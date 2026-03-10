  1. Privatkunden
Neue Regeln als Zankapfel Streit unter Berner Jägern eskaliert – im Fokus steht ein Nationalrat

Gabriela Beck

10.3.2026

Im Berner Jägerverband rumort es aufgrund einer geplanten Revision der Jagdverordnung.
Im Berner Jägerverband rumort es aufgrund einer geplanten Revision der Jagdverordnung.
Symbolbild: Keystone

Zahlreiche Berner Jäger werfen ihrem Verbandspräsidenten vor, sie in einem Reformprozess übergangen zu haben. Der kontert – und spricht von einer «hinterhältigen» Kampagne.

Redaktion blue News

10.03.2026, 15:36

10.03.2026, 15:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Berner Jäger kritisieren ihren Verbandspräsidenten wegen der geplanten Reform der Jagdverordnung.
  • Mehrere Jagdvereine wenden sich direkt an die Kantonsregierung und beklagen mangelnden Einbezug.
  • Präsident Lorenz Hess weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer gezielten Kampagne.
Mehr anzeigen

Die geplante Revision der Jagdverordnung im Kanton Bern hat einen heftigen Konflikt innerhalb der Jägerschaft ausgelöst. Zahlreiche Jäger werfen dem Präsidenten des Berner Jägerverbands, Nationalrat (Die Mitte) Lorenz Hess, vor, die Basis im Reformprozess ungenügend einbezogen zu haben. Hess weist die Kritik scharf zurück und spricht von einer «faktenfreien Stimmungsmache».

Auslöser des Streits sind Vorschläge der kantonalen Jagdinspektorin Nicole Imesch. Sie will die Jagdzeiten neu organisieren: Statt über mehrere Monate verteilt zu jagen, unterbrochen nur von drei Schontagen pro Woche, sollen künftig für die meisten Tierarten gleichzeitig festgelegte Jagdblöcke gelten. Viele Jäger kritisieren die Reform als unnötig und schwer mit Beruf und Alltag vereinbar.

Der Widerstand richtet sich nicht nur gegen das Jagdinspektorat, sondern auch gegen die Verbandsspitze. In der Szene kursieren Karikaturen, die Hess als «an der Leine» der Behörden zeigen, schreibt die «Berner Zeitung». In der anonym organisierten Gruppe «Initiative Berner Jagd» wird ihm vorgeworfen, den Draht zur Basis verloren zu haben und wichtige Informationen zu spät weitergegeben zu haben.

Steht im Mittelpunkt eines Streits unter Berner Jägern: Nationalrat Lorenz Hess, Präsident des Berner Jägerverbands.(Archiv)
Steht im Mittelpunkt eines Streits unter Berner Jägern: Nationalrat Lorenz Hess, Präsident des Berner Jägerverbands.(Archiv)
KEYSTONE/Peter Klaunzer

Vereine hatten Gelegenheit Stellung zu nehmen

Hess widerspricht. Der Vorstand sei frühzeitig über die Grundzüge der Revision informiert worden, sagt der langjährige Verbandspräsident. Die Vereine hätten mehrfach Gelegenheit gehabt, Stellung zu nehmen – unter anderem an einer ausserordentlichen Präsidentenkonferenz und über einen Fragebogen zur Revision.

Neue Rekordzahlen. Rekordjagd auf Waschbären – die invasive Art breitet sich rasant aus

Neue RekordzahlenRekordjagd auf Waschbären – die invasive Art breitet sich rasant aus

Trotzdem eskalierte der Konflikt. Im Dezember wandten sich 17 der 29 Berner Jagdvereine in identischen Schreiben direkt an Regierungsrat Christoph Ammann. Sie erklärten, sich vom Verband im laufenden Prozess «nicht adäquat vertreten» zu fühlen. Auch Hess' Vorgänger Peter Zenklusen meldete sich später mit einem kritischen Brief zu Wort und sprach von einer «breiten Opposition» innerhalb der Jägerschaft.

Hess weist diese Darstellung zurück. Einige Vereinspräsidenten hätten sich in der allgemeinen Verunsicherung instrumentalisieren lassen, sagt er. Zudem seien zitierte Umfragen unter Jägern nicht repräsentativ.

Im Vorstand herrscht «Krieg»

Der Ton im Verband ist inzwischen rau. Laut Insidern herrscht im Vorstand «Krieg», nachdem interne Dokumente an die Basis gelangt sein sollen. Kritiker fordern teilweise den Rücktritt des Präsidenten – meist anonym.

Polizei löst Rätsel. Jetzt ist klar, was hinter dem lauten Knall im Aargau steckt

Polizei löst RätselJetzt ist klar, was hinter dem lauten Knall im Aargau steckt

Hess kontert auch diese Vorwürfe entschieden. Ein Verbandspräsident könne im Konsultationsverfahren weder eine Revision «durchwinken» noch blockieren. Gerüchte, er habe die Reform selbst entworfen, bezeichnet er als «an Hinterhältigkeit nicht zu übertreffen».

Eine vorzeitige Abwahl scheint dennoch unwahrscheinlich. Hess ist bis 2027 gewählt und hat angekündigt, danach nicht mehr anzutreten. Ein entsprechender Antrag für die nächste Delegiertenversammlung im April liegt bisher nicht vor.

Immer mehr Wolfsangriffe in Frankreich – Kommt nun auch in der Schweiz die Obergrenze?

Immer mehr Wolfsangriffe in Frankreich – Kommt nun auch in der Schweiz die Obergrenze?

Über 800 gerissene Nutztiere: In Frankreich spitzt sich der Wolfsstreit zu. Züchter fordern Abschüsse – die Behörden setzen auf Koexistenz. Und auch in der Schweiz denkt der Bundesrat über eine Obergrenze für Wölfe nach.

27.02.2026

