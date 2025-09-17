Bis zu 60 Prozent ungültige Unterschriften – SVP-nahe Firma im Fokus

Bei drei Unterschriftensammlungen sind Ungereimtheiten aufgetreten. Bild: sda (Themenbild)

Bei drei aktuellen Unterschriftensammlungen sind ein Jahr nach dem Volksinitiativen-Skandal jetzt erneut Ungereimtheiten aufgetreten. Auffällig häufig waren Geburtstage und Adressen nicht korrekt.

Ein Jahr nach dem Skandal um Tausende gefälschte Unterschriften bei Volksinitiativen sorgt das Thema erneut für Schlagzeilen. Drei aktuelle Sammelaktionen stehen unter Verdacht, die sich momentan bei der Bundeskanzlei zur Auszählung befinden.

Betroffen sind eine Initiative gegen eine Annäherung des Landes an die EU sowie zwei Begehren gegen Windkraftprojekte. In der Romandie meldeten Gemeinden bei der Vorprüfung ungewöhnlich viele ungültige Unterschriften – teils bis zu 60 Prozent.

Wie der «Tagesanzeiger» berichtet, waren auffällig häufig die Geburtsdaten oder Adressen nicht korrekt. Die meisten Menschen dürften wohl wissen, wann sie geboren sind und wo sie wohnen – handelt es sich also um Fälschungen?

Helfer fielen schon beim Skandal vor einem Jahr auf

Im Zentrum steht die Sammelplatz Schweiz GmbH. Das Unternehmen gehört zu gleichen Teilen der Zürcher SVP-Kantonsrätin Susanne Brunner, dem bekannten rechten Politwerber und gebürtigem Hamburger Alexander Segert sowie dem Glarner Nicola Tinner.

Segert leitet auch die Werbefirma Goal AG, die seit Jahren für die SVP arbeitet und unter anderem für jene umstrittene Kampagne mit dem Sujet eines schwarzen Schafs bei der Ausschaffungsinitiative von 2010 verantwortlich war. Die Werbefirma war auch schon für die deutsche AfD aktiv.

Sammelplatz nutzte für einen Teil der jüngsten Sammlungen Helfer, die schon beim Skandal 2024 auffielen. Darunter ein ehemaliger Kadermann der Lausanner Firma Incop, die beim Skandal vor einem Jahr eine zentrale Rolle spielte. Gemeinden waren vor ihm gar von der Bundeskanzlei gewarnt worden. Dennoch sammelte er 2025 für mehrere Initiativen, auch für die Kompassinitiative gegen eine Schweizer «EU-Passivmitgliedschaft». Laut Behörden wies er besonders viele ungültige Unterschriften auf.

Ebenfalls aktiv war der Lausanner Kampagnenunternehmer Kevin Grangier. Er bestätigte gegenüber dem Westschweizer Radio RTS die Zusammenarbeit mit dem Ex-Incop-Mann: Er habe «tatsächlich mit dieser Person zusammengearbeitet, bis wir von den zuständigen Behörden auf die Integrität der Arbeit dieser Person hingewiesen wurden». Zu weiteren Mandaten und Akteuren äusserte er sich nicht. Er beteuerte aber: «In meiner Agentur akzeptieren, übermitteln und vergüten wir nur von den Gemeinden beglaubigte Unterschriften.»

Politischer Widerstand gegen strengere Regeln

Im Tessin fielen mehrere Unterschriftbögen auf, die von einer für Sammelplatz aktiven Person eigenhändig ausgefüllt worden waren – und zwar mit stets der gleichen auffälligen Handschrift. Ganze Felder waren ausgefüllt, obwohl laut Gesetz jede stimmberechtigte Person selbst unterschreiben und ihren Namen eintragen muss. Mehrere Gemeinden akzeptierten die Bögen trotzdem.

Noch 2024 pries Sammelplatz auf seiner Website: «Juristisch beanstandete Unterschriften: 0». Nach Berichten über fast 4000 nachträglich entdeckte Fälschungen aus Genf verschwand diese Angabe.

Politisch bleibt der Widerstand gegen strengere Regeln weiterhin gross. Chefin Brunner und viele SVP-Vertreter lehnen schärfere Vorgaben für kommerzielle Sammlungen ab. In der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats blockierten bürgerliche Mitglieder zuletzt Massnahmen wie ein Verbot des gewerblichen Sammelns oder eine Bewilligungspflicht für Sammelfirmen.

Bundeskanzler Viktor Rossi berichtete dort über einen freiwilligen Verhaltenskodex und kündigte eine weitere Strafanzeige wegen Wahlbetrugs an. Noch bevor er Fragen beantworten konnte, beantragte SVP-Vertreter Andreas Glarner den Abbruch der Debatte – mit knappem Mehr. Mehrere Vorstösse gegen den Unterschriftenbetrug scheiterten.