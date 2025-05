Jahr für Jahr stauen sich vor dem Gotthard-Strassentunnel Autokolonnen. Screenshot afbn.ch

Bei Staus am Gotthardtunnel nutzen viele Autofahrer die Kantonsstrasse durch Urner Dörfer als Ausweichroute. Zwei Nationalräte schlagen nun Massnahmen vor, um den Verkehr zu regulieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Autofahrer weichen bei Staus am Gotthardtunnel zunehmend auf Kantonsstrassen im Kanton Uri aus.

Die Nationalräte Simon Stadler und Martin Candinas fordern temporäre Fahrverbote durch die Kantone respektive eine Pflicht für Navi-Betreiber zur Anzeige behördlicher Sperrungen.

Der Bundesrat lehnt die Vorschläge wegen rechtlicher und praktischer Bedenken ab. Mehr anzeigen

Bei Staus am Gotthardtunnel suchen viele Autofahrer nach Alternativen und nutzen die Kantonsstrasse durch die Dörfer im Kanton Uri. Dies führt zu erheblichen Belastungen für die Anwohner.

Nun tut sich was in der Politik: Nationalrat Simon Stadler und sein Kollege Martin Candinas haben Vorschläge entwickelt, um diese Situation zu entschärfen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Stadler fordert, dass die Kantone temporäre Strassensperrungen eigenständig durchführen können, während Candinas die Navi-Betreiber in die Pflicht nehmen möchte, behördliche Sperrungen anzuzeigen.

Simon Stadler berichtet von zahlreichen Beschwerden aus der Bevölkerung, die unter dem Ausweichverkehr leiden. Ein Anwohner aus Gurtnellen trägt sogar Gehörschutz in seinem Haus. Auch Notfälle werden durch den Verkehr beeinträchtigt, wie ein Dorfarzt berichtet, der fast nicht rechtzeitig zu einem Einsatz kam.

Stadler möchte, dass die Kantone bei starker Verkehrsüberlastung eigenständig Fahrverbote auf der Nord-Süd-Achse verhängen können. Diese Massnahme soll jedoch nur stundenweise erfolgen.

Bundesrat lehnt Vorschläge ab

Martin Candinas sieht die Lösung in der Zusammenarbeit mit den Betreibern von Navigationsgeräten. Diese sollen verpflichtet werden, behördliche Strassensperrungen anzuzeigen, um den Ausweichverkehr zu reduzieren. Er argumentiert, dass dies technisch machbar sei, da Navi-Betreiber bereits andere rechtliche Vorgaben umsetzen.

Der Bundesrat steht den Vorschlägen skeptisch gegenüber und empfiehlt deren Ablehnung. Er argumentiert, dass viele Navigationsgeräte bereits Sperrungen anzeigen und dass eine rechtliche Verpflichtung im Ausland nicht durchsetzbar sei. Zudem könnten auch andere Regionen ähnliche Massnahmen fordern, was zu einer unübersichtlichen Regelung führen könnte.

Die Verkehrskommission des Nationalrats hat die Vorschläge mit knapper Mehrheit unterstützt.