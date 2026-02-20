  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

MWST und Lohn-Prozente So will der Ständerat die 13. AHV-Rente finanzieren

SDA

20.2.2026 - 13:27

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats präsentiert einen Kompromissvorschlag zur Finanzierung der 13. AHV-Rente (Archivbild). 
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats präsentiert einen Kompromissvorschlag zur Finanzierung der 13. AHV-Rente (Archivbild). 
KEYSTONE

Wie die 13. AHV-Rente finanziert wird, ist weiterhin offen. Die zuständige Ständeratskommission präsentiert jetzt einen Kompromissvorschlag. Sicher ist hingegen: Im Dezember werden die ersten 13. Raten ausgezahlt.

Keystone-SDA

20.02.2026, 13:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 13. AHV-Rente wird ab Dezember ausbezahlt und kostet jährlich vier bis fünf Milliarden Franken, weshalb die Politik seit zwei Jahren über die Finanzierung ringt.
  • Die Ständeratskommission schlägt nun eine moderatere Mischlösung mit 0,3 Prozentpunkten höheren Lohnbeiträgen und 0,4 Prozentpunkten mehr Mehrwertsteuer vor, begünstigt durch gute Fondsresultate.
  • Gleichzeitig will sie Mindestreserven von 100 Prozent einer Jahresausgabe sichern und bei Unterschreiten automatische Stabilisierungsmechanismen auslösen.
Mehr anzeigen

Die 13. AHV-Rente wird erstmals im Dezember allen Pensionierten ausbezahlt. Vier bis fünf Milliarden Franken sind dafür jährlich nötig. Seit bald zwei Jahren sucht die Politik nach Lösungen.

Anfang der Woche warnte Compenswiss-Verwaltungsratspräsident Manuel Leuthold davor, sich Zeit zu lassen. Je mehr die Zusatzfinanzierung hinausgezögert würde, desto teurer werde sie. Schrumpfe das Polster des AHV-Ausgleichsfonds, werde auch die Rendite kleiner.

Unterschiedliche Konzepte

Der Bundesrat möchte die Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunkte erhöhen, um die Lücke zu stopfen. Der Nationalrat stimmte dem zu, will die Erhöhung aber bis Ende 2030 befristen.

Anders der Ständerat, der bisher eine Mischlösung vorschlug, um den Rentenzuschlag zu finanzieren: mit höherer Mehrwertsteuer und höheren Lohnbeiträgen. Dabei wollte er gleichzeitig auch den Ehepaar-Plafonds bei der AHV abschaffen oder erhöhen.

In der Frühjahrssession im März ist nun wieder der Ständerat am Zug. Seine vorberatende Kommission hat nun einen abgespeckten Finanzierungsplan aufs Tapet gebracht, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten.

Weniger starke Erhöhung

Der neue Vorschlag sieht weiterhin eine Mischlösung vor. Die Sozial- und Gesundheitskommission des Ständerats (SGK-S) will also neben einer Mehrwertsteuererhöhung weiterhin an zusätzlichen Lohnprozenten festhalten.

Dank der zuletzt guten Ergebnisse des AHV-Ausgleichsfonds in den vergangenen zwei Rechnungsjahren sollen die Erhöhungen aber moderater ausfallen. Konkret sieht die SGK-S vor, die Lohnbeiträge um 0,3 statt 0,4 Prozentpunkte und die Mehrwertsteuer um 0,4 statt 0,5 Prozentpunkte zu erhöhen. Dieser Entscheid fiel gemäss Mitteilung mit 8 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung.

Zudem beantragt die Ständeratskommission neu, die Finanzierung einer allfälligen Aufhebung oder Erhöhung der Rentenplafonierung für Ehepaare separat zu regeln. Dies solle im Rahmen der Vorlage zur Anpassung der Hinterlassenenrenten geschehen, welche der Nationalrat zu einem indirekten Gegenvorschlag zur Mitte-Initiative ausgestaltet hat.

Intervention bei tiefem Fondsstand

Auch in einem anderen Punkt bewegt sich die Ständeratskommission auf den Nationalrat zu. Demnach sollen die Reserven des AHV-Ausgleichsfonds nicht unter hundert Prozent einer Jahresausgabe sinken dürfen. Die SGK-S beantragt neu den Beibehalt der entsprechenden gesetzlichen Bestimmung. Der Ständerat hatte nach der ersten Beratung der Vorlage beschlossen, diesen Zielwert auf achtzig Prozent zu senken.

Festhalten will die Kommission aber am Interventionsmechanismus. Demnach müsste der Bundesrat dem Parlament rasch Stabilisierungsmassnahmen unterbreiten, wenn der Fonds dauerhaft unter die Marke von hundert Prozent fällt. Sollte der Fonds unter achtzig Prozent einer Jahresausgabe sinken, müsste der Bundesrat automatisch eine weitere Erhöhung der Lohnbeiträge um bis zu 0,3 Prozentpunkte vornehmen.

Die Mehrheit der SGK-S bezeichnet ihren Vorschlag selbst als «Kompromiss für eine rasche und nachhaltige Finanzierung». Aus ihrer Sicht gewährleiste nur eine kombinierte Lösung eine ausgewogene und solidarische Finanzierung. Die vom Nationalrat vorgeschlagene befristete Mehrwertsteuererhöhung biete dagegen keine langfristigen Perspektiven und würde den Finanzierungsbedarf nur aufschieben, hiess es in der Mitteilung.

Meistgelesen

Noé Roth holt im Aerials Silber – Pirmin Werner verpasst das Podest knapp ++ Fanny Smith holt Silber im Skicross
Deutscher Baron stirbt bei Lawinen-Abgang in Graubünden
2 Meter Schnee in 7 Tagen – Schweizer Skigebiet versinkt völlig im Schnee

Videos aus dem Ressort

Vater von Brandopfer: «Sie soll Augen der Väter und Mütter sehen»

Vater von Brandopfer: «Sie soll Augen der Väter und Mütter sehen»

Die Barbetreiberin Jessica Moretti ist am Donnerstag im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe in Crans Montana VS zum zweiten Mal einvernommen worden. Vor Ort sind auch Angehörige der Brandopfer.

12.02.2026

Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Bei der erneuten Befragung von Jessica und Jacques Moretti in Sion ist es am Donnerstagmorgen zu hochemotionalen Szenen gekommen. Angehörige der Brandopfer stellten das Paar vor der Staatsanwaltschaft zur Rede. Die Situation eskalierte kurzzeitig.

12.02.2026

Schweizer Wetterflash

Schweizer Wetterflash

Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige!

10.02.2026

Vater von Brandopfer: «Sie soll Augen der Väter und Mütter sehen»

Vater von Brandopfer: «Sie soll Augen der Väter und Mütter sehen»

Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Schweizer Wetterflash

Schweizer Wetterflash

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

29 Personen evakuiert. Zug entgleist nach Lawinenniedergang im Wallis – Strecke bis Samstag gesperrt

29 Personen evakuiertZug entgleist nach Lawinenniedergang im Wallis – Strecke bis Samstag gesperrt

Sohn überlebt. Deutscher Baron stirbt bei Lawinen-Abgang in Graubünden

Sohn überlebtDeutscher Baron stirbt bei Lawinen-Abgang in Graubünden

Störung dauert bis Samstag. Zug entgleist in Winterthur – SBB melden Einschränkungen

Störung dauert bis SamstagZug entgleist in Winterthur – SBB melden Einschränkungen