür stand. Auf den neuen Fotos ist dieser Stuhl versetzt. Ob er durch flüchtende Menschen bewegt wurde, ist Gegenstand von Untersuchungen.

Verriegelte Tür wirft Fragen auf

Weitere Fotos vom 1. Januar zeigen Details aus dem Erdgeschoss. Darunter sind auch Bilder von einer Servicetür, hinter der einige Menschen eingeschlossen waren. Zeugenaussagen bestätigten, dass ein Riegel an der Tür normalerweise nicht verschlossen war. Die Betreiber, Jacques und Jessica Moretti, wollen eine entsprechende Anweisung gegeben haben.

«Für uns gibt es 2026 nicht». Barkeeper liegt nach Inferno tagelang im Koma – jetzt spricht er

«Für uns gibt es 2026 nicht»Barkeeper liegt nach Inferno tagelang im Koma – jetzt spricht er

Doch in der Unglücksnacht war die Tür gleichwohl verriegelt. Warum dies so war, ist ebenfalls Gegenstand der Untersuchung. Jacques Moretti und sein «Ziehsohn» Jean Marc behaupten, ein Koch aus einem anderen Restaurant hätte ihn geschlossen. Dieser bestreitet den Vorwurf gemäss BFMTV jedoch.

Nationaler Trauertag: «Einer für alle, alle für einen»

Nationaler Trauertag: «Einer für alle, alle für einen»

Der Walliser Staatsratspräsident Matthias Reynard kämpft während seiner Rede mit den Tränen. Er beschwört die Schweizer Einheit mit den Worten: «Einer für Alle, alle für einen»

09.01.2026

Tragödie in Crans-Montana

Walliser Staatsrat Reynard zu Crans-Montana. «Es ist schwierig, diese Bilder jemals wieder aus dem Kopf zu bekommen»

Walliser Staatsrat Reynard zu Crans-Montana«Es ist schwierig, diese Bilder jemals wieder aus dem Kopf zu bekommen»

Berührende Szenen in Mailand. Brandopfer erwacht im Spital:  «Dann klickte er auf Glück»

Berührende Szenen in MailandBrandopfer erwacht im Spital:  «Dann klickte er auf Glück»

«Wir liessen das Telefon an». Walliser Familie kämpft nach Brand-Inferno um ihre drei Töchter

«Wir liessen das Telefon an»Walliser Familie kämpft nach Brand-Inferno um ihre drei Töchter

