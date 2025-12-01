Diese Änderungen treten im Dezember in Kraft – jetzt musst du sie kennen

Der Fahrplanwechsel 2025 steht an. KEYSTONE

Von der Jobsuche für Schutzstatus-S-Personen über den grössten Fahrplanwechsel seit Jahren bis hin zu günstigeren Medikamenten: Ab heute treten in der Schweiz zahlreiche neue Bestimmungen in Kraft.

Einfachere Arbeitssuche für Personen mit Schutzstatus S, ein SBB-Zug von Brig VS nach Deutschland und neue Datenschutzvorgaben für Bundesorgane: Im Dezember 2025 treten in der Schweiz wieder zahlreiche Änderungen in Kraft.

Jobsuche mit Schutzstatus S

Personen mit Schutzstatus S sollen künftig einfacher an einen Job kommen. Ab heute wird die Bewilligungspflicht für die Aufnahme einer Arbeit in eine Meldepflicht umgewandelt. Die Meldung kann über ein Onlinetool oder die kantonalen Behörden erfolgen.

Ausserdem können Schutzbedürftige mit Sozialhilfe neu zur Teilnahme an beruflichen Eingliederungsmassnahmen verpflichtet werden. Nehmen sie nicht teil, werden die Sozialleistungen gekürzt. Die zwei dafür vorgesehenen Verordnungen treten beide heute in Kraft.

Grosser Fahrplanwechsel

Der Fahrplanwechsel am 14. Dezember bringt der Nordwestschweiz laut den SBB den grössten Angebotsausbau seit zwanzig Jahren. So führen die SBB den S-Bahn-Viertelstundentakt zwischen Basel und Liestal ein, zwischen Basel und Biel fährt neu jede halbe Stunde ein Zug, und Basel wird direkt an Lausanne angebunden. Für Pendlerinnen nach Bern wird am Nachmittag ein zusätzlicher IC-Zug in Bern Wankdorf halten.

Der Interregio Basel-Frick-Zürich HB hält neu halbstündlich in Stein-Säckingen AG, der Interregio Basel-Liestal-Zürich HB neu auch in Gelterkinden BL und der Interregio Bern-Zürich-Chur zusätzlich in Flums SG. Für Freizeitaktivitäten gibt es jede Stunde einen Zug zwischen der Deutschschweiz und Chiasso TI und auch unter der Woche jede halbe Stunde zwischen Graubünden und Zürich.

International werden zwei zusätzliche Züge zwischen Zürich und Milano Centrale (I) eingeführt, und es verkehren umsteigefrei erstmals Züge von Brig VS nach Deutschland.

Auch bei den VBZ gibt es zahlreiche Änderungen. Diese findest du hier.

Neue Destinationen ab Zürich

Vom Flughafen Zürich aus können ab Dezember drei neue Destinationen angeflogen werden. Edelweiss fliegt ab dem 19. Dezember neue Destinationen auf den Kapverdischen Inseln an – so sind neu São Vincente und Praia im Angebot. Auch Luleå in Schweden wird ins Programm aufgenommen.

Medikamente werden günstiger

Der Bundesrat hat per 1. Dezember eine Preissenkung für zahlreiche Medikamente beschlossen. So werden unter anderem Medikamente für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Krankheiten günstiger.

Zudem werden rund 70 Prozent der Generika, Co-Marketing-Arzneimittel und Biosimilars günstiger, schreibt das BAG weiter. Auch Originalpräparate werden teilweise günstiger. Das BAG rechnet mit Einsparungen von rund 65 Millionen Franken pro Jahr.

Neue Regeln für Live-In-Betreuende

Ab heute gelten neue Regeln für Live-in-Betreuende, die über einen Personalverleih in Privathaushalten arbeiten. Live-in-Betreuende leben im Haushalt der zu betreuenden Person und leisten dort Betreuungsdienst – oftmals über einen längeren Zeitraum hinweg. Sie erbringen einfache Hilfsleistungen, die keine spezielle Ausbildung erfordern.

Die Betreuenden erhalten nun Sonderbestimmungen. Diese regeln Arbeits- und Ruhezeiten und stellen klar, dass eine Einzelperson keine 24-Stunden-Betreuung leisten kann. Unter anderem gibt es nun auch klare Regeln zum Bereitschaftsdienst sowie zur Ruhezeit.

Kein Bargeld mehr an BLS-Automaten

An BLS-Automaten ist dereinst nur noch bargeldloses Zahlen möglich. sda

Im Kanton Bern sind künftig alle BLS-Billettautomaten bargeldlos. Das Unternehmen spart so jährlich rund 400'000 Franken. Die meisten Fahrgäste kauften ihre Fahrausweis heute über digitale Kanäle, schreibt die BLS. Sie wolle an Bahnhöfen, Haltestellen und in den Bussen zwar weiterhin Automaten zur Verfügung stellen, doch diese müssten kostengünstig betrieben werden können.

Die Billettautomaten werden ab Dezember 2025 bis Mitte 2026 erneuert. Als Zahlungsmittel stehen unter anderem Debit- und Kreditkarten, Twint und Postcard zur Verfügung, aber auch eine anonyme Prepaid-Karte. Diese kann an BLS-Verkaufsstellen mit Bargeld aufgeladen werden.

Protokollierung von Personendaten

Bundesorgane, die besonders sensible Personendaten automatisiert bearbeiten, müssen dies ab heute protokollieren. Die Protokollierung hat zum Ziel, die Bearbeitung von Daten nachvollziehbar und transparent zu machen.

Sie trägt zur Datensicherheit bei und hilft, den Missbrauch von Personendaten zu verhindern. Bei weniger sensiblen Personendaten entscheidet künftig eine Risikoanalyse, ob und wie detailliert protokolliert werden muss.

Regulatorische Vereinfachung für Pestizide

Ab heute unterliegen in Nachbarländern zugelassene Pflanzenschutzmittel in der Schweiz nur noch einem vereinfachten Bewilligungsverfahren. Mit der vom Bundesrat verabschiedeten Verordnungsrevision können sich die Schweizer Behörden auf die Bewertungen der Nachbarländer stützen, was das Verfahren beschleunigt und den Produzenten den schnelleren Zugang zu modernen Produkten ermöglicht.

Damit gab die Landesregierung einer Forderung aus dem Parlament Folge.