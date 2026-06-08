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Anlaufstelle bei Gewalt Neue Opferhilfe-Hotline 142: 2600 Anrufe im ersten Monat

Britta Gfeller

8.6.2026

Die neue Opferhilfe-Nummer wird aus allen Kantonen angerufen. (Symbolbild)
Die neue Opferhilfe-Nummer wird aus allen Kantonen angerufen. (Symbolbild)
Bild: Keystone

Seit dem 1. Mai können sich Gewaltbetroffene in der ganzen Schweiz über die Nummer 142 beraten lassen. Die Verantwortlichen ziehen eine erste Bilanz.

Britta Gfeller

08.06.2026, 04:30

08.06.2026, 04:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die neue schweizweite Opferhilfe-Hotline 142 ist seit dem 1. Mai in Betrieb und bietet Gewaltbetroffenen sowie deren Angehörigen und Unterstützenden rund um die Uhr kostenlose Beratung.
  • Im ersten Monat wurden bereits über 2600 Gespräche geführt – durchschnittlich rund 80 pro Tag. Die meisten Anrufe gehen derzeit am Nachmittag ein.
  • Die Hotline wird aus allen Kantonen genutzt. Während der Bürozeiten werden Anrufende direkt an die zuständigen kantonalen Opferberatungsstellen weitergeleitet.
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Was ist die Opferhilfe-Hotline?

Seit dem 1. Mai ist die kostenlose Opferhilfe-Nummer 142 am Netz. Durch die schweizweite Hotline sollen Gewaltbetroffene schnell und einfach wirksame Unterstützung erhalten. Sie richtet sich an alle Menschen, die physische, psychische oder sexuelle Gewalt im privaten oder öffentlichen Raum erlebt haben. Auch Mitbetroffene und unterstützende Personen aus dem Umfeld der Gewaltbetroffenen gehören zur Zielgruppe. Die Fachpersonen am Telefon können Informationen geben, die Lage einordnen, zuhören oder, falls dies von den Gewaltbetroffenen gewünscht wird, an andere Fachstellen verweisen. 

Es handelt sich nicht um eine Notrufnummer. Im Notfall sollen sich Betroffene direkt an die Polizei unter der Nummer 117 wenden.

Wie viele Anrufe gehen ein?

Die Nummer wird bereits rege genutzt, wie Gaby Szöllösy, Generalsekretärin der Schweizerische Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) auf Anfrage von blue News sagt; «Im Mai gingen über 2600 Anrufe bei der 142 ein, bei denen ein Gespräch stattgefunden hat.  Das sind durchschnittlich um die 80 Anrufe pro Tag.» Zusätzlich habe es auch eine hohe Anzahl von Testanrufen gegeben, bei denen die Anruferinnen oder Anrufer während des Klingelns oder der Ansage aufgelegt haben.

Wann gehen die meisten Anrufe ein?

Die Opferhilfe-Hotline ist rund um die Uhr, an sieben Tagen pro Woche erreichbar. Zurzeit gehen die meisten Anrufe am Nachmittag ein. «Ein Grund könnte sein, dass die Verfügbarkeit rund um die Uhr sich in knapp einem Monat noch nicht ausreichend bei den Betroffenen verankert hat», vermutet Szöllösy. «Sie wissen um die Nummer, aber noch nicht um deren 24/7-Betrieb.»

Um das zu ändern, hat die Opferhilfe diese Woche eine schweizweite und grossflächige Kampagne gestartet. Diese hat zum Ziel, die gesamte Bevölkerung zu sensibilisieren, und trägt dazu bei, die Beratungs- und Hilfsangebote der Opferhilfe bekannter zu machen. «Die Kampagne soll Betroffene befähigen, selbstbewusst Hilfe in Anspruch zu nehmen», sagt Szöllösy.

Wer ruft an und warum?

Über das Geschlecht oder das Alter der Anrufenden kann die SODK zurzeit noch keine Auskunft geben. Laut Recherchen von SRF seien 80 Prozent Frauen. Auch zu den Problemstellungen, mit denen sich die Anruferinnen und Anrufer an die Opferschutz-Hotline wenden, können noch keine Aussagen gemacht werden. Die SODK sei daran, eine Statistik für die Nutzung aufzubauen, die es ermöglichen wird, auch inhaltliche Aspekte der Anrufe auszuwerten.

«Die Intensität der Beratungen unterscheidet sich stark», sagt Gaby Szöllösy. «Ein Anruf kann innerhalb von fünf Minuten abgeschlossen sein. In anderen Fällen kann daraus eine mehrjährige Unterstützung durch die Opferhilfe resultieren.»

Gibt es Unterschiede zwischen den Kantonen?

Die 142 werde aus allen Kantonen angerufen. Die Anzahl der Anrufe, die von einem Kanton aus an die 142 getätigt werden, sei in erster Linie von der Bevölkerungsgrösse des Kantons abhängig.

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Während der Bürozeiten werden eingehende Anrufe direkt auf die zuständigen kantonalen Opferberatungsstellen umgeleitet. Für die Abdeckung ausserhalb der Bürozeiten haben sich in den Kantonen unterschiedliche Lösungen durchgesetzt. In manchen Kantonen betreuen professionelle Teams die Hotline rund um die Uhr. In anderen nehmen vor und nach den Bürozeiten geschulte Freiwillige der Dargebotenen Hand die Anrufe entgegen. Diese Praxis wurde im Vorfeld von einigen kritisiert.

Szöllösy hält dagegen, dass mit entsprechenden Weiterbildungsangeboten die Qualifikationen des Personals sichergestellt werde. Das Beratungspersonal sei geschult und verfüge über Kompetenzen in der Krisenintervention, Erfahrung im Umgang mit verschiedenen Gewaltformen und Zielgruppen der Opferhilfe sowie Kenntnisse der kantonalen gesetzlichen Grundlagen. Zudem kenne es die lokalen und regionalen Unterstützungsangebote, um eine angemessene Weitervermittlung sicherzustellen.

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