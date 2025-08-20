Neuer Nachbar fordert plötzlich 250'000 Franken für Besucher-Parkplätze

In Hünenberg ZG eskaliert ein Streit um Besucherparkplätze: Ein neuer Eigentümer fordert 250'000 Franken – und droht mit juristischen Schritten. Davor hätte man den Grund für 10'000 Franken kaufen können.
Am Rebenweg in Hünenberg ZG herrscht normalerweise ein harmonisches Miteinander. Vor den Ziegelsteinhäusern blühen Hecken und Blumen, es gibt einen Spielplatz, einen Aussichtspunkt – und Katzen, die sich zutraulich zwischen den Nachbarn bewegen.
Doch Anfang Juni trübte ein Schreiben die Idylle, wie die «Zuger Zeitung» berichtet. Zwei Anwohnerinnen erhielten Post von ihrem neuen Nachbarn. Schon die Betreffzeile klang alles andere als freundlich: «Vermeidung möglicher juristischer Eskalation.»
Drohung statt Begrüssung
Der Absender stellte sich als neuer Eigentümer einer angrenzenden Parzelle vor. Diese umfasst lediglich viereinhalb Besucherparkplätze – die von Anwohnern jedoch immer wieder auch regulär genutzt wurden. «Zum Beispiel, wenn ich zwischen zwei Terminen kurz nach Hause kam und das Auto für ein paar Stunden abstellen musste», schildert eine Betroffene gegenüber der «Zuger Zeitung».
Damit sei nun Schluss, schreibt der neue Nachbar und verhängt ein «unmissverständliches Parkverbot». Dauerhaftes Abstellen durch Anwohner sei unrechtmässig. Parallel dazu legte er ein «Verkaufsangebot» vor: Die beiden Frauen hätten exklusiv die Möglichkeit, die Parzelle für 250’000 Franken zu erwerben. Sollten sie nicht innert neun Tagen reagieren, werde er beim Einzelgericht ein offizielles Parkverbot erwirken und bei Missbrauch Bussen verhängen.
«Ich empfinde das als Drohung», sagt eine der angeschriebenen Frauen zur «Zuger Zeitung». Der Preis sei «jenseits von Gut und Böse».
Grundstück war einst herrenlos
Die Anwohnerin lebt seit 18 Jahren am Rebenweg. Erst später erfuhr sie, dass die Parkplätze ursprünglich niemandem gehörten. Die Baugesellschaft, die das Quartier erstellt hatte, hatte die Parzelle damals versehentlich nicht übertragen. Als die Firma später aufgelöst wurde, bot sie den Anwohnern das Grundstück an – zu einem geschätzten Preis von maximal 10’000 Franken für die Grundbuchüberschreibung. Heute verlangt der neue Nachbar 240’000 Franken mehr.
Damals verzichteten die Anwohner jedoch auf den Erwerb – auch auf Empfehlung des Grundbuchamts. Man ging davon aus, dass damit alleinige Unterhaltspflichten verbunden gewesen wären. «Das war ein Irrtum», sagt die Frau rückblickend.
Neuer Eigentümer aus der Ostschweiz
Nun liegen die Unterhaltspflichten bei allen Berechtigten – und eben auch beim neuen Eigentümer. Laut Angaben der Anwohnerin hat er die Parzelle im Januar 2025 gekauft. Da er im Kanton St. Gallen lebt, beträgt die Anreise nach Hünenberg rund 90 Minuten. In seinem Schreiben kündigte er an, ein «Beauftragter aus Cham» werde künftig wöchentliche Kontrollen übernehmen.
Doch offenbar kümmert er sich selbst um die Überwachung: Die Anwohnerin berichtet, dass sie kürzlich ein Ersatzauto kurzzeitig auf den Besucherparkplatz stellte. Wenig später rief ihre Garage an – sie solle das Fahrzeug sofort umparkieren. Vor Ort traf sie den neuen Nachbarn an. «Er ist offenbar persönlich hier und kontrolliert jedes abgestellte Auto», sagt sie.
Die Frau zeigte sich irritiert, das Gespräch mit dem Mann sei schnell beendet gewesen. Schriftlich fand sie deutlichere Worte: Es sei schade, dass er kein «respektvolles und freundliches nachbarschaftliches Verhältnis» pflegen wolle.
Die Nachbarschaft sei sich einig, dass ein Kauf der Parzelle nicht infrage komme. Einzig wenn es um den Preis von damals ginge, sei man eventuell gesprächsbereit. Dass Besucherparkplätze tatsächlich nur als solche genutzt werden dürfen, bestreitet sie nicht: «Wir stellen unsere Fahrzeuge anderswo ab.»
Der Eigentümer aus der Ostschweiz wollte gegenüber der «Zuger Zeitung» keine Stellung nehmen.
